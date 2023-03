Name: Luise Wolfram

Sie auf ihre 1,80 m Länge und ihre rotblonden Locken zu reduzieren, würde Luise Wolfram als Theater- und Filmschauspielerin nicht gerecht. In Erinnerung bleibt ihr subtiles, dabei aber extrem ausdrucksstarkes Spiel.

Wie fühlen Sie sich gerade?

Reise­lustig und perma­nent hungrig nach Kohlen­hy­draten

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Humor­voll zu bleiben

Was inspiriert Sie?

Massage

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Täglich Sport zu machen

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Ich kann endlos prag­ma­tisch sein.

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Malen zu können und zu rappen

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Hätte meine Mutter den Job in England ange­nommen, wäre ich viel­leicht dort aufge­wachsen.

Ihre Vorstellung von Glück?

Wenn einfach mal nichts ist

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Wenn meine liebsten Menschen um mich herum weg wären

Was wollten Sie als Kind werden?

Schrei­nerin

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Geis­tes­ge­gen­wär­tig­keit

Ihr größtes Talent?

Aus geschei­terten Plänen neue zu schmieden

Was können Sie gar nicht?

Struk­turen früh­zeitig erkennen

Woran zweifeln Sie am meisten?

An der Einfühl­sam­keit vieler Menschen

Wovor haben Sie Angst?

Davor, dass die Demo­kratie schei­tert

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Schlechte Filme

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Unzu­ver­läs­sig­keit, Unpünkt­lich­keit

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dass ich all die Bücher lesen werde, die mich inter­es­sieren

Das Credo Ihres Lebens?

Du bist Deine Gedanken

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Im Bett liegen und lesen und dabei essen

Ihr Lieblingsland?

Italien

Ihre Lieblingsstadt?

Rom, Paris

Ihr Lieblingsgericht?

Nudeln in jegli­cher Varia­tion

Ihr Lieblingsgetränk?

Earl Grey

Ihr Lieblingstier?

Katze

Ihre Lieblingsblumen?

Ranunkel und Schlei­er­kraut

Ihr Lieblingsbuch?

„Jeder stirbt für sich allein“ von Hans Fallada

Ihr Lieblingsfilm?

TÁR von Todd Field

Ihr Lieblingsmaler/darstellender Künstler?

Lotte Laser­stein & Cate Blan­chett

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Sophie Hunger

Ihr Lieblingsinstrument?

Klavier

Das beste Konzert Ihres Lebens?

Sophie Hunger

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Nils Frahm bei offenem Fenster

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Kunst hat keine fest­ge­legte Funk­tion, sondern darf einfach da sein und entstehen um ihrer selbst willen.

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

Kommt noch

Die Minuten vor dem Auftritt?

Nervo­sität und Vorfreude

Und die Zeit danach?

Adre­na­lin­ab­fall, Erleich­te­rung, Aufge­kratzt­heit, Hunger

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Wir sind Helden – 24⁄ 7

Wann haben Sie zuletzt bei Musik geweint?

Ständig, ist ein gutes Ventil

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Mit allen Kompo­nis­tinnen, die es schwer hatten, aner­kannt zu werden. Ich würde ihnen erzählen, dass es sich irgend­wann ändern wird.

Welche Künstler beeindrucken Sie?

Dieje­nigen, die den Erfolg nicht als iden­ti­täts­stif­tend sehen

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

Bach

Ihr persönlicher Bühnenalbtraum?

Die Bühne nicht zu finden und den Auftritt zu verpassen

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Im alten Rom und im 20. Jahr­hun­dert

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Alle Frauen, die aufge­standen sind für ihre Rechte

Und welche lebenden Menschen?

Phoebe Waller Bridge

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Wilhelm Busch taucht hier und da immer wieder auf

Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie?

Dikta­toren

Die beste Reform in der Geschichte?

Frau­en­wahl­recht

Welche drei Persönlichkeiten würden Sie gern zum Dinner einladen?

Cate Blan­chett, Meryl Streep und Kristen Stewart

Bei wem wären Sie gern zum Dinner eingeladen?

Bei Iris Berben

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Bach

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

Ein Adler im Sturz­flug

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Kali­for­nien

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Spät und nicht allein

Wie soll man sich an Sie erinnern?

Ohne Gram und mit Wärme

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Dass sie selbst verant­wort­lich sind für ihr Glück

Wie sieht ein gelungener Tag in Ihrem Leben aus?

Ausschlafen, gutes Wetter, ich bleibe dennoch zu Hause den ganzen Tag, und eins ergibt das andere ohne Druck und To-Dos und mit Über­ra­schungen

Welcher Illusion geben Sie sich gern hin?

Dass am Ende eben doch alles gut wird

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Woher sie stammen

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Film. Engel­chen. 1994

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Essen

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Offen­heit

Welche Eigenschaften bei einem Mann?

Offen­heit

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Mani­pu­la­tives Verhalten und Bösar­tig­keit

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Ehrlich­keit

Eine Entdeckung, die Sie erst kürzlich gemacht haben?

Geteilte Alben im iPhone

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Atmen oder schlafen

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Einfach loslaufen in der neuen Stadt und dann mal sehen was einem entge­gen­kommt

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

TAG!!!

Sind Sie abergläubisch?

Nein

Haben Sie ein Maskottchen?

Nein

> Luise Wolfram ermittelt im Bremerhavener Tatort „Donut" am 2. April 2023 um 20.15 Uhr in der ARD