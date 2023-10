Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

heute mit einem Blick auf den Nahost­kon­flikt in der Klassik, auf die aktu­ellen Jeder­mann-Graben­kämpfe in Salz­burg, mit leiden­schaft­li­chen „Das müssen Sie sehen!“-Tipps, dem traurig-lang­samen Unter­gang der English National Opera und mit schönen Buch­messen-Begeg­nungen.

Salz­burg im Führungs-Chaos

Das war ein Knall gestern: Die Salz­burger Fest­spiele haben Jeder­mann-Haupt­dar­steller Michael Maer­tens und Regis­seur Michael Stur­minger über­ra­schend raus­ge­schmissen. Die neue Schau­spiel­chefin Marina Davy­dova will 2024 offen­sicht­lich partout mit einer Neuin­sze­nie­rung reüs­sieren und hat Nägel mit Köpfen gemacht. „Mich hat diese Entschei­dung, die ohne ein einziges Gespräch mit mir getroffen wurde, über­rascht und verwun­dert“, sagte Maer­tens. Er habe einen Zwei­jah­res­ver­trag gehabt und sei über­dies gebeten worden, die heuer von ihm erst­mals gespielte Jeder­mann-Rolle auch 2025 und 2026 zu spielen. Daher sei er aus allen Wolken gefallen, als Davy­dova ihn vor wenigen Tagen ange­rufen habe, um ihm mitzu­teilen, dass es 2024 eine neue Regie geben werde und diese eine neue Beset­zung wolle. Und auch Stur­minger war über­rascht: „Das ist jetzt Sache der Juristen, ich habe mich bis jetzt immer auf die Hand­schlag­qua­lität meiner Partner verlassen können, offenbar sind im Direk­to­rium der Salz­burger Fest­spiele in den letzten Jahren wich­tige Instanzen verloren gegangen“, sagte Stur­minger. Wie konnte das passieren? Wie konnte Inten­dant Markus Hinter­häuser einen derartig über­ra­schenden, unnö­tigen und teuren Ego-Trip seiner neuen Schau­spiel­chefin zulassen? Viel­leicht ist das Jeder­mann-Debakel aber auch nur ein weiterer Ausdruck seiner voll­kom­menen Über­for­de­rung als Inten­dant. Dass Hinter­häuser jetzt, da Aufklä­rung drin­gend Not tut, schweigen will, ist bezeich­nend für seinen Führungs­stil.

Wenn man im Café Bazar in Salz­burg sitzt, hört man über­dies aller­hand Klatsch und Tratsch. Zum Beispiel über die Planung des nächsten Fest­spiel-Sommers. In der Gerüch­te­küche wird geflüs­tert (frei­lich ohne offi­zi­elle Bestä­ti­gung), dass eine konzer­tante Chris­tian-Thie­le­mann-Capriccio-Auffüh­rung die Fest­spiele nächsten Sommer eröffnen soll, gefolgt von einer Don-Giovanni-Wieder­auf­nahme mit (ja, wirk­lich!) Teodor Curr­entzis. Wenn es tatsäch­lich so kommt, würde das bedeuten, dass es Anfang der Fest­spiele keine szeni­sche Opern-Neu-Produk­tion gibt. Und weiter soll es – glaubt man den Gerüchten – eben­falls mit einer Kopro­duk­tion gehen, mit Cecilia Bartolis Pfingst­fest­spielen und La clemenza di Tito. Danach, so wird getu­schelt, soll mit (gähn!) Peter Sellars noch einmal ein Uralt-Bekannter an die Salzach zurück­kehren, dieses Mal mit Miec­zysław Wein­bergs Der Idiot. Wenn sich all dieses Geraune bewahr­heitet, würde dieses nach der künst­le­risch eher belang­losen letzten Fest­spiel-Ausgabe erneut ein Zeichen der Stagna­tion und Einfalls­lo­sig­keit sein. Und das in einer Zeit, in der eigent­lich über den Vertrag von Inten­dant Markus Hinter­häuser verhan­delt werden müsste – denn der läuft 2026 aus. Von einer öffent­li­chen Ausschrei­bung habe ich persön­lich noch nichts mitbe­kommen. Lässt man in Salz­burg derzeit etwa die nötige Zeit für einen echten Perso­nal­wechsel verstrei­chen? Will die Salz­burger Rechts-Rechts-Regie­rung so nibe­lun­gen­treu an seinem Inten­danten fest­halten wie der an seinem Lieb­lings­di­ri­genten? So richtig nach Aufbruch sieht es an der Salzach auf jeden Fall nicht aus.

