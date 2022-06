Name: Chris­tian Gerhaher

Er hat das Lied aus seiner angestaubten Nische geholt: der Bariton Christian Gerhaher. Warum seine Stimme so unter die Haut geht? Weil er Wort und Musik ungewöhnlich intensiv durchdringt. Entsprechend wohlüberlegt beantwortet er private Fragen ...

Wie fühlen Sie sich gerade?

Traurig für die Welt, dankbar für meine Familie und mich.

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Unge­duld

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Vogel­flug

Ihre Vorstellung von Glück?

Mit meiner Frau unter­wegs zu sein.

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Ein Unglück meiner Familie.

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Unab­sicht­liche; sich nicht als vorteils­brin­gend erwei­sende

Das Credo Ihres Lebens?

»Am farb’gen Abglanz haben wir das Leben«

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

In Gedanken umzu­bauen; auf dem Sofa einem Regen im Garten zuzu­hören; mit meiner Familie vor einem Feuer zu sitzen; nach Italien zu fahren.

Ihr Lieblingstier?

Möwe; Blau­meise

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Bach; Schu­mann

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

Werke: Schu­manns Szenen aus Goethes Faust; Brahms’ Schu­mann-Varia­tionen op. 9; Bachs Wohl-tempe­riertes Klavier. Oper: L’Orfeo; Don Giovanni; Tristan und Isolde; Pelléas et Méli­sande; Wozzeck

Ihr Lieblingsinstrument?

Klavier; Brat­sche

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Ein Schwa­nen­ge­sang mit Hermann Prey im Münchner Prinz­re­gen­ten­theater; ein Parsifal-Vorspiel in Bayreuth

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

Sehr viele Lieder­abende mit Gerold Huber; Faust in München; Wozzeck in Zürich; Homburg in Wien

Ihr größtes musikalisches Missgeschick?

Ein Aussetzer während der Grafen-Arie in einer Münchner Figaro-Première

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

Mehr Lieder von Debussy und Fauré

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Fritz Wunder­lich

Kuriose Orte, an denen Sie musiziert/geübt haben?

Auf einer Weide inmitten einer Kuhherde und einigen recht spek­ta­ku­lären spani­schen Grotten.

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

Wahr­schein­lich keine

Und welche lebenden Menschen?

Ich bewun­dere ausglei­chende Menschen

Die beste Reform in der Geschichte?

Die wehtaten; annä­hernde

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

Le spectre de la rose

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Ich hätte gern im klas­si­schen Weimar, im alten Rom oder im alten China gelebt

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Bewusst, langsam, aber ohne Schmerzen

Wie soll man sich an Sie erinnern?

Immer weniger

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Opti­mismus

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Ich schätze grund­sätz­lich bei Menschen – egal, ob Mann oder Frau – Heiter­keit und Hingabe, bei Freunden Treue und Nach­sicht. Die schönste Tugend: Wohl­wollen.

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Unge­recht­fer­tigte Gewiss­heit

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Ihre Persön­lich­keit