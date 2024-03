Konzeptuelle Merkwürdigkeit oder Wagnis? Die Sopranistin Asmik Grigorian stellt die »Vier letzten Lieder« von Richard Strauss in zwei Fassungen gegenüber: originalgetreu mit Orchester und in Begleitung mit Markus Hinterhäuser am Klavier. Experiment gelungen!

Das hat es so auch noch nicht gegeben: eine CD „nur“ mit den „Vier letzten Liedern“ von Richard Strauss, dieser musi­ka­li­schen Spät­lese eines 84-jährigen Kompo­nisten, in der ein Hauch Wehmut eine fried­voll-abge­klärte Rück­schau würzt, eine Rück­schau auf ein Leben und eine Part­ner­schaft, die zugleich auf das nahe Ende voraus­blickt – und auf das, was danach kommen mag. Doch diese „Vier letzten Lieder“ sind hier in doppelter Form fest­ge­halten, in zwei Inter­pre­ta­tionen und Fassungen: Einmal wird die Sing­stimme origi­nal­ge­treu vom Orchester einge­fasst, einmal nur vom Klavier getragen. Frei­lich, bei Asmik Grigo­rian verwun­dert eine solche konzep­tu­elle Merk­wür­dig­keit nicht, sie gehören zum Charakter dieser außer­ge­wöhn­li­chen Sängerin, die sich immer auch mit ihren Part­nern und an deren Hand wandelt, verwan­delt.

Hier sind das einer­seits Mikko Frank und das Orchestre Phil­har­mo­nique de Radio France mit einer feinen Leis­tung, ande­rer­seits der phäno­me­nale, weil phäno­menal in die Tiefe gehende Markus Hinter­häuser. Man könnte annehmen, das Klavier würde allen­falls eine flüs­si­gere Darstel­lung nahe­legen. Das Gegen­teil ist hier der Fall: Hinter­häuser nimmt sich immer mehr Zeit als Frank, bei „September“ gar etwa um die Hälfte mehr. Aber das fällt nicht per se auf und schon gar nicht unan­ge­nehm – zumal er sich selbst­ver­ständ­lich keinen Allein­gang leistet, sondern zusammen mit Grigo­rian zu einer spezi­ellen Inti­mität findet: Sein Nach­spiel von „Im Abendrot“ wird da zum poeti­schen Höhe­punkt. Wer eine vom Dich­ter­wort ausge­hende Deutung wünscht, wie sie Elisa­beth Schwarz­kopf mit stimm­li­cher Fein­me­chanik erzielen konnte, wer unge­trübte, gleichsam keusche sänge­ri­sche Schön­heit sucht, wie sie Gundula Jano­witz ausge­strahlt hat oder wer sich den „Vier letzten Liedern“ mit anderen pronon­cierten Inter­essen nähert, darf hier getrost weiter­gehen: Grigo­rians vokale Physio­gnomie präde­sti­niert sie eher für die Oper als für das Lied.

Doch nicht nur erklärte Fans werden vernehmen, was ihre Stimme bereits dann auszu­drü­cken vermag, wenn sie noch gar nichts „macht“: Wie sich dieser Sopran in die vorge­ge­benen Kanti­lenen einpasst, sich zurück­nimmt, fall­weise dabei auch leicht wider­setzt – das ist hier der Akt, bei dem Vortrag, Inter­pre­ta­tion und Ausdruck zusam­men­fallen.