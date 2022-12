Am Rande der kana­di­schen Groß­stadt, in der Nähe des Lake Otario, finden Thea­ter­lieb­haber eine wahre Oase. Betritt man the Elgin and Winter Garden Theatre in Toronto, fühlt man sich wie in einer magi­schen Szene aus Shake­speares Sommer­nachts­traum: Liebe­voll illus­trierte Natur­szenen schmü­cken die Wände des Thea­ters, und von der Decke ragt ein präch­tiges Meer aus Blumen, Blät­tern, Buchen­ästen und leuch­tenden Laternen. In dieser zauber­haften Umge­bung bekommt sicher­lich auch der aller­größte Thea­ter­muffel noch Lust auf einen Blick ins Abend­pro­gramm.

1913 wurde das magi­sche Theater erbaut, musste aber bereits 1928 mit dem Nieder­gang der Pariser Thea­ter­gat­tung Vaude­ville seine Türen für alle Zuschauer schließen: aus wirt­schaft­li­chen Gründen war es nicht möglich, das Theater weiter zu betreiben. So verblieb das Winter Garden über ein halbes Jahr­hun­dert bis es von dem Ontario Heri­tage Trust in den 80er Jahren aufwendig reno­viert und 1989 wieder­eröffnet wurde. Heute ist es das welt­weit letzte noch betrie­bene Doppel­stock-Theater.

> Weitere Informationen zum Winter Garden Theatre auf:

https://www.heritagetrust.on.ca/EWG/ewg-home