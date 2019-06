The­men­schwer­punkt Musik & Mode

Chris­ti­an Lacroix zählt zu den bedeu­tends­ten Desi­gnern unse­rer Zeit.

Seit jeher gelang­weilt vom All­täg­li­chen wur­de er der Meis­ter des ganz gro­ßen Kinos: auf der Büh­ne, auf dem Lauf­steg – und im ganz nor­ma­len Leben.

CRESCENDO: Die Tra­gö­die um Not­re-Dame … Was emp­fin­den Sie?

Chris­ti­an Lacroix: Fata­lis­mus. Es könn­te auch ein Zei­chen für Auf­bruch sein. Die Zuver­sicht könn­te wie­der in unse­re See­le, unse­ren Geist ein­zie­hen. In unse­rem Cou­ture-Salon brach kurz vor der Eröff­nung 1987 Feu­er aus, nach­dem die Deko­ra­ti­ons- und Maler­ar­bei­ten fer­tig­ge­stellt waren. Heu­te bin ich der Mei­nung, dass dies eine Art „Rei­ni­gung“ war. Viel­leicht braucht die katho­li­sche Kir­che mit all ihren Skan­da­len auch einen Wie­der­auf­bau. Not­re-Dame war nicht unbe­dingt mei­ne Kir­che, und ich bin nicht so oft dort gewe­sen, ab und an zu den präch­ti­gen Orgel­kon­zer­ten, die es dort jeden Sams­tag gab. Ich mag eher archai­sche, her­be, ein­fa­che Kapel­len.

Gar nicht herb: Ihr „Not­re-Dame“, ein Hotel am Saint Michel, das Sie 2010 neu aus­stat­te­ten mit baro­cken, bun­ten und opu­len­ten Stof­fen. Das hät­te wahr­schein­lich auch dem Son­nen­kö­nig Lud­wig XIV. gefal­len.

Ich lie­be den Ort mit dem herr­li­chen Blick auf die Sei­ne und auf die Kathe­dra­le. Für die Lob­by fand ich sogar eine aus Holz geschnitz­te Uhr aus dem 19. Jahr­hun­dert in Form einer Not­re-Dame-Kathe­dra­le!

Woher der extra­va­gan­te Geschmack, die­ser Sinn für Opu­lenz? Vom exzen­tri­schen Groß­va­ter viel­leicht oder der Groß­tan­te, von der Sie eine Haar­sträh­ne mit sich tra­gen?

Wenn Sie nach ihnen fra­gen, bedeu­tet das, dass Sie bereits etwas über bei­de gele­sen haben!!! Es gäbe so viel zu erzäh­len!! Bei­de waren sehr streng und for­dernd, aber zugleich lie­be­voll. Durch sie bekam ich so etwas wie eine „Wir­bel­säu­le“. Er war der Vater mei­ner Mut­ter, und sie war mei­ne Tan­te. Sie hat­ten einen Sinn für natür­li­che Ele­ganz. Sie waren bei­de stolz, aber nicht nach­tra­gend – stark und zart. Er hat­te sehr viel Humor und führ­te am Sonn­tag­abend immer eine Art Cha­ra­de vor, indem er sich über aktu­el­le Din­ge lus­tig mach­te mit Kos­tü­men und Perü­cken vom Dach­bo­den. Sei­ne Anzü­ge hat­ten immer grü­nes Sei­den­fut­ter, und er ließ sein Fahr­rad in Gold lackie­ren. Sie waren bei­de sehr mutig, vor allem mei­ne Tan­te, die sich der Gesta­po wider­setz­te. Mein Groß­va­ter wei­ger­te sich, wäh­rend des ame­ri­ka­ni­schen und eng­li­schen Bom­bar­de­ments im August 1944, in den Bun­ker zu gehen. Er schau­te sich die „Show“ lie­ber aus einer klei­nen Höh­le am Fluss­ufer an und beob­ach­te­te, wie die Brü­cken zusam­men­stürz­ten, um dann die toten Fische ein­zu­sam­meln. Ihr Haus war fast völ­lig zer­stört. Den­noch woll­te er, dass die Groß­mutter, die ver­zwei­felt aus dem Bun­ker zurück­kehr­te, die Fische koch­te. Möbel soll­te sie ver­bren­nen, um die elf Gäs­te zu bewir­ten, die er zum Abend­essen ein­ge­la­den hat­te. Die Fami­lie väter­li­cher­seits kam aus einer ande­ren Schicht. Man war sich nicht so nah, schätz­te sich aber.

Wel­che Rol­le spiel­te die Musik?

