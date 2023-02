Name: Violina Petrychenko

Wie fühlen Sie sich gerade?

Geschlagen.… Versuche, trotz der schreck­li­chen Ereig­nissen in der Welt weiter­zu­ar­beiten

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Immer weiter gehen

Was inspiriert Sie?

Ukrainer, die seit einem Jahr unglaub­liche Kraft zeigen und mein Heimat­land vertei­digen

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Mehr Neues tun, ein neues Reper­toire finden. Mehr Sport, weniger Scho­ko­lade.

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

dass ich als Kind trotz eines guten Gedächt­nisses immer Gedichte nach­er­zählt habe. Ich kann noch sehr schnell ein neues musi­ka­li­sche Stück lernen, die Gedichte fliegen mir sehr schnell aus dem Kopf raus.

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

Foto­gra­fi­sches Gedächtnis

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

bevor ich nach Deutsch­land kam, habe ich ernst über­legt das Studium aufzu­hören und als Projekt­ma­na­gerin weiter­zu­ar­beiten.

Ihre Vorstellung von Glück?

Natur, Sonne, viel Zeit für Klavier­spielen, gesunde Familie

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Im Moment sind alle meine Gedanken in der Ukraine. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass mein Heimat­land durch Russ­land zerstört wird.

Was wollten Sie als Kind werden?

Schon als ich 4 Jahre alt war, behaup­tete ich mit großer Entschlos­sen­heit, dass ich Präsi­dentin werde.

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Wenn ich mehrere Stunden von meinen Eltern aus der Ukraine nichts höre.

Ihr größtes Talent?

Planen und orga­ni­sieren

Was können Sie gar nicht?

Gut singen, stri­cken, nähen.

Woran zweifeln Sie am meisten?

Altru­ismus

Wovor haben Sie Angst?

Ratten

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Deut­sche Büro­kratie und italie­ni­sche Pünkt­lich­keit

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Schreib­fehler

Ihre originellste Ausrede?

Enten in Gleis . Dank Deut­sche Bahn gibt es immer wieder etwas span­nendes unter­wegs. Damals stand ich aber tatsäch­lich 1 Stunde vor Bonn und kam erst 3 Minuten vor dem Konzert in den Saal.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

dass mein Hund gerne für ein paar Stunden allein zu Hause bleibt.

Das Credo Ihres Lebens?

Vorsicht ist die Einstel­lung, die das Leben sicherer macht , aber selten glück­li­cher.

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Neue Spra­chen lernen

Ihr Lieblingsland?

Italien

Ihre Lieblingsstadt?

Roma

Ihr Lieblingsgericht?

Buch­weizen mit Pilzen, Vare­niki, Torte „Napo­leon“

Ihr Lieblingsgetränk?

Kaffee

Ihr Lieblingstier?

Mein Hund (Puggle) Spike

Ihre Lieblingsblumen?

Rosen

Ihr Lieblingsbuch?

Zhu Xiao-Mei The Secret Piano. Gian­luca Gotto Succede sempre qual­cosa di mere­viglioso. Lutz Kleveman Lemberg

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Taras Schewtschenko

Ihr Lieblingsfilm?

The Best Offer

Ihr Lieblingsmaler/darstellender Künstler?

C. D.Friedrich I.Aiwasowski

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

J. Brahms, V.Kosenko, V.Barvinsky

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

Puccini Tosca Mozart Requiem Liszt Sonate h‑moll

Ihr Lieblingsalbum?

Valentin Silvestrov Baga­tellen und Sere­naden

Ihr Lieblingsinstrument?

Eindeutig Klavier

Das beste Konzert Ihres Lebens?

Jedes Mal ist beson­ders

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Wenn ich eine Erst­ein­spie­lung mache.

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Alles. Das ist mein Leben, meine Welt, mein Fluchtort, meine Frei­heit.

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

Hm.…wo ich sagte :Alles war perfekt? Noch nicht erlebt.

Gibt es Rituale für ein gelingendes Konzert?

Üben, üben, üben

Die Minuten vor dem Auftritt?

In Stille sein. Konzen­triert.

