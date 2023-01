Name: Johannes Fleisch­mann

Von den großen Werken der Violinliteratur bis hin zu neu interpretierter Schrammelmusik: Der österreichische Geiger Johannes Fleischmann ist ein so neugieriger wie enthusiastischer musikalischer Tausendsassa. Soziales Engagement inklusive ...

Wie fühlen Sie sich gerade?

Vorfreude auf 2023

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Wiss­be­gierig

Was inspiriert Sie?

Stille

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Sport

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Meinen Hüft­schwung

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Ich würde gern fliegen können.

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Cellist zu werden

Ihre Vorstellung von Glück?

Wenn Dinge erfolg­reich abge­schlossen sind

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Inspi­ra­ti­ons­lo­sig­keit sowie der Verlust eines von mir geliebten Menschen

Was wollten Sie als Kind werden?

Schau­spieler

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Pasta, Pizza und Milch­scho­ko­lade mit Cookies

Ihr größtes Talent?

Menschen begeis­tern. Musik vermit­teln. Musi­zieren

Was können Sie gar nicht?

Vieles und alles mit Compu­tern

Woran zweifeln Sie am meisten?

An Poli­ti­ke­rInnen und Lobby­is­tInnen

Wovor haben Sie Angst?

Dass mir der Himmel auf den Kopf fällt

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Werbung

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Die unab­sicht­li­chen

Ihre originellste Ausrede?

Die U‑Bahn ist nicht gekommen

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Schau­spieler zu werden

Das Credo Ihres Lebens?

I need a hobby

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Ideen entwi­ckeln

Ihr Lieblingsland?

Japan

Ihre Lieblingsstadt?

Wien

Ihr Lieblingsgericht?

Pasta in allen Formen, beson­ders auch Ramen

Ihr Lieblingsgetränk?

Bier und verschie­denste Schwarz­tees – nicht in Kombi­na­tion

Ihr Lieblingstier?

Aurora (Malteser Hündin, unüb­li­cher­weise gelockt)

Ihre Lieblingsblumen?

Meine Palme (keine Blume aber trotzdem)

Ihr Lieblingsbuch?

„Stern­stunden der Mensch­heit“

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Stefan Zweig

Ihr Lieblingsfilm?

„Il Postino“

Ihr Lieblingsmaler/darstellender Künstler?

Viele sind inspi­rie­rend

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Unmög­lich zu beant­worten

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

Stim­mungs­ab­hängig

Ihr Lieblingsalbum?

Ella Fitz­ge­rald, kein spezi­elles Album

Ihr Lieblingsinstrument?

Violine

Das beste Konzert Ihres Lebens?

Fragen Sie mich am Ende meines Lebens

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Der wird noch kommen, im Finale der 2. Mahler war ich knapp dran.

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Sehr viel. Ich habe das Gefühl, dass sie mich leitet und ich diesem Wege folgen muss.

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

In der Eltern­band im Kinder­garten meines Sohnes …

Gibt es Rituale für ein gelingendes Konzert?

Ich muss mich vor einem Auftritt bewegen, auf- und abschreiten, im Kopf nochmal verschie­denste Stellen und mögliche Szena­rien durch­gehen.

Die Minuten vor dem Auftritt?

Meis­tens aufge­regt

Und die Zeit danach?

Ein Bier

Ihr größtes musikalisches Missgeschick?

Blackout in Zürich. Einfach nochmal ange­fangen …

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Meine erste Single mit 5 oder 6 Jahren war Jason Dono­vans „Any Dream Will Do“. Ich habe Michael Jackson und Queen geliebt, fand die „Rocky Horror Picture Show“ groß­artig und habe zu Manhattan Transfer getanzt. Whitney Hous­tons „The Grea­test Love Of All“ war eins meiner Lieb­lings­lieder. Man könnte sagen, ich stand auf Schnulzen.

Ein Werk, das Ihr Leben verändert hat?

Sibe­lius« Violin­kon­zert. Als ich das Seiten­thema im Garten aus meinem Eltern­haus hörte, ließ ich alles fallen und setzte mich als Kind vor die Hi-Fi-Anlage. Ein Beginn für Vieles.

Welche Person/welches Ereignis hat Sie als Musiker/in maßgeblich geprägt und warum?

Klaus Maetzl, weil er mir in einer sehr schwie­rigen Zeit die Möglich­keit gegeben hat, mich zu entwi­ckeln. Hatto Beyerle und Johannes Meissl als Mentoren.