Klassik und Nahost I: Fazıl Say

Bereits letzte Woche haben wir uns an dieser Stelle gewun­dert, dass die Verur­tei­lung der Terror-Angriffe auf Israel in der Klassik in einem ziem­li­chen Pianis­simo statt­ge­funden hat. Inzwi­schen gibt es auch echte Eklats. So nannte der Pianist Fazıl Say Israels Regie­rungs­chef Benjamin Netan­jahu einen Kriegs­ver­bre­cher und applau­dierte auf X gleich­zeitig Recep Tayyip Erdoğans Äuße­rungen zum Nahost­kon­flikt als „vernünftig, und fried­lich“. All das hat Chris­tian Berzins in der Schweizer Medi­en­gruppe (u.a. Aargauer Zeitung) berichtet. Inzwi­schen hat der Konzert­ver­an­stalter Migros-Kultur­pro­du­zent-Clas­sics Konse­quenzen gezogen und Say von einem geplanten Konzert ausge­laden. „Grund sind öffent­liche Äuße­rungen Fazıl Says im Nach­gang an den Terror-Angriff auf Israel, welche für die Migros nicht haltbar sind“, teilt ein Spre­cher mit. Daraufhin fordern Paläs­ti­nenser-Gruppen in der Schweiz einen Migros-Boykott. Der Nahe Osten ist uns näher, als einige dachten.

Klassik und Nahost II: West-Eastern Divan

Und auch im West-Eastern Divan Orchestra geht es längst nicht so fried­lich zu, wie uns einige Medi­en­be­richte sugge­rieren wollen. Während Daniel Baren­boim den Terro­rismus der Hamas scharf und unmiss­ver­ständ­lich verur­teilt und gleich­zeitig für Verstän­di­gung im Sinne des Huma­nismus wirbt, ist in den sozialen Medien derzeit zu verfolgen, wie Musi­ke­rInnen aus Israel und aus Gaza fast unver­einbar um Deutungs­ho­heit kämpfen. Ein Geiger des Orches­ters war schnell dabei, Israel auf X und Insta­gram die Schuld an der Bombar­die­rung des Kran­ken­hauses in Gaza zu geben und pro-Paläs­tina-Posts zu teilen. Auf Face­book war derweil folgender Kommentar auf der Seite der Baren­boim-Said Akademie zu lesen: „Als ehema­liger Schüler ist es für mich skan­dalös, dass eine Insti­tu­tion, die Huma­nismus lehrt, keine offi­zi­elle Anteil­nahme ausdrückt. Ihr könntet Hamas durchaus als Terror-Orga­ni­sa­tion verur­teilen, auch wenn (und gerade weil!) Ihr das paläs­ti­nen­si­sche Volk unter­stützt.“ Ganz anders sieht es ein Student, der vier Jahre an der Akademie war und nun wohl Lehrer an der Baren­boim-Said Musik­schule in Ramallah ist. Er rela­ti­viert die Terror-Attacke auf Israel in erschre­ckender Tona­lität: „Es ist voll­kommen egal, dass West-Medien die Attacke vom 7. Oktober die schlimmste auf Juden nach dem Holo­caust nennen oder schreiben, dass es Ziel der Hamas sei, alle Juden zu vernichten. Nein. Hamas wurde nicht gegründet, um Juden auszu­ra­dieren, und die Attacke vom 7. Oktober hat nichts mit dem Judentum zu tun. Sie hat mit kolo­nia­lis­ti­schem, weißem Zionismus zu tun, der von einer Gruppe von Juden – nicht von allen – gepflegt wird.“ Wenn Daniel Baren­boims Idee von Musik als Möglich­keit der Vermitt­lung (und des konstruk­tiven Streites) ernst gemeint ist, können diese Wort­mel­dungen aus dem Umfeld von Orchester und Akademie nicht kommen­tarlos stehen­bleiben. Jetzt ist die Zeit, dass Kunst das Verspre­chen einlöst, Menschen mit radikal unter­schied­li­chen Meinungen auf einer anderen Ebene wieder mitein­ander ins Gespräch zu bringen. Doch derzeit kapi­tu­liert die Musik (und mit ihr der Gedanke des West-Eastern Divan Orchestra) leider auf vielen Ebenen vor diesem über­großen Anspruch.

