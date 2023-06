Name: Iiro rantala

Wie fühlen Sie sich gerade?

Ganz gut

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Ich bin sehr unruhig.

Was inspiriert Sie?

Musik und Menschen

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Mir neben dem Klavier­spielen meine Lieb­lings­ko­miker anzu­schauen

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Ein Heavy-Metal-Album

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Das Talent, Spra­chen zu erlernen

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Meine Karriere

Ihre Vorstellung von Glück?

Wenn ich eine gute, einfache und eingän­gige neue Melodie entdecke

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Unhöf­liche und unehr­liche Menschen

Was wollten Sie als Kind werden?

Kapitän eines Kreuz­fahrt­schiffs

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Bei den Adagios von Mozarts Klavier­kon­zerten

Ihr größtes Talent?

Musik

Was können Sie gar nicht?

Mathe­matik und die Deut­sche Sprache lernen

Woran zweifeln Sie am meisten?

Am Leben nach dem Tod

Wovor haben Sie Angst?

Schlangen

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Aufge­bla­sene Menschen, die lange Reden halten

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Faul­heit

Ihre originellste Ausrede?

Ich wurde vom Blitz getroffen.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Mit Sting zu spielen

Das Credo Ihres Lebens?

Gutes Benehmen gegen­über anderen Menschen.

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Spazie­ren­gehen, im Fitness­studio trai­nieren, Pilates

Ihr Lieblingsland?

Finn­land

Ihre Lieblingsstadt?

Helsinki

Ihr Lieblingsgericht?

Pad Thai mit Tofu

Ihr Lieblingsgetränk?

Spru­del­wasser

Ihr Lieblingstier?

Ein Boxer

Ihre Lieblingsblumen?

Rosen

Ihr Lieblingsbuch?

»Frei­heit« von Jona­than Franzen

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Kurt Vonnegut

Ihr Lieblingsfilm?

»Die nackte Kanone 33⅓«

Ihr Lieblingsmaler/darstellender Künstler?

Marc Chagall

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Wolf­gang Amadeus Mozart

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

»La Bohème«

Ihr Lieblingsalbum?

»Ten Summoner’s Tales« von Sting

Ihr Lieblingsinstrument?

Klavier

Das beste Konzert Ihres Lebens?

Das nächste

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Als ich das Klavier­kon­zert von Mozart mit der Kammer­phil­har­monie Bremen während der Jazz­ahead! 2015 in der Glocke gespielt habe.

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Kunst ist mein Leben.

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

Die Live-Aufnahme von »Vene­ziana« am 1. Februar 2023 bei Jazz at Berlin Phil­har­monic

Gibt es Rituale für ein gelingendes Konzert?

Eine gelun­gene Gene­ral­probe hilft immer.

Die Minuten vor dem Auftritt?

… atme ich.

Und die Zeit danach?

Würde ich gerne allein sein, aber so ist das leider nie.

Ihr größtes musikalisches Missgeschick?

Darauf warte ich noch …

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Alles, was ich in die Finger bekam: Klassik, Jazz, Pop, Rock.

Ein Werk, das Ihr Leben verändert hat?

»Country« von Keith Jarrett

Welche Person/welches Ereignis hat Sie als Musiker/in maßgeblich geprägt und warum?

Siggi Loch von ACT Music hat mich während der letzten 13 Jahre auf Trab gehalten, und das ist gut so.

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

Mozarts »Klavier­kon­zert in D‑moll«

Wann haben Sie zuletzt bei Musik geweint?

Als ich letzten Monat den zweiten Satz vom »Zweiten Violin­kon­zert« von Prokofjew hörte.

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Leonard Bern­stein

Welche Künstler beeindrucken Sie?

Michel Petruc­ciani, Chick Corea, Keith Jarrett, Leonard Bern­stein

Welches Musikerklischee würden Sie gern geraderücken?

Selbst dieje­nigen, die ernst­haft zu sein scheinen, sind es nicht. Alle Musiker sind lustig.

Kuriose Orte, an denen Sie musiziert/geübt haben?

Einmal habe ich in einem Schloss aus Eis in Kemi, Nord­finn­land, gespielt – der kälteste Gig aller Zeiten.

Welche drei Musikstücke würden Sie auf die berühmte Insel mitnehmen?

Bachs »Gold­berg-Varia­tionen«, »Klavier­so­naten« von Mozart und Proko­fiew

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

Das Kyrie aus Bachs »h‑Moll-Messe«

Wenn Sie nicht Ihr Instrument spielen bzw. singen würden, welches würden Sie wählen?

Schlag­werk

Gibt es weitere Interessen/Leidenschaften neben der Musik?

Comedy und Come­dians

Ihr persönlicher Bühnenalbtraum?

Dröh­nender Lärm und Menschen, die nicht zuhören

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Im 19. Jahr­hun­dert

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Winston Chur­chill

Und welche lebenden Menschen?

Arvo Pärt

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Nein. Ich verfolge sie nicht.

Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie?

Josef Stalin, Adolf Hitler

Welche drei Persönlichkeiten würden Sie gern zum Dinner einladen?

Mozart, Sergei Djagilew und Leonard Bern­stein

Bei wem wären Sie gern zum Dinner eingeladen?

George Gershwin

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Mozarts »Klavier­kon­zert Nr. 21« in C‑Dur, Sibe­lius« »Violin­kon­zert«

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

Keith Jarrett

Was ist Ihr Seelenort?

Zu Hause

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Immer zu Hause

Wofür würden Sie Ihr Leben opfern?

Für die Musik

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Zu Hause und so schnell wie möglich

Wie soll man sich an Sie erinnern?

Mit einem Lächeln

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Gutes Benehmen und Empa­thie

Wie sieht ein gelungener Tag in Ihrem Leben aus?

Gutes Üben am Klavier, eine Idee für eine neue Kompo­si­tion, ein gutes Mittag­essen (thai­län­di­sches Essen) und ein schönes/​entspannendes Konzert am Abend

Welcher Illusion geben Sie sich gern hin?

Einem freien Fall vom Himmel

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Was passiert nach dem Tod?

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Ich habe auf Hoch­zeiten gespielt.

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Meinen Sinn für Humor

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Ein gutes Selbst­be­wusst­sein und Ehrlich­keit

Welche Eigenschaften bei einem Mann?

Zuver­läs­sig­keit

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Die Gier nach Macht und Faulenzen

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Ihren Sinn für Humor und die Tatsache, dass sie es mit mir aushält.

Eine Entdeckung, die Sie erst kürzlich gemacht haben?

»Rag Bag« von Dave Grusin

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Atmen und etwas Yoga

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Ein Kultur­rei­sender. London, Musi­cals und Opern …

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Nacht­mensch

Sind Sie abergläubisch?

Nein

Haben Sie ein Maskottchen?

Nein

> Mehr Info unter www.iirorantala.fi