Ob Sarastro, Mephisto, Elias oder Gremin: Der Bassist Andreas Bauer Kanabas ist sowohl in stimmlicher, darstellerischer, aber auch sprachlicher Hinsicht ein Ausnahmetalent – er singt in acht Sprachen! Sein weiches, warmes Timbre führte ihn auf alle großen Bühnen der Welt.

Wie fühlen Sie sich gerade?

Top. Ich habe gerade meinen ersten Baron Ochs im „Rosen­ka­va­lier“ in Dublin gesungen und bin noch ganz eupho­risch. Kurz davor sang ich einen Schu­bert-Lieder­abend in der Oper Frank­furt. Also etwas konträr. Zu meiner posi­tiven Über­ra­schung hat es sich aber gegen­seitig befruchtet.

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Schwer zu sagen. Ein bunter Mix aus Gegen­sätz­li­chem … Meine Frau muss es ja wissen: Selbst­ironie, nicht nach­tra­gend, groß­zügig. (Zu) Zweif­le­risch. Offen für neue Wege und Kritik. Meine größte Stärke sei, dass ich immer genau wisse, was ich falsch gemacht habe.

Was inspiriert Sie?

Neue Heraus­for­de­rungen

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Keinen Kaffee zu trinken

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Dass ich Cannabis nicht schätze, den Namen Kanabas meiner böhmi­schen Groß­el­tern hingegen sehr. Ein bekannter Casting-Chef fragte mich (offen­sicht­lich wegen des Namens) jüngst, ob mein Vater Bauer gewesen sei. Er hatte scheinbar nicht vermutet, dass mein Vater Mathe­ma­tiker und meine Mutter Geigen- und Klavier­leh­rerin war und wahr­schein­lich auch nicht, dass ich bis zum 18. Lebens­jahr in einer Neubau­woh­nung in Jena-Lobeda groß geworden bin. Ja, genau: an der A4. Nur, dass damals die Auto­bahn weniger befahren war als heute jede normale Bundes­straße und dass auf der anderen Seite eine riesige Kirsch­plan­tage lockte, wo sich heute ein Gewer­be­ge­biet ausbreitet. Für meine Mutter als Vertrie­bene und meinen Vater als Halb­weise war eine solche Wohnung des „sozia­lis­ti­schen Fort­schritts“ offen­sicht­lich das Mittel der Wahl.

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Bedin­gungs­lose Zufrie­den­heit

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Beinahe hätte ich Tonmeister an der Hoch­schule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin studiert. Alle fünf Jahre durften 12 Abitu­ri­enten diesen exklu­siven Studi­en­gang beginnen. 1992 sollte es losgehen. Schon Jahre zuvor hatte ich die Eignungs­prü­fung bestanden. Kurz nach der Wende wurde der Studi­en­gang jedoch einge­stellt zugunsten der Tonmeister-Ausbil­dung in West­berlin. Aus der Enttäu­schung heraus habe ich dann Gesang studiert.

Ihre Vorstellung von Glück?

Dass es gemäß dem ersten Lied unserer CD immer dort ist, wo ich nicht bin … (wie origi­nell! 😉) Mein größtes Glück ist, wenn ich sehe, dass meine beiden Söhne sich gut verstehen und zusam­men­halten. So wie ich das mit meiner Schwester pflege und es inner­halb der gesamten böhmi­schen Seite meiner Familie einen beson­ders engen Zusam­men­halt gibt. Ich glaube, dass alles was wir sind, in unseren Kindern fort­leben wird.

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Wenn meinen Söhnen etwas zustoßen würde.

Was wollten Sie als Kind werden?

Im Kinder­garten noch Kosmo­naut, später Tonmeister. Niemals Musiker.

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Bei Miss­gunst und destruk­tiver Kritik – im wört­li­chen Sinne

Ihr größtes Talent?

Ausdauer und Resi­lienz – wie das heute hoch­tra­bend heißt: sich über­winden. Unbe­quemes und bewusstes Erar­beiten von Fähig­keiten, die mir nicht in die Wiege gelegt sind. Ich habe das in der Schule gelernt, die sechs Tage in der Woche um 7 Uhr begann und wo ich kaum einen Tag fehlte. Meine Mutter hätte das nicht durch­gehen lassen.

Was können Sie gar nicht?

