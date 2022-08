Name: Johannes Klumpp

Er liebt Mozart, NYC, seine Familie und die Lasagne seiner Frau – nicht in dieser Reihenfolge: der Dirigent Johannes Klumpp, Leiter der Heidelberger Sinfoniker und des Folkwang Kammerorchesters Essen

Wie fühlen Sie sich gerade?

Müde, aber glück­lich

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Energie

Was inspiriert Sie?

Menschen mit Vision

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Mehr zu Hause sein

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Dass ich in Schul­zeiten ein ziem­li­cher Revo­luzzer war

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Tele­pa­thie

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Tausende. Danach muss man weiter­ma­chen. Dann geht es einen Schritt weiter.

Ihre Vorstellung von Glück?

Fami­li­en­glück

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Fami­li­en­un­glück

Was wollten Sie als Kind werden?

Zoodi­rektor

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Bei Müdig­keit

Ihr größtes Talent?

Musik zu den Menschen bringen

Was können Sie gar nicht?

Hand­wer­ker­tä­tig­keiten

Woran zweifeln Sie am meisten?

Qualität

Wovor haben Sie Angst?

Vor dem größten Unglück – siehe oben.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Nicht intrinsisch moti­vierte Menschen

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Wenn Menschen wollen, aber nicht (mehr) können, verzeihe ich alles.

Ihre originellste Ausrede?

Fällt mir gerade nicht ein.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Wunschlos glück­lich zu sein

Das Credo Ihres Lebens?

Siehe oben: Musik zu den Menschen bringen

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Fußball (aber nur passiv!)

Ihr Lieblingsland?

USA / Italien

Ihre Lieblingsstadt?

Venedig und NYC

Ihr Lieblingsgericht?

Die Lasagne meiner Frau

Ihr Lieblingsgetränk?

Kaffee

Ihr Lieblingstier?

Gepard

Ihre Lieblingsblumen?

Weiße Amaryllis

Ihr Lieblingsbuch?

Schnelles Denken, lang­sames Denken von Daniel Kahneman

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Schwer. Goethe?

Ihr Lieblingsfilm?

Club der toten Dichter

Ihr Lieblingsmaler/darstellender Künstler?

van Gogh

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Mozart­Haydn­Beet­ho­venBrahms­Bruck­ner­Mahler

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

Don Giovanni

Ihr Lieblingsalbum?

Lenny Kravitz: „Let love rule“

Ihr Lieblingsinstrument?

Viola

Das beste Konzert Ihres Lebens?

Gott sei Dank gab es da einige.

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Gott sei Dank gab es da einige.

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Wie sagte Bern­stein: „Ambi­guity“

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

Brat­sche gespielt auf der Hoch­zeit meiner Schwester

Gibt es Rituale für ein gelingendes Konzert?

Ist kein Ritual zu haben auch ein Ritual?

Die Minuten vor dem Auftritt?

Nichts beson­ders. Es ist der letzte Moment vor Betreten der Bühne, der die Verän­de­rung bringt.

Und die Zeit danach?

Locker­heit. Gelöst­heit.

Ihr größtes musikalisches Missgeschick?

Aus allem lernt man.

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Erst Mozart, dann Bach, dann Lenny Kravitz, dann wieder Mozart.

Ein Werk, das Ihr Leben verändert hat?

Mozarts „Requiem“

Welche Person/welches Ereignis hat Sie als Musiker/in maßgeblich geprägt und warum?

Mein Musik­lehrer mit seiner Liebe zur Musik und seinem Auge für Menschen – und viele weitere mich prägende Lehrer und Mentoren.

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

Mozarts „Requiem“ und „Mahlers Neunte“

Wann haben Sie zuletzt bei Musik geweint?

Bei „Guten Abend, gute Nacht“ Das Orchester sang als Zugabe zu meinem Abschied nach 15 Jahren beim Festival Sommer­Mu­sik­Aka­demie Schloss Hundis­burg.

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Mozart

Welche Künstler beeindrucken Sie?

Alle Wahr­haf­tigen

Welches Musikerklischee würden Sie gern geraderücken?

Gibt es da Klischees??

Kuriose Orte, an denen Sie musiziert/geübt haben?

Manche Stadt­hallen, in denen es sich nach Zeit­reise in die 1960er-Jahre ange­fühlt hat …

Welche drei Musikstücke würden Sie auf die berühmte Insel mitnehmen?

Mahlers „Neunte“, Mozarts „Requiem“, Beet­ho­vens „Eroica“, Brahms‘ „Vierte“. Alle drei.

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

Mozarts „Jenamy“

Wenn Sie nicht Ihr Instrument spielen bzw. singen würden, welches würden Sie wählen?

Oboe

Gibt es weitere Interessen/Leidenschaften neben der Musik?

Wenn inter­es­sante Menschen Inter­es­santes erzählen, ist es ganz egal, auf welchem Gebiet das ist …

Ihr persönlicher Bühnenalbtraum?

Übel­keit im Orches­ter­graben

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

In unserem

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Mozart und Mahler

Und welche lebenden Menschen?

Meine Frau. Meine Kinder

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Hannah Arendt

Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie?

Hitler und Stalin

Die beste Reform in der Geschichte?

Die Errun­gen­schaft der Demo­kratie und die Errich­tung der Euro­päi­schen Union

Welche drei Persönlichkeiten würden Sie gern zum Dinner einladen?

Barack Obama, Chris­tian Streich, Yuval Harari

Bei wem wären Sie gern zum Dinner eingeladen?

Joe Biden

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Mahlers „Zweite“

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

Nein. Eigent­lich nicht.

Was ist Ihr Seelenort?

Venedig

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Zu Hause

Wofür würden Sie Ihr Leben opfern?

Meine Kinder

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Alt. Zu Hause

Wie soll man sich an Sie erinnern?

In Liebe und Wärme

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

„Wurzeln und Flügel“

Wie sieht ein gelungener Tag in Ihrem Leben aus?

Erfüllt

Welcher Illusion geben Sie sich gern hin?

Die Welt berei­chern und verbes­sern zu können

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Wofür brennst du?

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Vorträge abtippen

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Apple Watch

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Ehrlich­keit

Welche Eigenschaften bei einem Mann?

Ehrlich­keit

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Falsch­heit

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Dass sie es immer noch mit mir aushält …

Eine Entdeckung, die Sie erst kürzlich gemacht haben?

Schu­mann

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Schlaf

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

City-Reisen

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Welcher Vogel ist denn Tag? Spatz?

Sind Sie abergläubisch?

Null

Haben Sie ein Maskottchen?

Nein