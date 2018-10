Garnelenspieße auf Reis mit Fenchelsalat

Reis für 2 Portionen (Mischung aus Wild- und Naturreis)

2 Knollen Fenchel, Salz, Pfeffer, weißer Balsamico, Olivenöl

2 Zehen Knoblauch, Schaschlikspieße, 1 EL Kokosöl

1 Packung Riesengarnelen (geschält, ohne Kopf, frisch oder TK)

Parmesan

Reis nach Packungsanleitung kochen.

Fenchel schneiden, salzen, pfeffern, mit weißem Balsamico und Olivenöl anmachen.

Knoblauch in feine Scheiben schneiden, Garnelen auf die Schaschlikspieße stecken.

Knoblauch in einer Pfanne im heißen Kokosöl kurz anbraten, Garnelenspieße zugeben und glasig anbraten.

Parmesan in großen Splittern über den Salat hobeln und zusammen mit den Spießen und dem Reis servieren.

Juliane Banse | Sopranistin

Wenn sie In dem Schatten meiner Locken aus dem Spanischen Liederbuch von Hugo Wolf singt, dann passt das. Und doch kann von Schatten keine Rede sein: Quirlig, ­pragmatisch und sehr präsent ist Juliane Banses Rolle am Herd – gekocht wird, was all ihre drei Kinder mögen. Sie selbst mag, dass sie endlich erwachsene Rollen singen darf, zum Beispiel die Marschallin im Rosenkavalier von Strauss.