Sollte man sehen!

Okay, ich komme ein biss­chen spät zur Party, aber ich war auch abge­schreckt durch die Inhalts­an­gabe: Zwei 17-jährige Jungen, Jannik (über­ge­wichtig und schwul) und Tai (aus einer viet­na­me­si­schen Familie), entführen ihren Schul­leiter. Hörte sich für mich erst einmal an wie ein schlechter Til-Schweiger-Film. Aber die Arte-Mini­serie Nackt über Berlin ist viel mehr als das: Ein Fern­seh­spiel, in dem die Klassik (vor allen Peter Tschai­kowski, aber auch Paga­nini und Co.) endlich mal nicht pein­lich, sondern klug, empa­thisch, welt­erklä­rend und, ja, auch sauko­misch in Szene gesetzt wird. Regis­seur Axel Ranisch, der auf der Opern­bühne oft noch etwas unbe­stimmt zwischen Trash und Konven­tion torkelt, ist ein echtes Film-Genie! Also ich habe die sechs Folgen an einem Tag geschaut und mich dabei köst­lich unter­halten gefühlt. Anschauen!

Was ich (noch) nicht gesehen habe, ist die 360-Grad-Carmen aus Kassel: Das Publikum sitzt in einer Szene der Oper, wird zum Mitspieler und kann die anderen Szenen auf der Lein­wand verfolgen. Ich habe Ausschnitte dieser aufwän­digen Insze­nie­rung von Florian Lutz nur in der Hessen­schau gesehen – war aber ziem­lich geflasht – sollte man sich viel­leicht mal anschauen. In der neuen Podcast-Folge von Alles klar, Klassik? debat­tiere ich mit Doro, in welcher Szene von Carmen man am liebsten sitzen würde…

Bewe­gung beim Mantel­ta­rif­ver­trag

Lange haben sie nicht mehr mitein­ander gespro­chen. Nun haben der Deut­sche Bühnen­verein und die NV Bühne-Gewerk­schaften, GDBA, VdO und BFFS, verein­bart, die Gespräche zu den Mantel­ta­rif­re­ge­lungen des NV Bühne fort­zu­setzen. Im neuen Jahr wollen der Bühnen­verein und die NV Bühne-Gewerk­schaften das Thema Arbeits­zeit zunächst in einem gemein­samen Work­shop aufnehmen, um mit dessen Resul­taten dann in einer nächsten Runde an den Verhand­lungs­tisch zurück­zu­kehren.

Jetzt hören Sie mal zu!

Mich hat ein Text bei BR-Klassik diese Woche beein­druckt. Es geht um Musik-Genuss für Schwer­hö­rige. Und ich finde es span­nend, was da inzwi­schen alles passiert: Viele Theater bieten Induk­ti­ons­spule-Lösungen an, mit denen das Bühnen­ge­schehen direkt in die Hörhilfen über­tragen werden kann, außerdem wird derzeit an Blue­tooth-Lösungen getüf­telt. Einziges Problem: Viele Häuser, die derar­tige Tech­niken bereits vorhalten, infor­mieren nur schlecht darüber. Vorreiter auch in Sachen Inklu­sion für Schwer­hö­rige ist das Theater Augs­burg, hier setzt man beim Thea­ter­umbau auf tech­ni­sche Visionen, die gerade erst entstehen. Hier geht’s zum lesens­werten Text zu diesem Thema.