Socia­li­zing und Schmei­cheln, um wich­tige beruf­liche Kontakte aufzu­bauen. Ist mir zuwider.

Woran zweifeln Sie am meisten?

An mir selbst

Wovor haben Sie Angst?

Ich bin nicht beson­ders ängst­lich.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Deut­schen Humor

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Keine Ahnung, ich bin gene­rell nicht nach­tra­gend

Ihre originellste Ausrede?

Derar­tige Raffi­nesse ist nicht meine Stärke. Ich sage eher, wie es war, und versuche gewin­nend zu lächeln.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dass ich im Armdrü­cken noch einmal gegen einen meiner Söhne gewinnen kann.

Das Credo Ihres Lebens?

Sich auf kein Credo fest­zu­legen. Dafür aber ein schöner Satz von Søren Kier­ke­gaard: „Das Leben kann nur vorwärts gelebt und nur rück­wärts verstanden werden.“ Ich finde es bemer­kens­wert, wie rigoros und absolut sich Menschen auf eine bestimmte Meinungs­seite schlagen und sich dort verschanzen.

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Wandern, klet­tern, angeln (aktives Raub­fisch-Angeln, kein Ansitz­an­geln auf Fried­fi­sche – darauf lege ich Wert 😉). Tisch­tennis, Basket­ball und Schach gegen meine Söhne. Armdrü­cken scheidet leider aus, da ist die Demü­ti­gung bereits zu groß.

Ihr Lieblingsland?

Ich habe in Ländern wie Japan, Chile, Amerika, Kanada, Irland, Schott­land, England, Frank­reich, Spanien, Italien, Lett­land, Austra­lien und Neusee­land gesungen, bin überall wandern gewesen und stelle trotzdem immer wieder fest: Selten sind Land­schaft und Natur so abwechs­lungs­reich und viel­fältig auf engstem Raum und so leicht zugäng­lich wie in Deutsch­land. Deshalb ist meine Heimat mein Lieb­lings­land. Aller­dings gibt es einen wunden Punkt: Kaum anderswo wird im gesel­ligen Mitein­ander so wenig und so verdruckst gesungen wie bei uns. Da ist ein großes Stück unserer Seele wegge­bro­chen.

Ihre Lieblingsstadt?

Weimar. Weil ich dort den schönsten, sonnigsten, hoff­nungs­fro­hesten goldenen Herbst meines Lebens hatte, als ich mein Aufbau­stu­dium im Fach Gesang begann und jeden Morgen klop­fenden Herzens die Belve­derer Allee hinauf­stürmte in Vorfreude auf den nächsten Unter­richt. Weimar, wo mir der ameri­ka­ni­sche Professor Eugen Rabine die Stimme öffnete wie kein deut­scher Lehrer zuvor. Weimar, wo auch mein erster Sohn geboren wurde. Weimar, wo ich mit meinem Studi­en­freund Daniel Heide vor drei Jahren die Zusam­men­ar­beit am Lied wieder aufnahm – was mich sehr berei­cherte (und unsere Zuhörer hoffent­lich auch).

Ihr Lieblingsgericht?

Ich esse alles, beson­ders gern japa­nisch und viet­na­me­sisch.

Ihr Lieblingsgetränk?

Reines Wasser aus der Leitung. Ich bin nicht wähle­risch.

Ihr Lieblingsbuch?

Die Novelle „Du meine Pappel im roten Kopf­tuch“ von Tschingis Aitmatow sprach meine melan­cho­li­sche, sehn­suchts­volle Seite wie kaum ein anderes Buch an.

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Warum sich fest­legen? Momentan lese ich alles von Ian McEwan gern. Als Kind war es Erich Kästner. Großen Unter­hal­tungs­wert und Iden­ti­fi­ka­ti­ons­po­ten­zial haben die origi­nellen Bücher des Schau­spie­lers Joachim Meyer­hoff. Noch mehr Iden­ti­fi­ka­tion bietet das Buch „Drüben und drüben – Zwei deut­sche Kind­heiten“ von Jochen Schmidt und David Wagner. Es werden die Jugend­jahre bis zum Fall der Mauer beschrieben und gegen­über­ge­stellt: auf der einen Seite die Jahre des Mangels in einem Neubau­ge­biet in Ostberlin, auf der anderen Seite die des Wohl­stands in der Bonner Repu­blik. (Beim Lesen der leben­digen Schil­de­rungen von Jochen Schmidt möchte man „fast doch lieber im Osten aufge­wachsen sein“, schrieb ein Kritiker der Süddeut­schen Zeitung.)

