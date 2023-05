An kaum einem Ort finden Musik Kultur und traum­haft schöne Natur derart voll­endet zusammen wie in Luzern. Inmitten der impo­santen Schweizer Berg­welt und male­risch gelegen am Vier­wald­stät­tersee, ist es kein Wunder, dass früher wie heute zahl­reiche Kompo­nisten, Musiker und Künstler ihren Weg in die florie­rende Kultur­stadt gefunden haben. So bietet die Stadt Inspi­ra­tion und Wohl­ge­nuss für alle Sinne und lädt förm­lich dazu ein, länger dort zu verweilen und die vielen Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Mit den Kompo­nisten Richard Wagner und Sergej Rach­ma­ninoff oder auch dem Maler William Turner und dem Autor Mark Twain haben in der Vergan­gen­heit renom­mierte Künst­ler­per­sön­lich­keiten in Luzern zeit­weise eine krea­tive Heimat gefunden. Ihr Werk und ihr künst­le­ri­sches Erbe prägen den Ort bis heute und sind für die Besu­cher aus aller Welt auf unter­schied­lichste Weise erfahrbar.

Ein Blick auf die male­ri­sche Stadt inmitten der impo­santen schweizer Berge

Doch Luzern ist weit mehr als eine Stadt mit reicher Geschichte. Als moderne und leben­dige Musik-Haupt­stadt im Herzen der Schweiz bietet die Stadt ein mannig­fal­tiges und hoch­klas­siges Festi­val­pro­gramm, bei dem das ganze Jahr über ein viel­sei­tiges Angebot an Konzert­for­maten zu erleben ist. Ein beson­deres High­light ist das Lucerne Festival, das neben den Salz­burger Fest­spielen einer der wich­tigsten Klas­sik­ver­an­stalter der Welt ist und mit Festi­vals im Früh­jahr, Sommer und Herbst den Luzerner Kulturreigen berei­chert. Im Zentrum steht das Sommer­fes­tival, bei dem die renom­mier­testen inter­na­tio­nalen Sinfo­nie­or­chester und Solisten zu Gast sind, unter anderem die Berliner Phil­har­mo­niker, die Wiener Phil­har­mo­niker oder das Royal Concert­ge­bou­wor­kest.

Das Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Riccardo Chailly.

Wer auf den Spuren der Meister vergan­gener Tage wandeln möchte, kann zudem das Richard-Wagner-Museum besu­chen, das in jenem Haus errichtet wurde, in dem der berühmte Tonschöpfer sechs Jahre lang lebte. Höhe­punkt der Samm­lung ist der Erard-Flügel, auf welchem Wagner unter anderem seine „Meis­ter­singer von Nürn­berg“ voll­endet hat. Ein weiterer lohnender Anlauf­punkt ist die Villa Senar Rach­ma­ninoff, die einst dem außer­ge­wöhn­li­chen Künstler gehörte und heute sowohl Museum als auch Kultur- und Bildungs­zen­trum ist und immer wieder ein stim­mungs­voller Rahmen für Konzerte.

Das Richard-Wagner-Museum in Luzern

Veran­stal­tungen aller Art finden im Kultur- und Kongress­zen­trum Luzern statt, das mit einem einzig­ar­tigen Konzert­saal mit atem­be­rau­bender Akustik aufwartet. Über 500 Auffüh­rungen aus den unter­schied­lichsten Berei­chen werden dort jähr­lich darge­boten – eine Oase für jeden Musik­lieb­haber. Wer bei so viel Musik Sehn­sucht nach ein wenig Ruhe in der Natur hat, findet diese im Drei­lin­den­park, dem größten öffent­li­chen Park Luzerns, der neben der schloss­ähn­li­chen Villa Vico­varo, etli­chen Skulp­turen und einer Grotte eine atem­be­rau­bende Aussicht bietet.

Der Luzern-Besu­cher erlebt Musik und Lebens­ge­nuss in aller Fülle – darge­boten und erlebbar an einem Ort, der mit seiner kraft­vollen Schön­heit und reichen Musik-Geschichte bis heute ein ums andere Mal in den Bann zieht.