Ich hör­te als Kind Beet­ho­vens Fünf­te und natür­lich Bizets Car­men, die Lieb­lings­wer­ke der Süd­län­der. Und das klas­si­sche Radio­pro­gramm am Sonn­tag­mit­tag. In der damals sehr berühm­ten Debat­te um Maria Cal­las und ihre Riva­lin Rena­ta Tebal­di stand mein Groß­va­ter auf der Sei­te der Tebal­di. Auf mich aber hat­te die Stim­me der Cal­las tief­grei­fen­den Ein­fluss; wie auch Bachs Toc­ca­ten und Fugen und die Bran­den­bur­gi­schen Kon­zer­te, der gan­ze Cho­pin. Aber auch eng­li­sche Barock­mu­sik wie Pur­cell, da Alfred Dell­er oft nach Arles kam, wo ich auf­wuchs. Ich war fas­zi­niert. Bis heu­te bedaue­re ich sehr, dass ich kein Instru­ment spie­len kann. Aber ich fürch­te, ich habe kein Ohr. Unver­gess­lich für mich, wie mein Groß­va­ter zu Weih­nach­ten Goun­ods Ave Maria sang mit sei­ner damals sehr alten Mut­ter, die Trä­nen in die Augen bekam.

Woher die Lie­be zum Thea­ter?

Ich war immer auf der Suche nach etwas, was grö­ßer ist als das Leben. Ich war gelang­weilt vom all­täg­li­chen, nor­ma­len Leben, viel­leicht hat­te ich nur Angst davor. Ich bevor­zug­te die Illu­si­on des Thea­ters, der Fan­ta­sie. Bücher, Musik, Stim­men – die­se spi­ri­tu­el­le ande­re Welt inspi­rier­ten mich. Fil­me übri­gens auch. Ich war glück­lich, wenn man mich ins Thea­ter, ins Kino oder in die Oper mit­nahm. Dort konn­te man so viel Unge­wöhn­li­ches erle­ben.

Jeder spricht von Indi­vi­dua­li­tät. Trotz­dem lau­fen alle gleich her­um. War­um?

Vie­le kop­peln Indi­vi­dua­li­tät an Ego­is­mus oder Ego­zen­trik. Dabei ist sie Frei­heit. Doch dazu braucht man Cha­rak­ter­stär­ke. Sozia­le Medi­en haben einen erschre­cken­den Ein­fluss. Schüch­ter­nen und unsi­che­ren Men­schen wird ein Aller­weltstil auf­er­legt, damit man ja nur im glo­ba­len Dorf bleibt. Wie in einer Sek­te. Snea­kers, Jog­ging­ho­sen, T-Shirts, Par­kas!!! Alles furcht­bar. Natür­lich ist alles etwas kom­pli­zier­ter, aber dafür bräuch­te ich Stun­den, um dies zu erklä­ren.

War­um begnü­gen sich die meis­ten Men­schen mit Bana­li­tät?

Sozia­le Medi­en, Fern­se­hen, Insta­gram beein­flus­sen das Leben.

Vie­le leben ihr Leben durch das Leben ande­rer. Sie fol­gen Blog­gern, Influ­en­cern, Rap-Sän­gern, Sport­lern, schö­nen Mäd­chen, die alle, dank plas­ti­scher Chir­ur­gie, gleich aus­se­hen. Exzen­tri­zi­tät ist zur Fik­ti­on gewor­den. Sie star­ren alle auf ihr iPho­ne oder iPad und haben Angst, anders zu sein.

Sie aber woll­ten kein bana­les Leben.

Nein, auf kei­nen Fall! Als Kind träum­te ich vom Thea­ter. Spä­ter woll­te ich Muse­ums­ku­ra­tor wer­den, stu­dier­te an der Sor­bon­ne Kunst­ge­schich­te und woll­te Ende der 1970er-Jah­re über die Klei­dung in Gemäl­den des 17. Jahr­hun­derts pro­mo­vie­ren. Es kam anders.

Ihre Frau, die bei Her­mès arbei­te­te, brach­te Sie mit der Mode­bran­che in Kon­takt. Sie fin­gen dort als Zei­chen­as­sis­tent an, von 1981 bis 1987 ent­war­fen Sie die Hau­te-Cou­ture-Kol­lek­ti­on des Hau­ses Jean Patou. Gibt es einen Unter­schied zwi­schen einem Hau­te-Cou­ture-Kleid und einem Opern­kos­tüm?

Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jah­re war die Welt ohne­hin so thea­tra­lisch wie eine Oper. Inso­fern hat­te ich kein Pro­blem mit dem Wech­sel. Eine Cou­ture-Kun­din bestellt ein ein­zig­ar­ti­ges Kleid für einen beson­de­ren Anlass. Nicht nur ihre Sil­hou­et­te, son­dern auch ihre Ein­stel­lung und ihr Tem­pe­ra­ment wer­den das prä­gen, was sie anhat. Ähn­lich geschieht das bei einer Opern­di­va oder einer Bal­le­ri­na. Der ein­zi­ge Unter­schied ist: Hau­te Cou­ture muss – aus der Nähe betrach­tet – schön sein. Ein Büh­nen­kos­tüm aber muss von Wei­tem „spre­chen“ und wir­ken.

Stört Sie das als detail­ver­ses­se­ner Mensch, der man ja als Desi­gner sein muss?

Es ist kei­ne Fra­ge der Details, son­dern des Maß­stabs. Büh­nen­ge­wän­der brau­chen grö­ße­re Sti­cke­rei­en, län­ge­re Bän­der usw. Alles, was zu raf­fi­niert oder sub­til ist, wür­de auf den gro­ßen Büh­nen der Bas­til­le- oder Gar­nier-Oper ver­lo­ren gehen. Aber die Opé­ra-­Co­mi­que oder Comé­die Françai­se sind klein. Die meis­ten die­ser wun­der­ba­ren Häu­ser nicht nur in Paris, son­dern auch in Ber­lin, Frank­furt, Mün­chen, Wien, oder Graz haben Ate­liers wie Cou­ture- Häuser und das Per­so­nal dazu wie Schuh­ma­cher, Weiß­nä­he­rin­nen, Modis­ten, Fri­seu­re, Mas­ken­bild­ner.

Was ist wich­ti­ger: der Cha­rak­ter der Opern­rol­le oder der des Inter­pre­ten?

Man kann erst mit dem Ent­wer­fen begin­nen, wenn man die Beset­zung kennt. Ich erin­ne­re mich an eine Così-Pro­duk­ti­on am La Mon­naie in Brüs­sel. Der Regis­seur schwärm­te davon, dass die Teen­ager Fior­di­li­gi und Dora­bel­la halb­nackt am Strand von Nea­pel lie­gen. Das war eine sehr schlech­te Idee. Denn die Sän­ger, die zur Ver­fü­gung stan­den, waren nicht mehr so jung, auch nicht so dünn, und nicht bereit, ihren Kör­per so zu zei­gen.

Was war die Her­aus­for­de­rung bei den Kos­tü­men zu Debus­sys Pel­léas et Méli­san­de, einem sym­bo­lis­ti­schen Dra­ma mit wenig Action, in dem mehr ange­deu­tet als gesagt wird?

Eric Ruf wünsch­te sich eine sehr dunk­le, von der Son­ne und dem Pla­ne­ten ver­ges­se­ne Welt. Méli­san­de kommt im leich­ten „Klimt-Look“, in einem mit gol­de­nen Pail­let­ten und Spit­zen auf hel­lem Tüll gear­bei­te­ten Kleid, in dem sich das Licht spie­gelt. Und einem Rüschen­kleid, in dem bestimmt 30 Meter Stoff ver­ar­bei­tet wur­den. Die ande­ren Sän­ger haben lan­ge bestick­te Män­tel aus Navy-Stoff an in ver­schie­de­nen Schwarz­tö­nen, aber auch Matro­sen­pull­over und Hosen, teil­wei­se von Teer und Schlamm beschmutzt. Ein gro­ßes Lob an die Mit­ar­bei­ter des Kla­gen­fur­ter Stadt­thea­ters, die alle Kos­tü­me genäht haben!

Sie sind oft von Schön­heit umge­ben. Was ver­ste­hen Sie dar­un­ter?

Schön­heit ist, wenn man sich mit dem Uni­ver­sum ver­bun­den fühlt, mit einem Lächeln im Her­zen. KEIN Wort ist stark genug, dies zu beschrei­ben. Wah­re Schön­heit macht sprach­los. Schön­heit ist nicht Per­fek­ti­on. Sie kann auch etwas Selt­sa­mes, Bizar­res, Uner­war­te­tes ent­hal­ten. Per­fek­ti­on hin­ge­gen fühlt sich leer an.

Ihre nächs­ten Pro­jek­te?

Mozarts Noz­ze unter der Regie des ame­ri­ka­ni­schen Film­re­gis­seurs James Gray am Théât­re des Champs-Ely­sées im Novem­ber, Fal­staff in Lil­le unter der Lei­tung von Denis Poda­ly­dès.