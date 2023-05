Venezia 500 konzen­triert sich auf Porträts und Land­schaften aus der ersten Hälfte des 16. Jahr­hun­derts. Denn hier treten die Charak­te­ris­tika und Errun­gen­schaften der in Venedig florie­renden Malkunst deut­lich hervor. Die führenden Meister ergrün­deten das Wesen von Mensch und Natur – auch in deren Rela­tion zuein­ander – mit einer nie dage­we­senen Inten­sität. So erklärt sich die Anzie­hungs­kraft wie Rele­vanz ihrer Bild­nisse und Land­schafts­dar­stel­lungen. Die Gemälde werden in der Ausstel­lung hinsicht­lich ihrer Entste­hungs­zu­sam­men­hänge und zeit­ge­nös­si­schen Lesarten hinter­fragt – in thema­ti­schen Gruppen ebenso wie in Gegen­über­stel­lungen mit Zeich­nungen und Skulp­turen.

Zu sehen sind Werke von Giovanni Bellini über Gior­gione, Palma Vecchio und Lorenzo Lotto bis hin zu Tizian und Tinto­retto: Ihre subtilen Darstel­lungen indi­vi­du­eller Persön­lich­keiten chan­gieren zwischen Real- und Ideal­bildnis, zwischen reprä­sen­ta­tivem – und lyri­schem Porträt. Ihre stim­mungs­vollen Land­schaften etablierten sich schnell als eigen­stän­diges Bild­thema. Ermög­licht wurden diese Inno­va­tionen durch eine güns­tige Konstel­la­tion einander vertrauter Künstler und Auftrag­geber, die über ein hohes Maß an Sensi­bi­lität und Offen­heit verfügten. Die Ausstel­lung in der Alten Pina­ko­thek beleuchtet diese markante Umbruchs­zeit.

> Venezia 500<<

27.10.2023 bis 04.02.2024

Alte Pinakothek München

pinakothek.de