Perso­na­lien der Woche

Es wird immer schlimmer in der English National Opera: Letzte Woche haben wir über radi­kale Spar­maß­nahmen im Orchester berichtet, nun ist der Chef­di­ri­gent, Martyn Brab­bins aus Protest zurück­ge­treten. Das Haus ist poli­tisch voll­kommen demon­tiert. +++ Hilfe­rufe kommen auch aus dem Theater Lüne­burg (auch hier haben wir über drohende Kürzungen berichtet). Nun sagt Inten­dant Hajo Fouquet in der taz, dass das Publikum durchaus komme, aber „jetzt fehlen Einnahmen bei stei­genden Ausgaben. Da wird es nun exis­ten­ziell. Wenn unsere Träger das nicht auffangen, steht das Insol­venz­ge­richt vor der Tür. Wir wollen nicht mehr Geld für teurere Bühnen­bilder oder mehr Personal. Wir wollen nur den Status quo erhalten.“ +++ Der Druck auf Markus Söder wächst: Nun meldet sich auch BR-Inten­dantin Katja Wilder­muth zur Söder-„Denkpause“ in Sachen Konzert­haus zu Wort. Sie mahnt – ganz im Sinne ihres Chef­di­ri­genten Sir Simon Rattle – eine poli­ti­sche Entschei­dung an. „Wir setzen da drauf, dass die Politik das Konzert­haus­pro­jekt nach der Wahl jetzt mit frischem Élan angeht“, sagte Wilder­muth. +++ Opern­fans kennen seine Bühnen­bilder zu Nabucco und Peter Grimes. Auch für den Flie­genden Holländer in Krefeld hat Roy Spahn die Kulissen entworfen. Nun ist er kurz vor der Première verstorben – das Theater ist geschockt und in tiefer Trauer.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Viel­leicht ja hier! Das Opern­kol­lektiv Zürich plant eine außer­ge­wöhn­liche Produk­tion von Doni­zettis Viva la Mamma! – unter anderem mit schwy­zer­düt­schen Einlagen und – das wäre nach letzter Woche viel­leicht auch eine Idee für Peter Gelb von der MET – musi­ka­li­schen Werbe-Inseln von Unter­stüt­ze­rInnen während der Auffüh­rung. Übri­gens, das Opern­kol­lektiv sucht noch Unter­stützer – und zwar hier. In unserem Podcast Alles klar, Klassik? (hier für apple) über­legen Doro und ich, welche Werbe­partner für welche Opern passen: KML etwa für den Flie­genden Holländer, Wempe für die Hoch­zeit des Figaro und und und …

Und dann war ich diese Woche noch auf der Frank­furter Buch­messe. An zwei Händ­ler­tagen (für ein Deutsch­land­radio-Gespräch über die Zukunft der Klassik) – da herrschte konzen­triertes Arbeits­klima. Und an einem Publi­kumstag, an dem sich Menschen­massen durch die Hallen drängten. Ein Zeichen, dass es durchaus ein sehr breites Inter­esse an Büchern gibt. Warum das in der Klassik gerade anders scheint, darüber habe ich an diesem Tag mit Bernd Loebe, dem Inten­danten des Thea­ters des Jahres in Frank­furt debat­tiert (beson­ders habe ich mich über die Diri­genten-Gäste, siehe Foto unten, bei der Diskus­sion gefreut). Und, ja, es gibt sie noch, die guten Begeg­nungen. Ich habe mich auch deshalb auf Loebe als Gesprächs­partner zu meinem Buch Die Zwei-Klassik-Gesell­schaft (endlich wieder lieferbar) gefreut, weil er sicher­lich eine andere Posi­tion vertritt als ich. Und so war es dann auch: Er begrüßte mich mit den Worten: „Na, Sie haben mich auch schon mal ganz schön ange­macht in Ihrem News­letter.“ Er sagte das aber nicht als Vorwurf, sondern eher als Diskus­sions-Grund­lage. Und so ging es weiter: ein launiges Gespräch über Theater-Struk­turen, die Sehn­sucht von Mitar­bei­te­rInnen nach „Work-Live-Balance“ und die Schwie­rig­keit, neue Fach­ar­bei­te­rInnen zu gewinnen. Wir haben die Frage, ob #metoo in Thea­tern wirk­lich gut verar­beitet wurde, disku­tiert und die musi­ka­li­sche Bildungs­krise in Deutsch­land. Über die launige Plau­derei hat Loebe sogar die erste Halb­zeit seiner geliebten Eintracht verpasst. Schließ­lich plädierte er leiden­schaft­lich dafür, dass wir das Aben­teuer, das Spek­takel und das Glücks­ge­fühl in den Vorder­grund stellen, das wir haben, wenn wir in die Oper gehen. Und das ist viel­leicht, was uns alle vereint: die Leiden­schaft für unsere Kunst. Und dazu gehört auch die leiden­schaft­liche Debatte über den Kurs der Kultur, über einzelne Produk­tionen, über Inter­pre­ta­tionen und über die Situa­tion hinter den Kulissen. Denn wenn Kultur uns nicht mehr bewegt, hat sie ihren Sinn verloren.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

Brueggemann@​crescendo.​de