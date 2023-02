Donatello steht defi­nitiv nicht im Schatten. Doch neben einer Kunst­markt-Rakete wie Leonardo und dem eigen­sin­nigen Michel­an­gelo mit der Aura des einsamen Genies hat es der Sohn eines Woll­käm­mers und Schüler des Para­dies-Türmeis­ters Ghiberti nicht leicht. Dabei wäre gerade Michel­an­gelo ohne dessen Neue­rungen gar nicht denkbar. Donatello hat Bewe­gung ins lange Zeit starre Spiel gebracht, sich am Kontra­post zu schaffen gemacht und das ganz exem­pla­risch am David, also just der Floren­tiner Symbol­figur, mit der Michel­an­gelo Jahr­zehnte später sein bekann­testes Werk in die Öffent­lich­keit wuchten sollte. Sehr viel musku­löser, hünen­haft und mit diesem etwas unbe­darften Blick.

Nach Florenz und Berlin wird nun auch die Schau im Londoner Victoria and Albert Museum mehr Aufmerk­sam­keit auf die Inno­va­ti­ons­freude und die Viel­sei­tig­keit dieses 1386 gebo­renen Meis­ters der Früh­re­nais­sance lenken. Donatello hat neben Holz, Marmor und Bronze auch häufig mit Terra­kotta gear­beitet. Diese Viel­falt, die Lust, ständig etwas Neues auszu­pro­bieren, zu vari­ieren und nie an einer Technik fest­zu­kleben, zeichnet ihn aus. Er ist ein Beob­achter, Ideen­sammler, ein Macher, und das ohne intel­lek­tu­ellen Überbau. Seine Bild­lö­sungen müssen funk­tio­nieren, und das tun sie. Von der Raum­il­lu­sion bis zur frap­pie­renden Zärt­lich­keit, die Donatello selbst im kühlen Marmor entfaltet.