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

Arnold Schön­bergs Violin­kon­zert

Wann haben Sie zuletzt bei Musik geweint?

Vor einem Monat

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Mit Arnold Schön­berg und Erich Wolf­gang Korn­gold (um zusammen zu impro­vi­sieren)

Welche Künstler beeindrucken Sie?

Mitsuko Uchida, André Heller

Welches Musikerklischee würden Sie gern geraderücken?

Dass man uns in Sparten einteilen kann

Kuriose Orte, an denen Sie musiziert/geübt haben?

Im Garten von Gaddafi

Welche drei Musikstücke würden Sie auf die berühmte Insel mitnehmen?

Mein iPad und eine Solar Power­bank, da ist alles drauf.

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

Das „Largo“ aus BWV 1005

Wenn Sie nicht Ihr Instrument spielen bzw. singen würden, welches würden Sie wählen?

Tenor, Klavier

Gibt es weitere Interessen/Leidenschaften neben der Musik?

Essen, Menschen zusam­men­bringen, Bäume schneiden und mit meinem Sohn Fußball spielen

Ihr persönlicher Bühnenalbtraum?

Auf der Bühne mit Orchester zu stehen und das zu spie­lende Konzert nicht zu kennen bzw. in der Garde­robe meine Hose oder mein Gewand nicht zu finden, während alle schon auftreten.

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Im heutigen. Es gibt so viel, was ich aus der Vergan­gen­heit lernen kann.

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Arnold Schön­berg und Ella Fitz­ge­rald

Und welche lebenden Menschen?

Norman Shetler

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Viktor Frankl

Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie?

Hitler, Stalin und ihres­glei­chen …

Die beste Reform in der Geschichte?

Das Wahl­recht für Frauen

Welche drei Persönlichkeiten würden Sie gern zum Dinner einladen?

Paul Watz­la­wick, Taylor Swift (für meine Frau), Antonio Stra­di­vari

Bei wem wären Sie gern zum Dinner eingeladen?

Arnold Schön­berg, Kaiserin Maria-Theresia (aber im kleinen Rahmen, Jagd­hütte oder so …)

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Oper: „Il barbiere di Sivi­glia“, „La Bohème“, „Salome“ Konzert: Sibe­lius« Violin­kon­zert, Tchai­kovskys Klavier­kon­zert und mein neues Album „Soli­taire“

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

Nein

Was ist Ihr Seelenort?

Forst­haus Gray, Kärnten

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Ein Haus am Meer in Einsam­keit

Wofür würden Sie Ihr Leben opfern?

Für meinen Sohn (oder Kinder, mal schauen ;-) )

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Wissend, dass mein Leben einen Sinn gehabt hat und ich mit meiner Aufgabe fertig bin. Ich denke, am besten wäre einschlafen. Sollte es anders sein, dann schnell.

Wie soll man sich an Sie erinnern?

Mit einem guten Gefühl im Bauch

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Neugierde, Selbst­ver­trauen

Wie sieht ein gelungener Tag in Ihrem Leben aus?

Müde von erreichten Zielen des Tages

Welcher Illusion geben Sie sich gern hin?

Dass alles gut wird

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Wie geht’s?

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Im Boots­ver­leih in Bregenz

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Meine Haar­nadel

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Tue mich schwer, Eigen­schaften Geschlech­tern zuzu­ordnen, da ich bei beiden die selben Dinge schätze.

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Ange­berei, Hochmut und Arro­ganz

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Ihre Warm­her­zig­keit, sie ist ein wunder­schöner Mensch.

Eine Entdeckung, die Sie erst kürzlich gemacht haben?

Geor­gi­scher Rosé: Chkha­veri

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Schlafen

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Strand­schläfer, Natur- & Kultur­ent­de­cker. Ich liebe es, ohne Plan herum­zu­fahren und selber Dinge zu entde­cken bzw. zufällig Menschen und Orte kennen­zu­lernen, von denen ich etwas lernen kann. Von vorn­herein kann man so etwas nicht planen. Man würde sich viele Türen versperren.

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Ein Mensch der sehr langen Tage :-)

Sind Sie abergläubisch?

Nein

Haben Sie ein Maskottchen?

Nein

> Ende April erscheint Johannes Fleischmanns neues Album »Solitaire« mit wenig bekannten Einzelstücken für Violine und Klavier von Joseph Haydn bis Konstantia Gourzi. Am Klavier: Christoph Ulrich Meier. Auftrittstermine und weitere Informationen zu Johannes Fleischmann unter www.johannesfleischmann.at