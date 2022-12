Wie fühlen Sie sich gerade?

Top, aber leicht schläfrig ... Wintereinbruch eben!

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Ehrlichkeit

Was inspiriert Sie?

Die schöpferische Kraft des Menschen, die wir täglich in der Musik und in der Kunst verspüren

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Neue Projekte und öfter den Crosstrainer zu benutzen

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Dass wir echt gern Hausarbeit betreiben

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Die Fähigkeit, den Tag auf mehr als 24 Stunden zu stretchen

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

OpernsängerIn werden

Ihre Vorstellung von Glück?

Zusammen zu musizieren

Was wäre für Sie das größte Unglück?

An nichts zu glauben

Was wollten Sie als Kind werden?

Balletttänzerin und Pilot (außer PianistIn, natürlich)

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Wenn unser Glaube an das Gute im Menschen ausgenutzt wird

Ihr größtes Talent?

Die Musik zum Leben zu erwecken

Was können Sie gar nicht?

Komponieren, improvisieren

Woran zweifeln Sie am meisten?

Dass ein Tag ohne Fehler (von uns und von den anderen) vergeht

Wovor haben Sie Angst?

Dass der Tag uns nicht für alle Aufgaben und Projekte reicht

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Wenn unsere Studierenden unvorbereitet zum Unterricht kommen ... (passiert selten, aber es passiert)

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Alle, die zugegeben und eingesehen werden

Ihre originellste Ausrede?

Sorry, wir sind im Urlaub (weil dies so selten passiert, und alle wissen das irgendwie)!

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dass wir als Menschen und Künstler nicht mehr kopiert werden

Das Credo Ihres Lebens?

Hoffnung, Glaube, Liebe und Weisheit

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Schwimmen, golfen, wandern

Ihr Lieblingsland?

Die Welt

Ihre Lieblingsstadt?

Miami

Ihr Lieblingsgericht?

Pasta mit Trüffel oder Lachs

Ihr Lieblingsgetränk?

Alle Arten von Schorle

Ihr Lieblingstier?

Katze

Ihre Lieblingsblumen?

Schlüsselblumen

Ihr Lieblingsbuch?

"Der Name der Rose" von Umberto Eco

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Victor Hugo und Nikos Kazantzakis

Ihr Lieblingsfilm?

"Signs"

Ihr Lieblingsmaler/darstellender Künstler?

Claude Monet und Amedeo Modigliani

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Der/die, den/die wir gerade auf der Bühne präsentieren oder woran wir arbeiten

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

Siehe oben

Ihr Lieblingsalbum?

Waiting for Cousteau von Jean-Michelle Jarre

Ihr Lieblingsinstrument?

Das ist doch wohl klar ...

Das beste Konzert Ihres Lebens?

"Chopin-Konzert Nr.2" unseres Lehrers Vladimir Krainev mit dem hr- Sinfonieorchester

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Die ECHO Klassik-Preisverleihung in der Elbphilharmonie

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Unser Leben

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

Jeder, bei dem wir Standing Ovations erleben dürfen

Gibt es Rituale für ein gelingendes Konzert?

Gebet

Die Minuten vor dem Auftritt?

Unbeschreiblich spannend

Und die Zeit danach?

Seelisch gereinigt und innerlich erfüllt

Ihr größtes musikalisches Missgeschick?

Das falsche Programm vorbereitet zu haben (aber nur in unseren Albträumen)

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Funk, Jazz, elektronische Musik, Pop und Rock (zeitweise auch Heavy Metal)

Ein Werk, das Ihr Leben verändert hat?

Unser Leben wird ständig durch verschiedene Werke verändert und bereichert. Eines davon auszuwählen ist schlicht unmöglich.

Welche Person/welches Ereignis hat Sie als Musiker/in maßgeblich geprägt und warum?

Der große Klavierguru Heinrich Neuhaus, mit dessen Vermächtnis über die Klavierkunst wir dank unserer Lehrer in Bulgarien und in Deutschland durch und durch geprägt wurden.

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

Es sind einfach zu viele ...

Wann haben Sie zuletzt bei Musik geweint?

