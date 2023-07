Wien feiert 2023 das 150-Jahr-Jubiläum der Wiener Weltausstellung 1873. Aus diesem Anlass rückt auch das Weltmuseum Wien in diesem Jahr das Thema in den Fokus und lockt mit täglichen Führungen und spannenden Ausstellungen.

Die Wiener Welt­aus­stel­lung von 1873 stellte eine Platt­form für Begeg­nungen dar. Sie war die erste Welt­aus­stel­lung nach der Eröff­nung des Suez­ka­nals im Jahr 1869 und bot die einzig­ar­tige Chance, wich­tige Handels­be­zie­hungen aufzu­bauen.

Säulen­halle im Welt­mu­seum Wien

Marokko, Ägypten, Tune­sien, das Osma­ni­sche Reich und Persien waren in Wien erst­mals mit eigenen Pavil­lons vertreten. Es entstand ein „Orien­ta­li­sches Viertel“ mit Nach­bauten, in denen Kunst­hand­werk und Rohstoffe vorge­stellt wurden. Für die Länder West­asiens bot sie die Gele­gen­heit, indus­tri­elle Verfahren kennen­zu­lernen. In Wien selbst löste die Schau eine Orient­mode aus: Teppiche, Gläser und Kera­miken nach orien­ta­li­schen Vorbil­dern hielten Einzug in die Wiener Haus­halte.

Einblick in den Saal „Japan kommt nach Europa“

Die Wiener Welt­aus­stel­lung markierte zudem auch einen beson­deren Moment in der Geschichte Japans. Nach einer von außen erzwun­genen Öffnung und einer inneren Umstruk­tu­rie­rung des Landes befand sich Japan zur Zeit der Welt­aus­stel­lung im Umbruch. Das Land hatte nach der Abschaf­fung des alten Feudal­sys­tems im Zuge der Meiji-Restau­ra­tion großes Inter­esse, sich in Europa als moderner Staat zu präsen­tieren. Eine in Japan gebil­dete Kommis­sion, der auch Ausländer wie die Brüder Alex­ander und Hein­rich von Siebold ange­hörten, stellte gemäß dem offi­ziell heraus­ge­ge­benen Katalog über 6.000 Objekte für die Präsen­ta­tion in Wien zusammen. Eines der größten Ausstel­lungs­stücke im dama­ligen Japan-Pavillon und das zentrale Objekt des Japan-Raumes im Welt­mu­seum Wien stellt das Modell einer Daimyō-Resi­denz der Edo-Periode (1600–1868) dar.

Innen­an­sicht Japa­ni­scher Pavillon

Aufnahme der Wiener Welt­aus­stel­lung 1873

Die Wiener Welt­aus­stel­lung war bis zur Expo 2000 in Hannover die erste und einzige Welt­aus­stel­lung im deutsch­spra­chigen Raum.

> 150 Jahre Wiener Weltausstellung

