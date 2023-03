Name: Dominik Wagner

Kann man einem scheinbar so schwerfälligen Instrument wie dem Kontrabass filigrane und melodiöse Leichtigkeit entlocken? Dominik Wagner kann! Weshalb Publikum, Kritiker und Förderer schlichtweg hingerissen sind.

Wie fühlen Sie sich gerade?

Inter­es­siert an dem Frage­bogen ;)

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Große Leiden­schaft für alles, was mir wichtig ist und/​oder mich inter­es­siert

Was inspiriert Sie?

So ziem­lich alles kann mich inspi­rieren (außer Steuern und Buch­hal­tung), aber ganz beson­ders krea­tive, charis­ma­ti­sche und authen­ti­sche Menschen

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Alles auf meiner To-do-Liste zu erle­digen (schaffe ich aber nie …)

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Dass ich früher über 100 kg schwer war

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Mir leicht Namen merken zu können (ich vergesse oft sogar Namen von Kolle­gInnen, die ich schon Jahre kenne)

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Beinahe hätte ich aufgrund meiner Vergan­gen­heit mit Fokaler Dystonie aufhören müssen, Kontra­bass zu spielen

Ihre Vorstellung von Glück?

Ein aufre­gendes, aber trotzdem ausge­gli­chenes Leben mit verschie­denen Prio­ri­täten und Akti­vi­täten, in dem ich Gutes für mich und die Menschen um mich herum schaffe

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Ein Leben ohne Leiden­schaft

Was wollten Sie als Kind werden?

Als Kind hatte ich über­haupt keine Ahnung, was ich werden will

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Wenn ich nach einer langen Reise nach Hause komme

Ihr größtes Talent?

Das Beste aus dem, was ich habe, zu machen

Was können Sie gar nicht?

Mir Sachen merken, die mich nicht inter­es­sieren

Woran zweifeln Sie am meisten?

An der Zukunft der klas­si­schen Musik­szene, in einer Zeit von noch nie da gewe­sener Inno­va­tion mit trotzdem meist starren Konzert­pro­grammen und Konzepten

Wovor haben Sie Angst?

Davor, dass Kunst komplett von künst­li­cher Intel­li­genz über­nommen wird

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Arro­gante Menschen

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Fehler, die man sich einge­steht

Ihre originellste Ausrede?

Ich benutze so gut wie nie Ausreden, die Wahr­heit funk­tio­niert tatsäch­lich meis­tens am besten

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Keine bis jetzt, hoffent­lich kann das auch so bleiben!

Das Credo Ihres Lebens?

Ein Leben voller Leiden­schaft!

Ihre Lieblingsstadt?

Wien

Ihr Lieblingstier?

Biber

Ihr Lieblingsbuch?

„Vom Nean­dertal in die Phil­har­monie“ von Eckart Alten­müller

Ihr Lieblingsfilm?

„Catch Me If You Can“ von Steven Spiel­berg, „The Green Mile“ von Frank Darabont, „Spirited Away“ von Hayao Miya­zaki, „Inter­stellar“ von Chris­to­pher Nolan

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Immer der/​die, die ich im Moment spiele

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

Antonín Dvořák: „Konzert für Kontra­bass und Orchester in D‑Dur“

Ihr Lieblingsalbum?

„Zeit“ von Ramm­stein

Ihr Lieblingsinstrument?

Selbst­ver­ständ­lich der Kontra­bass

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Gemeinsam mit Andres Martín sein neues Duo in der Carnegie Hall urauf­zu­führen

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Eine einzig­ar­tige Möglich­keit, Krea­ti­vität, Emotionen und Geschichten auszu­drü­cken und zu teilen

Gibt es Rituale für ein gelingendes Konzert?

Den ganzen Tag möglichst entspannt sein, dann bin ich auch entspannt auf der Bühne und kann mich in die Musik hinein­fühlen

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Elvis, Queen, Falco, Dvořák, Bottesini, Wolfram Wagner (alles Musik, die ich immer noch mag)

Welche Person/welches Ereignis hat Sie als Musiker/in maßgeblich geprägt und warum?

Die schwie­rigsten Zeiten in meinem Leben haben mich musi­ka­lisch am meisten geprägt. In jedem Tief­punkt steckt für mich das Poten­zial zu enormer Weiter­ent­wick­lung

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

André Previns „Doppel­kon­zert für Violine, Kontra­bass und Orchester“

Wann haben Sie zuletzt bei Musik geweint?

Sicher während eines Films mit guter Film­musik

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Giovanni Bottesini

Welche Künstler beeindrucken Sie?

Anne-Sophie Mutter, Emma­nuel Tjekna­vo­rian, Jacob Collier

Welche drei Musikstücke würden Sie auf die berühmte Insel mitnehmen?

Franz Schu­berts „Forel­len­quin­tett“, „Bohe­mian Rhap­sody“ von Queen und Dvořáks „9. Sinfonie“

Wenn Sie nicht Ihr Instrument spielen bzw. singen würden, welches würden Sie wählen?

Ich würde singen oder Cello spielen (was ich beides auch jetzt tue, aller­dings nur selten öffent­lich)

Gibt es weitere Interessen/Leidenschaften neben der Musik?

Defi­nitiv, sonst wäre das Leben auch zu einseitig. Bei mir wäre es Sport, Ernäh­rung, weitere Bildung in vielen verschie­denen Themen­ge­bieten, Filme, Video­spiele …

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Dem 22. oder 23. Jahr­hun­dert, in dem Reisen zwischen verschie­denen Planeten normal sein wird

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Mstislaw Rostro­po­witsch, Leon Fleisher

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Alex­ander Solsche­nizyn

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Musik mit leicht zugäng­li­chen Melo­dien und Motiven wie Dvořák oder Grieg

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Möglichst schnell und schmerz­frei, bitte nicht in der Öffent­lich­keit und bitte nicht allzu bald ;)

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Gute Ideale und hoffent­lich alle Werk­zeuge, um sich selbst ein sinn­volles Leben zu bauen

Wie sieht ein gelungener Tag in Ihrem Leben aus?

Ein Tag, der sowohl in der Gegen­wart als auch für die Zukunft Gutes bringt.

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Meine „noise cancel­ling“ Kopf­hörer. Immer unter­wegs mit kompletter Klar­heit Musik oder Podcasts hören zu können, hat mein Leben enorm berei­chert!

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Stärke, Intel­li­genz, Empa­thie, eine schöne Stimme, posi­tive Energie und Ehrlich­keit

Welche Eigenschaften bei einem Mann?

Genau dieselben wie bei einer Frau

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Arro­ganz

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Atem­übungen (zwei Mal so tief wie möglich durch die Nase einatmen, dann lange durch den Mund ausatmen)

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Als Öster­rei­cher liebe ich die Natur in meinem Land, ganz beson­ders die Berge, möglichst weit von der „Zivi­li­sa­tion“ entfernt

Sind Sie abergläubisch?

Ja. Wenn ich Pech habe, glaube ich daran, dass ich mir damit Glück für die Zukunft verdiene