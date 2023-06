Name: Sieg­fried Jung

The man on the tuba: Siegfried Jung zählt zu den ganz wenigen Solo-Tubaspielern, entsprechend voll ist sein Terminkalender. Dennoch hat er sich Zeit genommen, uns einen Blick durchs Schlüsselloch zu gewähren.

Wie fühlen Sie sich gerade?

Ich fühle mich gerade glück­lich und zufrieden. Ich plane derzeit ein neues Projekt, gemeinsam mit meiner Gattin an der Harfe und einer Pianistin, die mit diesem Projekt ihr Debut als meine Duo-Part­nerin gibt.

Ihre charakteristischste Eigenschaft?

Ich bin ein sehr emotio­naler Mensch.

Was inspiriert Sie?

Die größte Inspi­ra­tion finde ich für mich allein ganz in Ruhe.

Was nehmen Sie sich immer wieder vor?

Ich nehme mir vor geduldig zu sein.

Was würde niemand von Ihnen vermuten?

-

Welche natürliche Gabe hätten Sie gern?

-

Ein großes „Beinahe“ in Ihrem Leben?

Beinahe nicht lebend zur Welt gekommen

Ihre Vorstellung von Glück?

Das größte Glück ist es, einfach da zu sein.

Was wäre für Sie das größte Unglück?

-

Was wollten Sie als Kind werden?

Ich wollte seit meinem 12. Lebens­jahr Musiker werden.

Wobei bzw. wann werden Sie schwach?

Bei gutem Essen werde ich sehr schwach.

Ihr größtes Talent?

Ich kann Menschen mit kleinen Dingen hoch erfreuen.

Was können Sie gar nicht?

Ich kann nicht an einer Stelle stehen­bleiben … Es muss immer weiter­gehen.

Woran zweifeln Sie am meisten?

Ich zweifle am meisten an der Mond­lan­dung.

Wovor haben Sie Angst?

Ich fürchte mich vor nichts und niemandem.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Die Zusam­men­ar­beit mit Diri­genten, die nicht im Sinne der Musik arbeiten, wäre für mich ohne Humor uner­träg­lich.

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Die Fehler die aus einer Emotion heraus entstehen …

Ihre originellste Ausrede?

Ich konnte nicht pünkt­lich zum Dienst erscheinen, da ich, aufgrund eines tech­ni­schen Defekts in einem Boot mitten auf einem See im Mann­heimer Luisen­park gefangen war.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Keine

Das Credo Ihres Lebens?

Leben und leben lassen

Ihre Lieblingsbeschäftigung/Ihr Hobby?

Lieblingsbeschäftigung=Urlaub Hobby=Blasmusik

Ihr Lieblingsland?

Grie­chen­land

Ihr Lieblingsgericht?

Gegrillte Balkan­ge­richte mit Gemüse und Salat

Ihr Lieblingsgetränk?

Espresso

Ihre Lieblingsblumen?

Rosen

Ihr Lieblingsfilm?

„Brave­heart“

Ihr/e Lieblingskomponist/in?

Richard Wagner

Ihr Lieblingswerk/Ihre Lieblingsoper?

„Hänsel und Gretel“ von Engel­bert Humper­dinck

Ihr Lieblingsalbum?

Aktuell „ABBA Voyage“

Ihr Lieblingsinstrument?

Mein Instru­ment, die TUBA

Das beste Konzert Ihres Lebens?

„Land­scape“ von Lund­quist Torb­joern Iwan für Tuba, Strei­cher und Klavier im Brahms-Saal des Wiener Musik­verein

Ihr beglückendster musikalischer Moment?

Der „Parsifal“ als Mitglied im Orchester der Bayreu­ther Fest­spiele

Was bedeutet Ihre Kunst für Sie?

Kunst bedeutet für mich in erster Linie Frei­heit.

Der beste Auftritt Ihres Lebens?

Mein Debut-Konzert mit dem Tuba­kon­zert von Ralph Vaughan Williams

Die Minuten vor dem Auftritt?

Als Solist am liebsten in der Stille

Und die Zeit danach?

