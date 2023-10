Der Gewinner ist der 21-jährige Fran­zose Robin Paillet, Student am Konser­va­to­rium in Paris (CNSMDP). Er erhält ein Preis­geld in Höhe von 7.000 EURO gestiftet von der LfA Förderbank Bayern, persön­lich über­geben durch Vorständin Ruth Nowak.

Den 2. Platz teilen sich der 17-jährige Italiener Filippo Lombardi, Student am Konser­va­to­rium C. Monte­verdi in Bozen und Tobias Krieger aus Deutsch­land, 23 Jahre alt, Student im Master­stu­di­en­gang an der Hoch­schule f. Musik in Karls­ruhe. Beide erhalten ein Preis­geld in Höhe von je 4.000 EURO gestiftet von der Kurt Redel Stif­tung, über­reicht von ihrem Präsi­denten Tibor Jonas und der Donner&Reuschel AG, über­reicht von Gerhard Sand­meier, Abtei­lungs­di­rektor des Bank­hauses.

„Die Entschei­dung für den 1. Preis­träger, Robin Paillet war für uns klar, aber die Vergabe eines 2. u. 3. Platzes erschien uns ange­sichts der glei­chen hohen Qualität von Tobias Krieger und Filippo Lombardi nicht gerecht. So haben wir uns für zwei 2. Plätze entschieden, was die Preis­stifter auch zu 100% mitge­tragen haben. Grund­sätz­lich waren wir beein­druckt von dem sehr hohen künst­le­ri­schen Niveau aller Teil­nehmer: innen.“ so Prof. Enjott Schneider zur Entschei­dung der Jury.

Das Publikum wiederum hat Tobias Krieger als seinen Favo­riten gewählt Der Publi­kums­preis dotiert mit 5.000 EURO wurde vom Rotary Club, München-Hofgarten zur Verfü­gung gestellt.