Darf man eigentlich nicht, wenn man selber auf der Bühne ist.

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Herbert von Karajan, Arturo Toscanini, Maria Callas, Glenn Gould, Arthur Rubinstein

Welche Künstler beeindrucken Sie?

Charles Dutoit, Menahem Pressler ...

Welches Musikerklischee würden Sie gern geraderücken?

Dass klassische Musik für viele Menschen "unverständlich", "unerreichbar", "zu ernst" usw. ist

Kuriose Orte, an denen Sie musiziert/geübt haben?

Während der Probe zu einem Sommerfestival-Auftritt in einer Scheune, zusammen mit einem Pony im Nebenraum

Welche drei Musikstücke würden Sie auf die berühmte Insel mitnehmen?

Es hängt etwas von der Insel ab, aber z.B. "Daphnis & Chloe" von Ravel, "Boris Godunov" von Mussorgski, "Neapolitanischer Mandolinenspieler" von Carl Reinecke wären schon dabei

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

J.S. Bachs "Jesu bleibet meine Freude"

Wenn Sie nicht Ihr Instrument spielen bzw. singen würden, welches würden Sie wählen?

Orgel

Gibt es weitere Interessen/Leidenschaften neben der Musik?

Bedeutende Filmproduktionen

Ihr persönlicher Bühnenalbtraum?

Dass die Bremsen der Konzertflügel nicht fest genug angezogen wurden

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Eigentlich passen wir gut dort, wo wir geboren sind

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Pharao Ramses der II., König Louis der XIV., Albert Schweitzer, Papst Gregor der Große, Winston Churchill ...

Und welche lebenden Menschen?

Alle unsere Mitmenschen, die ihr tägliches Leben trotz aller Widrigkeiten und Probleme unbeirrt weiter ehrlich und voller Hoffnung leben und keinem anderen etwas Schlechtes antun

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Albert Schweitzer

Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie?

Keine, jeder Mensch hat etwas zur Entwicklung der Menschheit beigetragen, in die eine oder andere Richtung

Die beste Reform in der Geschichte?

Die Renaissance

Welche drei Persönlichkeiten würden Sie gern zum Dinner einladen?

Joseph Ribkoff, Markus Lanz, das Eiskunstlauf-Paar Aljona Savchenko und Bruno Massot

Bei wem wären Sie gern zum Dinner eingeladen?

Bei unseren Lieblingsnachbarn oder Freunden, die sich aber nicht mehr trauen zu fragen, weil sie wissen "wie irre beschäftigt wir immer sind"

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Oper

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

NEIN

Was ist Ihr Seelenort?

Die Natur

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Der Ozean und das Meer, also großes Wasser

Wofür würden Sie Ihr Leben opfern?

Für meine/n Partnerin/Partner

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Dies soll ein Anderer, der über uns alle wacht entscheiden ...

Wie soll man sich an Sie erinnern?

Nur mit guten Gedanken, hoffentlich

Wie sieht ein gelungener Tag in Ihrem Leben aus?

Erfüllt von positiven Emotionen/Erfahrungen und von viel Musik

Welcher Illusion geben Sie sich gern hin?

Dass der Tag kommt, an dem kein einziger Mensch einem anderen etwas Schlechtes antut oder auf sie/ihn neidisch wird

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Was würden Sie tun/denken, wenn Sie an unserer Stelle wären?

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Musik

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Wasser

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Natürlichkeit, Ehrlichkeit

Welche Eigenschaften bei einem Mann?

Natürlichkeit, Ehrlichkeit

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Habgier, Oberflächlichkeit, Egoismus, Scharlatanerie, das Credo "Durch-Geld-zum-Erfolg"

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Optimismus, Ehrlichkeit, Freude am Leben, Fleiß

Eine Entdeckung, die Sie erst kürzlich gemacht haben?

Eine neu gastierende weiße Katze im Garten und den Wallfahrtsort Walldürn mit seinem berühmten Blutwunder

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Gute Filme, Sitcoms und "Die Simpsons" schauen

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Von allem etwas

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Definitiv NACHT!

Sind Sie abergläubisch?

Nein

Haben Sie ein Maskottchen?

Nein