Das Aba­co-Orch­ester und das Dr. von Hauner­sche Kinder­spi­tal laden mit Mit­gliedern des Sym­phonieorch­esters des Bay­erischen Rund­funks am 10. April 2022 in die Him­melfahrt­skirche von München-Sendling zu einem Bene­fizkonz­ert zugun­sten ukrainis­ch­er Kinder.

Sergej Rach­mani­now befand sich in Kiew, um die ersten bei­den Auf­führun­gen sein­er Oper Aleko zu dirigieren. Da erfuhr er bei sein­er Rück­kehr nach Moskau vom Tod Pjotr Tschaikowskis. Aus dem unmit­tel­baren Empfind­en her­aus kom­ponierte er kurz nach den Trauer­feier­lichkeit­en sein erstes Trio élé­giaque und wid­mete es dem Andenken seines Men­tors und Pro­tek­tors. Die Musik­er des Aba­co-Orch­esters set­zen das ergreifende Werk, gespielt von dem Geiger David Rehm, dem Cel­lis­ten Cor­nelius Schüle und dem Pianis­ten Rain­er Rup­precht, an den Beginn ihres Bene­fizkonz­ertes zugun­sten von Kindern in der Ukraine. Nach dem wehmüti­gen zweit­en Satz Felix Mendelssohn Bartholdys Klavier­trio brin­gen die Geigerin­nen Miri­am Schulz und Tabea Kalb, der Bratschist Tiz­ian Schuh­beck, die Cel­listin Melanie Schulz und der Pianist David Rhein­ert das Klavierquin­tett von Antonín Dvořák zur Aufführung.

Klassische Musik für alle Studierenden

Das Aba­co-Orch­ester wurde 1988 auf Ini­tia­tive dreier Stu­den­ten gegrün­det, um Studieren­den aller Fakultäten der Lud­wig-Max­i­m­il­ians-Uni­ver­sität München die Möglichkeit zu geben, klas­sis­che Musik zu spie­len. Seit 2018 ste­ht es unter der Leitung des Diri­gen­ten Vitali Alek­seenok, der auch kün­st­lerisch­er Leit­er des Kharkiv­Mu­sicFests ist, das in diesem Jahr in der U‑Bahn von Charkiw stat­tfind­en musste. Mehr dazu unter CRESCENDO.DE

Nach der Pause erklin­gen neben Frédéric Chopins Noc­turne die über­aus leichte Petit Suite von Claude Debussy. Die Pianistin­nen Anna-Li Han­neforth und Bian­ca Seufert spie­len die vier­händi­gen Werke, während der Geiger Flo­ri­an Sonnleit­ner sich Johann Sebas­t­ian Bachs Par­ti­ta II d‑moll BWV 1004 wid­met. Der Trio Sonata D‑Dur für drei Flöten des barock­en Meis­ters Rein­hard Keis­er und dem Trio G‑Dur für drei Geigen von Georg Wichtl wen­den sich die Geiger Jehye Lee, Thomas Reif und Juli­ta Smolen zu. Mit dem Friedenslied Where Have All the Flow­ers Gone (Sag mir, wo die Blu­men sind), zu dem Pete Seeger 1955 nach eigen­er Angabe von dem Donkosak­en-Lied Kolo­da Duda aus Michail Scholo­chows Roman Der stille Don angeregt wurde, schließt das Konz­ert. Die Sopranistin Claire Eliz­a­beth Craig singt eine von Hans Dylan Schneeweiß arrang­ierte Fassung.