Es ist kein schwe­re­loses Buch, wie man das von einem erwarten könnte, der das Gesetz der Gravi­ta­tion scheinbar mühelos außer Kraft setzt. Und natür­lich gibt es einen Grund, warum kein opulenter Bild­band von und über den charis­ma­ti­schen Tänzer und ersten Solisten beim Baye­ri­schen Staats­bal­lett in München erscheint, sondern die Auto­bio­gra­phie des noch nicht einmal Mitt­drei­ßi­gers: Er ist Afro-Kubaner, also schwarz, was in der Welt des Balletts bis vor wenigen Jahren einfach nicht statt­finden durfte.

Aber von vorn: In ärmli­chen Verhält­nissen aufge­wachsen, tanzt er Rumba unterm Mango­baum in Matanzas und träumt eher von einer Karriere als Base­ball­spieler. Gerade mal neun schickt ihn die Mutter in die Kader­schmiede, ein Ballett­in­ternat in Pasto­rita – Ballett hat in Kuba unge­fähr den Stel­len­wert, den Fußball in Deutsch­land hat. Aber natür­lich fehlte ihm als kleiner Junge die Fantasie, sich „vorstellen zu können, dass ich tatsäch­lich einmal auf einer Bühne stehen könnte. Ich dachte, man will mich hier mit weißen Strumpf­hosen demü­tigen“. Er war allein, der Drill war hart, und er vermisste seine Heimat und seine Familie.

Doch er ist zäh. Braucht aber Ablen­kung und Moti­va­tion. Und begräbt über Bergen von Ballett­vi­deos leise seinen Traum, ein Base­ball-Star zu werden. Statt­dessen treten neue Helden in sein Leben: die weißen Romeos und Onegins … Als ihm ein Video von Carlos Acosta, eben­falls Kubaner und eben­falls schwarz, in die Finger kommt, hat er ein Idol. Und damit nimmt eine unglaub­liche Karriere ihren Anfang: Er schafft die Aufnah­me­prü­fung an einer der ange­se­hensten Ballett­schulen der Welt in Havanna, einer inter­na­tio­nalen Karriere steht damit kaum mehr etwas im Weg. Außer seiner Haut­farbe, dem vermut­lich größten Hindernis in der strah­lend weißen Welt des Balletts und nichts anderes als real exis­tie­render Rassismus.

Und das ist der eigent­liche Grund für dieses Buch. Osiel Gouneo hat dem Autor und Jour­na­listen Thilo Komma-Pöllath seine Geschichte erzählt, ange­fangen bei seiner Liebe zu den Groß­el­tern und seinem Leben mit und unter Mango­bäumen, zu denen er eine spezi­elle Bezie­hung hatte und immer noch hat. Neben wunderbar persön­li­chen und liebe­vollen Geschichten aus seiner Vergan­gen­heit geht es aber auch und vor allem um die Steine, um nicht zu sagen um die Felsen, die man ihm seit Beginn seiner Lauf­bahn vor die Füße geworfen hat. Versteckter, meist aber sehr offener Rassismus – die ganze Klaviatur der Ausgren­zung musste er am schwarzen Körper erfahren, bevor er einer der ersten Prin­cipal Dancer bei den großen Compa­gnien wurde.

Da geht es um die wirk­lich beschä­mende Geschichte, als er in Oslo 2014 als einer von vieren – die drei anderen waren weiß – John Crankos Onegin proben sollte: Am Ende tanzte er als Einziger nicht vor und verließ den Saal unter Protest – schließ­lich sei er der einzig schwarze Punkt im Raum und könne inso­fern nicht über­sehen werden. Eine trau­ma­ti­sche Erfah­rung, bei der es nicht blieb: Nur ein Jahr später verhin­derte die Witwe von Choreo­graf Kenneth MacMillan kurz vor der Première, in der er den Lieb­haber der Manon tanzen sollte, dass er als Schwarzer die Rolle tanzt.

Aber dann eben doch: Gouneo als erster schwarzer Romeo an der Pariser Oper. Gouneo als Tänzer des Jahres 2017. Und da schon wieder: gekürt ausge­rechnet für seine Rolle des Spar­takus am Baye­ri­schen Staats­bal­lett – sein Nach­name ist beredter Beweis dafür, dass seine Vorfahren Sklaven waren.

Am Ende ist dieses Buch also mehr als eine Auto­bio­gra­phie. Am Ende ist dieses Buch eine Mahnung, die weit über die Welt des Balletts und ihre Regle­ments, ihren Tradi­tio­na­lismus und ihre Hier­ar­chie­gläu­big­keit hinaus­geht. Am Ende ist dieses Buch eine Frage an jeden von uns, ob es wirk­lich so selbst­ver­ständ­lich sei wie das Atmen selbst, dass die Farbe der Haut keine Rolle spielt.