Ihr Lieblingsinstrument?

Die mensch­liche Stimme. Früher dachte ich, es wäre das einfachste Instru­ment, weil jeder singen kann. Heute denke ich, es ist viel­leicht doch das schwie­rigste und komple­xeste. Das komplet­teste auf jeden Fall.

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Selbst­wahr­neh­mung. Selbst­er­kenntnis. Selbst­be­wusst­sein. Sinn­liche Erfah­rung. Subli­ma­tion. Ermu­ti­gung. Trost.

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

Kommt noch

Gibt es Rituale für ein gelingendes Konzert?

Yoga und ruhige Atmung. Von einem im Alltag eher nervösen Zustand in eine plötz­lich sehr ruhige Verfas­sung zu wech­seln.

Ihr größtes musikalisches Missgeschick?

Geschah ausge­rechnet unter Baren­boim. Meine verkrampften Jahre in Berlin hatten mich zurück­ge­worfen. In Frank­furt blühte ich wieder auf. Bin wohl eher ein Mario Götze-Typ und muss Zutrauen spüren.

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Selt­sa­mer­weise jene mit den rauen Stimmen. Mir gefiel der Schmerz darin: Joe Cocker, Bryan Adams, Rod Stewart, Tina Turner, Janis Joplin, Louis Armstrong. Fischer Dieskau hingegen nicht. Ich konnte aller­dings als Kind „Leise zieht durch mein Gemüt“ glocken­klar von einer Peter Schreier-Platte nach­singen. Und ich sang seit Kind­heit in verschie­de­nenen gemischten Chören, wo ich die erfül­lendsten Glücks­ge­fühle hatte. Mein erstes großes Orato­rium in der Jenaer Sing­aka­demie war Händels „Samson“. Ich war 17 und sang im zweiten Bass.

Ein Werk, das Ihr Leben verändert hat?

Baron Ochs: „Verän­dert? Ei, nicht dass ich wüsst!“

Welche Person/welches Ereignis hat Sie als Musiker/in maßgeblich geprägt und warum?

Paul Robeson. In der DDR gab es viele Platten mit Work- und Protest­songs aus Amerika, mit Gospels, Blues und Jazz. Seine Stimme hat mich faszi­niert. Sie war tief, reich an Klang und völlig unge­küns­telt. Ich dachte, wenn singen, dann nur so. Sein „O Isis und Osiris“ auf Englisch – uner­reicht. Ich weiß, das mag manche Klas­sik­lieb­haber viel­leicht irri­tieren, aber ich darf sagen, dieselbe Inspi­ra­ti­ons­quelle hatte auch Robert Lloyd, der große Bassist und Grand­sei­gneur von Covent Garden, mein Mentor und Freund.

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

Von den Rollen, die ich noch nicht sang, den Gurn­emanz im „Parsifal“ und die Titel­rolle in Mussorgskis „Boris Godunov“. Schu­manns „Dich­ter­liebe“ kommt auf CD – leider nicht sehr origi­nell, aber unaus­weich­lich.

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Gern würde ich mit Franz Schu­bert über den Sarkasmus von Hein­rich Heine reden. Dabei würde ich viel über Franz und sein Seelen­leben erfahren. Und über sein Liebes­leben auch, wohl oder übel.

Welche Künstler beeindrucken Sie?

Jene, die sich nicht so wichtig nehmen und ihre Kunst so unprä­ten­tiös wie möglich darbieten, sie dabei selbst­ver­ständ­lich und einfach erscheinen lassen.

Kuriose Orte, an denen Sie musiziert/geübt haben?

Während meiner Dres­dener Studi­en­zeit bin ich mit einem befreun­deten Jazz­mu­siker in verschie­dene Wasser­spei­cher einge­drungen. Dort haben wir Ober­ton­ge­sang prak­ti­ziert. Eine faszi­nie­rende Erfah­rung, umgeben von abso­luter Dunkel­heit und irrer Nach­hall­zeit. Berau­schend und unver­gessen.

Welche drei Musikstücke würden Sie auf die berühmte Insel mitnehmen?

