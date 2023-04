Die Würth Coll­ec­tion zählt zu den größten Privat­samm­lungen Europas. Die Schau vereint Werke der klas­si­schen Moderne sowie der zeit­ge­nös­si­schen Kunst und ermög­licht eine einzig­ar­tige Reise durch mehr als 100 Jahre Kunst­ge­schichte. Leopold Museum Direktor Hans-Peter Wipp­linger erhielt seitens des Samm­lers Prof. Rein­hold Würth eine Carte Blanche und wählte aus den etwa 19.000 Expo­naten der Samm­lung rund 200 Meis­ter­werke aus. Die Selek­tion beinhaltet Werke von rund 75 Künst­le­rInnen – von Picasso bis Christo und Jeanne-Claude, von Paula Moder­sohn-Becker bis Ernst Ludwig Kirchner, von Fritz Wotruba bis Maria Lassnig.

Die chro­no­lo­gisch struk­tu­rierte Präsen­ta­tion führt die Besu­che­rInnen durch stilis­ti­sche Strö­mungen vom Impres­sio­nismus, Expres­sio­nismus, Kubismus, Surrea­lismus bis hin zu verschie­denen Ausfor­mungen der abstrakten Kunst. Die Kunst nach 1945 ist mit wich­tigen Werken von Georg Base­litz, Fernando Botero, Christo und Jeanne-Claude, Anselm Kiefer, Per Kirkeby oder Gerhard Richter präsent. Darüber hinaus veran­schau­licht die Samm­lungs­prä­sen­ta­tion das große Inter­esse von Prof. Rein­hold Würth an der öster­rei­chi­schen Nach­kriegs­kunst. So sind in der Ausstel­lung bedeu­tende Arbeiten etwa von Fritz Wotruba, Maria Lassnig, Arnulf Rainer, Chris­tian Ludwig Attersee oder Erwin Wurm zu sehen.

> 05.04. bis 10.09.2023 Amazing. The Würth Collection Leopold Museum https://www.leopoldmuseum.org/de/ausstellungen/136/amazing