Name: Ulrike C. Tscharre

Die Presse nannte sie eine „furiose Legende der Leidenschaft", dabei ist sie die Meisterin der Reduktion. Mit ihrer ausgeprägten Intuition für das Wesen der Figuren macht die Schauspielerin Ulrike C. Tscharre die Filme, in denen sie spielt, ganz leise und subtil zu ihren eigenen.

Wie fühlen Sie sich gerade?

In Bewe­gung

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Beob­ach­tend

Was inspiriert Sie?

Gerüche

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Loszu­lassen

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

Dass ich mich manchmal mit fran­zö­si­schem Akzent mit mir selbst unter­halte

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Zeichnen zu können

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Beinahe hätte ein Pferd mich getötet.

Ihre Vorstellung von Glück?

Glück wie Luft zu begreifen. Es ist immer da, man muss es nur wahr­nehmen.

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Wenn mein Humor verloren ginge

Was wollten Sie als Kind werden?

Niemals groß wollte ich werden.

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Bei gutem Essen

Ihr größtes Talent?

Genau beob­achten zu können

Was können Sie gar nicht?

Zeichnen

Woran zweifeln Sie am meisten?

An der abso­luten Wahr­heit

Wovor haben Sie Angst?

Die Angst, nichts mehr inter­es­sant zu finden

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Über­heb­lich­keit

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Die unge­wollten

Ihre originellste Ausrede?

Das willst Du gar nicht wissen.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dafür bin ich noch zu jung.

Das Credo Ihres Lebens?

Die Engländer haben eine sehr schöne Rede­wen­dung: We cross the bridge when we reach it.

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Zeit mit meinen Freunden zu verbringen

Ihr Lieblingsland?

Frank­reich

Ihre Lieblingsstadt?

Keine

Ihr Lieblingsgericht?

Pasta asci­utta

Ihr Lieblingsgetränk?

Wasser

Ihr Lieblingstier?

Mein Hund

Ihre Lieblingsblumen?

Pfingst­rosen

Ihr Lieblingsbuch?

„Hotel New Hamp­shire“ von John Irving

Ihr Lieblingsschriftsteller?

John Irving. Oder viel­leicht doch T.C. Boyle?

Ihr Lieblingsfilm?

„Kleine wahre Lügen“ von Guil­laume Canet

Ihr Lieblingsmaler/darstellender Künstler?

Michel­an­gelo

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Kunst im Allge­meinen ist eine Möglich­keit unser kollek­tives Narrativ zu erzählen.

Die Minuten vor dem Auftritt?

Aufge­regt und gleich­zeitig sehr ruhig

Und die Zeit danach?

Ruhig und gleich­zeitig sehr aufge­regt

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

In der Gegen­wart

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Die Mutigen

Und welche lebenden Menschen?

Die Mutigen

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Der kate­go­ri­sche Impe­rativ von Kant

Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie?

Die Gewalt­tä­tigen

Die beste Reform in der Geschichte?

Demo­kratie

Bei wem wären Sie gern zum Dinner eingeladen?

Bei jemandem, der gut kochen kann

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Diese Empfeh­lung hätte ich selbst gerne.

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

In den Worten von Oscar Wilde: Be yourself, ever­yone else is taken.

Was ist Ihr Seelenort?

Dort, wo meine Liebe ist

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Allein am Meer

Wofür würden Sie Ihr Leben opfern?

Diese Art von Dramatik über­lasse ich der Bühne oder der Lein­wand.

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Fried­lich in meinem Bett

Wie soll man sich an Sie erinnern?

Als freund­li­chen, wohl­wol­lenden Menschen

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Dass es zwischen Gedanken und Emotionen wahr­schein­lich keinen Unter­schied gibt

Wie sieht ein gelungener Tag in Ihrem Leben aus?

Wenn ich am Ende des Tages im Bett liege und lächle

Welcher Illusion geben Sie sich gern hin?

Dass mein Hund unsterb­lich ist

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Wie erzeugst Du Freude?

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Durch Werbe­blätt­chen austragen

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Hand­creme

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Mensch­lich­keit

Welche Eigenschaften bei einem Mann?

Mensch­lich­keit

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Geiz und Gier

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Dass es ihn gibt

Eine Entdeckung, die Sie erst kürzlich gemacht haben?

Dass man per WhatsApp Sprach­auf­nahmen machen kann, ohne perma­nent den Finger auf die rich­tige Stelle halten zu müssen.

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Einen Moment mit geschlos­senen Augen in der Sonne sitzen

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Bitte keine Pläne

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Ich passe mich den Möglich­keiten an.

Sind Sie abergläubisch?

Ich kann ganz gut die Uner­klär­bar­keiten des Lebens aushalten.

Haben Sie ein Maskottchen?

Ich bin kein Fuss­ball­verein.

> Ulrike C. Tscharre ist am 3. September 2023 in der ARD um 20.15 Uhr und in dem Tatort „Gold“ zu sehen.