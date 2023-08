Zum ersten Mal präsen­tiert das Museum Folk­wang ein umfang­rei­ches Konvolut an heraus­ra­genden Künst­ler­bü­chern und Mappen­werken aus seiner Grafi­schen Samm­lung, darunter etwa Pierre Bonnards Paral­lè­le­ment, Jazz von Henri Matisse, Daphnis et Chloé von Marc Chagall, A toute épreuve von Joan Miró oder La Tauro­ma­quia von Pablo Picasso. Wich­tige Leih­gaben anderer Museen sowie aus Privat­be­sitz ergänzen die Schau. Ausge­wählte Gemälde veran­schau­li­chen die Verbin­dungen zwischen Grafik und Malerei. Eben­falls gezeigt werden litho­gra­fi­sche Künst­ler­pla­kate unter anderem von Théo­phile-Alex­andre Steinlen, Henri de Toulouse-Lautrec oder Pablo Picasso, die eben­falls in Paris entstanden sind. Eigens von den Künst­lern entworfen, doch in hoher Auflage produ­ziert, lösten sie den Anspruch einer Kunst für alle ein.

Paris ist seit dem frühen 20. Jahr­hun­dert das wich­tigste euro­päi­sche Zentrum für die Produk­tion von Künst­ler­bü­chern mit Origi­nal­grafik und bleibt bis in die Gegen­wart ein Anzie­hungs­punkt für Künst­le­rInnen aus aller Welt. Die Präsen­ta­tion bezieht deshalb auch Werke ein, die ab 1970 und bis heute entstanden sind. Chagall, Matisse, Miró. Made in Paris zeichnet eine über 120-jährige Geschichte des Künst­ler­buchs nach, deren Ende auch im digi­talen Zeit­alter nicht abzu­sehen ist. Gleich­zeitig beleuchtet die Ausstel­lung den Weg von der Malerei zur Druck­grafik bis hin zum Künst­ler­plakat und stellt die Wirkung der Kunst in die Breite der Gesell­schaft hinein in den Mittel­punkt.