Und die Zeit danach?

Ausatmen.

Ihr größtes musikalisches Missgeschick?

Die Prüfungen mit Tonlei­tern in meiner Musik­schule. Ich habe es gehasst

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Chopin

Ein Werk, das Ihr Leben verändert hat?

Chopin Das erste Klavier­kon­zert

Welche Person/welches Ereignis hat Sie als Musiker/in maßgeblich geprägt und warum?

Meine Lehrerin aus Sapo­rischschja Ada Arut­ju­n­ovna Kazarjan

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

V.Kosenko Klavier­kon­zert

Wann haben Sie zuletzt bei Musik geweint?

Heute

Mit welcher/m Musiker/in der Vergangenheit würden Sie gern einen Abend verbringen?

Rossini

Welche Künstler beeindrucken Sie?

V. Barvinsky

Welches Musikerklischee würden Sie gern geraderücken?

Dass alle Künstler unor­ga­ni­siert sind

Kuriose Orte, an denen Sie musiziert/geübt haben?

Open-Air Konzerte , wo es keine Ähnlich­keit mit einem Konzert gibt. Meis­tens in Süd-Italien

Welche drei Musikstücke würden Sie auf die berühmte Insel mitnehmen?

Beet­hoven Klavier­so­naten Chopin Mazurken Kosenko Etüden

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

M. Lysenko Moment der Verzweif­lung

Wenn Sie nicht Ihr Instrument spielen bzw. singen würden, welches würden Sie wählen?

Cello

Gibt es weitere Interessen/Leidenschaften neben der Musik?

Spra­chen, Kochen, Reisen

Ihr persönlicher Bühnenalbtraum?

Habe ich schon erlebt: statt einen Flügel stand ein e‑piano auf der Bühne. Ich sollte als Solistin mit Orchester auftreten.

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Das frühe 20. Jahr­hun­dert.

Welche historischen Figuren bewundern Sie?

Winston Chur­chill, Napo­leon Bona­parte. Leonardo da Vinci , Taras Schewtschenko

Und welche lebenden Menschen?

Vladimir Zelensky

Gibt es einen Denker/Philosophen, der Sie begleitet?

Lina Kostenko

Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie?

Iwan IV. Wassil­je­witsch, der Schreck­liche , Peter I., der Große, Adolf Hitler, Josef Stalin, Putin.

Welche drei Persönlichkeiten würden Sie gern zum Dinner einladen?

Meinen Bruder, meine beste Freundin und meine Klavier­leh­rerin aus Sapo­rischschja

Bei wem wären Sie gern zum Dinner eingeladen?

ich lasse mich über­ra­schen

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

Mozart, Chopin

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

nein

Was ist Ihr Seelenort?

Da, wo es Meer, Sonne und gute Menschen gibt

Gibt es einen Sehnsuchtsort?

Ukraine

Wofür würden Sie Ihr Leben opfern?

Es hängt von Situa­tion ab…

Wenn es schon sein muss: Wie und wo würden Sie gern sterben?

Irgend­wann wird es sein, wir sind nicht in der Lage es zu planen.

Wie soll man sich an Sie erinnern?

hoffent­lich positiv

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Geduld, Neugier , Opti­mismus

Wie sieht ein gelungener Tag in Ihrem Leben aus?

Eine gesunde Mischung von Arbeit und Frei­zeit­ak­ti­vi­täten. Passiert selten

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Wann sehen wir uns?

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

In der Musik­schule als Musik­theorie Lehrerin.

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Kopf­hörer

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Unab­hän­gig­keit

Welche Eigenschaften bei einem Mann?

Verant­wor­tung

Welche Eigenschaften verabscheuen Sie am meisten?

Hysterie

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Krea­ti­vität

Eine Entdeckung, die Sie erst kürzlich gemacht haben?

Klavier­werke von Yakiv Stepovyj

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Thai­mas­sage

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Wandern

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Nach­ti­gall

Sind Sie abergläubisch?

Nein

Haben Sie ein Maskottchen?

Als Geschenk bekommen. Mal sehen, ob sie Glück bringen