Nach Solo­kon­zerten feiere ich am liebsten gemeisam mit den Mitglie­dern des Orches­ters und dem jewei­ligen Diri­genten.

Ihr größtes musikalisches Missgeschick?

Im Orchester einen Solo-Einsatz verpasst, weil ich während der Auffüh­rung den Orches­ter­graben verließ und zu spät zurückkam.

Welche Musik mochten Sie als Kind/als Jugendlicher?

Blas­musik mit Ernst Mosch und seinen Original Eger­länder Musi­kanten

Welches Werk wollen Sie unbedingt noch aufführen?

Ich wünsche mir eine Neukom­po­si­tion eines bekannten Kompo­nisten und ich spiele die Urauf­füh­rung.

Wann haben Sie zuletzt bei Musik geweint?

Es war ein kleines Klavier­stück, aus beson­derem Anlass gespielt.

Welche Künstler beeindrucken Sie?

Am meisten beein­dru­cken mich origi­nelle Künstler, die am Boden geblieben sind.

Welches Musikerklischee würden Sie gern geraderücken?

Keine. Klischees machen unseren Alltag doch inter­es­sant.

Kuriose Orte, an denen Sie musiziert/geübt haben?

Am Strand, im Wohn­mobil, im Aufzug

Welche drei Musikstücke würden Sie auf die berühmte Insel mitnehmen?

Da ich mein Instru­ment, die Tuba, nicht auf die Insel mitnehmen würde – keine Musik­stücke

Wenn morgen die Welt unterginge, welche Musik würden Sie spielen/singen?

Sie wird nicht unter­gehen …

Wenn Sie nicht Ihr Instrument spielen bzw. singen würden, welches würden Sie wählen?

Ich würde wieder die Tuba wählen.

Gibt es weitere Interessen/Leidenschaften neben der Musik?

Kochen, essen, trinken, mit freund­li­chen Menschen Zeit verbringen

Ihr persönlicher Bühnenalbtraum?

Als Solist auf die Bühne gehen, ohne Noten

In welchem Jahrhundert hätten Sie gern gelebt?

Ich lebe jetzt, hier und jeden Tag. Ich möchte gerne auch im nächsten Jahr­hun­dert wieder leben.

Und welche lebenden Menschen?

Ich bewun­dere meine eigene Familie, wie wir unser Leben gemeinsam gestalten.

Die beste Reform in der Geschichte?

Das Rein­heits­gebot von 1516

Welche Musik würden Sie einem Klassikeinsteiger empfehlen?

„My Fair Lady“ als Musical

Wären Sie manchmal gern ein/e andere/r und wenn ja, wer?

Nein. Ich möchte nur ich selbst sein.

Was ist Ihr Seelenort?

Meine Heimat

Wofür würden Sie Ihr Leben opfern?

Für die Menschen, die mir beson­ders nahe­stehen.

Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?

Glück schenken

Welche Frage stellen Sie am liebsten anderen?

Hattet Ihr eine schöne Zeit?

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Mit Musik

Was haben Sie – neben Schlüssel und Handy – immer dabei?

Meine Träume begleiten mich überall hin

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Eine natür­liche Ausstrah­lung. Graue Haare, wenn es so weit ist. Gepflegte Schuhe

Welche Eigenschaften bei einem Mann?

Ein respekt­voller Umgang mit seinen Mitmen­schen, insb­son­dere mit Frauen

Was lieben Sie an Ihrer Lebenspartnerin/Ihrem Lebenspartner am meisten?

Sie möchte mich weder ändern, noch erziehen und mich auch nicht besitzen.

Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung?

Schlaf

Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Tal-Aktivist oder Kulturreisender?

Sonne- Strand- und Meer-Genießer. Kuli­na­risch: landes­ty­pisch essen und trinken, da wo die Einhei­mi­schen sind

Tag- oder Nachtmensch? (Nachtigall oder Lerche?)

Nacht-Eule

Sind Sie abergläubisch?

Nein

Haben Sie ein Maskottchen?

Nein