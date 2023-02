Wie fühlen Sie sich gerade?

Müde

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Unge­duld

Was inspiriert Sie?

Wider­sprüch

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Im rich­tigen Moment den Mund zu halten

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Viel­leicht, dass ich eine geheime Obses­sion für Gebrauchsanleitungen/​Handbücher pflege

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Ich würde gerne zeichnen/​malen können

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Zweimal als Hamlet besetzt, zweimal nicht zustande gekommen

Ihre Vorstellung von Glück?

Ich bin fest davon über­zeugt, dass sich das Glück schon verab­schiedet, wenn man nur versucht, sich eine Vorstel­lung von ihm zu machen.

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Jede Art von Unglück, das meine Kinder beträfe

Was wollten Sie als Kind werden?

In zeit­li­cher Abfolge: Indi­gener Stam­mes­häupt­ling, Erfinder neuar­tiger Flug­ob­jekte, intel­li­gent, Diri­gent – dann war die Kind­heit vorbei und der „Ernst des Lebens“ begann.

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Beim Bank­drü­cken

Ihr größtes Talent?

Wenn Sie eines finden, sagen Sie mir Bescheid.

Was können Sie gar nicht?

Sehr viel

Woran zweifeln Sie am meisten?

An mir selbst – bis mir aufgeht, dass das ziem­lich selbst­be­zogen ist, was den perfekten Anlass liefert, gleich noch mehr an mir zu zwei­feln.

Wovor haben Sie Angst?

Dass die anderen auch nicht klüger sind als ich

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Humor­lo­sig­keit

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Die, die einem ohne Vorsatz unter­laufen

Ihre originellste Ausrede?

Kann ich Ihnen leider nicht verraten – ist zu häufig im Einsatz.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dass alles einen Sinn ergibt.

Das Credo Ihres Lebens?

Ach herrje? Ach!

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Schuhe putzen, wirk­lich!

Ihr Lieblingsland?

Robert Musils Kaka­nien

Ihre Lieblingsstadt?

Siena

Ihr Lieblingstier?

Mein Hund

Ihr Lieblingsbuch?

Immer das nächste auf dem Tisch

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Für die reicht der Platz hier nicht aus.

Ihr Lieblingsfilm?

„The Deer Hunter“

Ihr Lieblingsmaler/darstellender Künstler?

Francis Bacon

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Robert Schu­mann

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

Das Andante canta­bile aus dem „Klavier­quar­tett op. 47″ von Robert Schu­mann

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Diese letzten beiden Fragen gehören zusammen. Beglü­ckende Musik. Momente sind wie Nahrung – und eben auch „frisch“ am aufre­gendsten. Ich kann sehr glück­lich und dankbar sein, wenn hinge­bungs­volle Musiker mir ihre Musik „erzählen“.

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Im 22. Jahr­hun­dert

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Es gibt so einschüch­ternd viele – einer, zu dem ich immer wieder zurück­finde, ist Roland Barthes.

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Die (meines Wissens) „34 Kanons“ von Wolf­gang Amadeus Mozart

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

Ich wäre manchmal einfach nur gerne ich selbst – aber wie geht das?

Was ist Ihr Seelenort?

Zuhause

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Triest

Wofür würden Sie Ihr Leben opfern?

(verstö­rende Frage) Für meine Kinder

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Ohne Bedauern, schmerzlos und daheim

Wie soll man sich an Sie erinnern?

Respektlos

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Vertrauen

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Am Obst- und Gemü­se­stand als Verkäufer

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Ziga­retten, Buch, Radier­gummi

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Ihren unzer­stör­baren Opti­mismus, ihre Klug­heit und ihr Inter­esse, vor dem nichts und niemand sicher ist.

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Power Nap

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Flaneur

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Allmäh­liche Entwick­lung von der Nach­ti­gall zur Lerche. Mitt­ler­weile gehe ich tags­über auf Nahrungs­suche.

> Der zusammen mit Anne von Canal im August letzten Jahres veröffentlichte und viel gelobte Roman „I get a bird“ von Heikko Deutschmann erscheint am 14. Februar 2023 als Taschenbuch. Am 6. Februar 2023 ist Heikko Deutschmann um 20,15 Uhr in „Die Toten vom Bodensee“ im ZDF zu sehen.