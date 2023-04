Name: Samuel Finzi

Wie fühlen Sie sich gerade?

Besser, danke.

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Die uner­träg­liche Leich­tig­keit

Was inspiriert Sie?

Mitge­fühl und Humor

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Dinge genauso gleich anzu­gehen. Gelingt mir nicht immer.

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Dass ich ziem­lich musi­ka­lisch bin

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Gut malen und zeichnen zu können.

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Dass ich in Paris und nicht in Berlin gelandet wäre

Ihre Vorstellung von Glück?

Selbst­be­stimmte Zeit.

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Wenn meinen Nächsten etwas passieren würde

Was wollten Sie als Kind werden?

Diri­gent

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Wenn ich Zeit mit meinen Freunden verbringen kann

Ihr größtes Talent?

Beweg­lich­keit

Was können Sie gar nicht?

Einen Hand­stand

Woran zweifeln Sie am meisten?

Das vari­iert.

Wovor haben Sie Angst?

Keine Angst zu haben.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Das Leben

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Die mensch­li­chen

Ihre originellste Ausrede?

Ich glaube, ich habe nichts für Sie, was Ihnen gefallen würde.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Die auf das ewige Leben

Das Credo Ihres Lebens?

Ich über­quere die Brücke, wenn ich sie erreiche.

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

In den 1970ern

Und welche lebenden Menschen?

Die Menschen, die trotz allem ihre gute Laune behalten

Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie?

Die Ideo­logen und Misan­thropen

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Die Gold­berg-Varia­tionen von Johann Sebas­tian Bach

Was ist Ihr Seelenort?

Das Meer

Welcher Illusion geben Sie sich gern hin?

Alles wird gut.

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Ist das Leben gut zu Dir?

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Mate­ri­ellen, geis­tigen und mensch­li­chen Geiz

Eine Entdeckung, die Sie erst kürzlich gemacht haben?

Dass ich erwach­sener geworden bin

> Derzeit ist Samuel Finzi in dem Monsterfilm »Seneca« an der Seite von John Malkovich im Kino zu sehen.