Ich bin nicht sicher, ob Musik dort ohne den Kontext einer anwe­senden Gesell­schaft ihre Wirkung entfalten würde. Ich glaube eher, auf einer Insel ohne Zivi­li­sa­tion würde man besser ohne sie auskommen. Ich glaube nicht an die Idee, sie könnte uns die Einsam­keit versüßen. Im Gegen­teil. In die Natur gehören die Geräu­sche der Natur.

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

„Toten­grä­bers Heimweh“ von Franz Schu­bert, weil passend in Text und Ausdruck. Eines meiner Lieb­lings­lieder auf unserem Schu­bert-Album. Aber um ehrlich zu sein, mir würde die Lust auf Musik vergehen. Ich würde Stille und Besin­nung vorziehen.

Gibt es weitere Interessen/Leidenschaften neben der Musik?

Ja :)

Ihr persönlicher Bühnenalbtraum?

Ein gesel­liger Spie­le­abend zu Hause, und plötz­lich der Anruf eines fern­ge­le­genen Opern­hauses: Wo ich denn bliebe, man würde warten – „Die Vorstel­lung beginnt in 10 Minuten…“

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Im fins­teren Mittel­alter, um zu sehen, ob es wirk­lich so finster und prüde war.

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Sokrates. Er hat die Erkennt­nisse seiner Schüler durch Fragen geweckt, nicht durch Vorgaben und Beleh­rungen.

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Der berühmte „Satz des Fermat“ des berühmten Mathe­ma­ti­kers Pierre de Fermat – für den wollte unser Papa auf langen Spazier­gängen einen Beweis finden, deshalb sollten wir Kinder „die Klappe halten“.

Bei wem wären Sie gern zum Dinner eingeladen?

Bei Freunden. Ich mag es gern gemüt­lich.

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

Eigent­lich nein. Aber es wäre doch inter­es­sant, sich einmal in Fjodor Iwano­witsch Schal­japin hinein­zu­fühlen, schon der Stimme wegen. Aber auch, in einer Zeit zu singen, wo sich Sänger jede künst­le­ri­sche Eigenart, Frei­heit und Frech­heit heraus­nehmen konnten und dafür noch gefeiert wurden. Heute werden wir eher auf saubere, werk­ge­treue Inter­pre­ta­tion zurecht gestutzt. Wir sind ein biss­chen brave beflis­sent­liche Befolger geworden. Die Werk­treue steht über allem. Der Wille des Schöp­fers ist unan­tastbar. Das hat schon fast was Ideo­lo­gi­sches. Man kann sich daran gut fest­halten in Zeiten der unbe­grenzten Frei­heit. Der Rahmen, inner­halb dessen man frei inter­pre­tieren darf, ist eng gesteckt. Unser urei­genes Tempe­ra­ment wird ange­passt (parallel zu den Profi­fuß­bal­lern). Man kann das „Profes­sio­na­li­sie­rung“ nennen. Oder auch „glatt­bü­geln“. Inter­es­sante Entwick­lung.

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Die Dolo­miten. Das Riesen­ge­birge. Die Säch­si­sche Schweiz.

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Wie Udo Jürgens auf einem Spazier­gang. Bitte nicht auf der Bühne!

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Liebe

Welcher Illusion geben Sie sich gern hin?

Leider keiner. Dafür bin ich zu realis­tisch.

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Nicht am liebsten, aber oft: Warum so und nicht anders?

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Dieselben wie bei einem Mann: Eine natür­liche, unver­stellte Art.

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Das Gefühl von Verab­scheuung ist mir nicht präsent. Aber wo ich wachsam geworden bin: emotio­nale Abhän­gig­keiten und Mani­pu­la­tion im beruf­li­chen Umfeld. Da bin ich aller­gisch.

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Ich kenne kaum einen Menschen, insbe­son­dere in meiner Branche, dessen Selbst­wert­ge­fühl so wenig auf Bestä­ti­gung von außen baut wie bei ihr. Das bewun­dere ich sehr.

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Berg- und Tal-Akti­vist, Raub­fisch-Angler. Kleine Fisch­kunde: Forelle, Äsche, Saib­ling, Lachs, Hecht, Barsch, Zander, Dorsch, Heil­butt usw.

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Nach­ti­gall

Sind Sie abergläubisch?

Nein

Haben Sie ein Maskottchen?

Nein