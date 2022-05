»Ich wünsche mir, dass niemand klatscht«

Paris, Thé­âtre des Champs-Ely­sées. Es ist ein kühler, aber son­niger Dezem­bertag und Phil­ippe Jaroussky führt uns durch das hüb­sche Theater. Er fühle sich an diesem Ort wie Zuhause, erzählt der Coun­ter­tenor, weil er hier so oft gesungen habe. Nachher muss er zum Ton­tech­niker, die letzten Kor­rek­turen an seinem neuen Album machen. Er wirkt ent­spannt und gut gelaunt, und wir machen es uns im Bal­lett­saal gemüt­lich. Hier probten die Tänzer vor über 100 Jahren für die Urauf­füh­rung von Le Sacre du Prin­temps.

CRE­SCENDO: Phil­ippe, als wir Sie das letzte Mal 2011 inter­viewt haben, sagten Sie, Sie wollten lernen auch mal „Nein“ zu sagen. Und, haben Sie’s gelernt?

Phil­ippe Jaroussky: (lacht) Nein. Mein Ter­min­plan von Sep­tember bis Juli ist der vollste, den ich in meiner Kar­riere bisher hatte. Mit vielen unglaub­li­chen Pro­jekten, Auf­nahmen, einer neuen Rolle auf der Bühne – ich werde Alcina singen, das war schon immer mein Traum! Da kann man ja nicht „nein“ sagen. Ich bin jetzt 36, fühle mich mit meiner Stimme noch wohler als früher – das muss ich doch genießen, bevor es zu spät ist. Es gibt noch eine Menge zu tun, bis ich 45 bin!

Na dann los: Nach viel vir­tuoser Oper ver­öf­fent­li­chen Sie jetzt ein Dop­pel­album mit Lie­dern nach Gedichten des großen fran­zö­si­schen Dich­ters Paul Ver­laine. Erin­nern Sie sich noch an das erste Gedicht, das Sie von Ver­laine gehört haben?

Das war in der Schule, ich war viel­leicht elf oder zwölf. Ein Fran­zö­sisch­lehrer stellte uns das Gedicht „Prison“ vor, in dem ein Gefäng­nis­in­sasse beschreibt, was er sieht und hört. Die Geräu­sche der Stadt, die Vögel vor dem Fenster. Ich fand das Gedicht ziem­lich anzie­hend. Viel­leicht bin ich so sehr an Ver­laine inter­es­siert wegen diesem Lehrer? Wie schön, dass ich wieder daran erin­nert werde.

Vor ein paar Jahren haben Sie das Album „Opium“ gemacht, darauf haben Sie auch fran­zö­si­sche Lieder gesungen.

Das Ver­laine-Pro­jekt ist ein biss­chen wie eine Fort­set­zung aber doch sehr viel spe­zi­fi­scher, mehr kon­zep­tio­nell. Ich denke schon seit vielen Jahren dar­über nach, ein sol­ches Pro­jekt zu machen. Und jetzt, wo ich es konnte, sind es gleich zwei kom­plette Stunden Musik auf zwei CDs geworden. Ver­laine ist für uns Fran­zosen ein echter Held. Tat­säch­lich fühle ich mich beson­ders fran­zö­sisch, wenn ich Zeilen von ihm singe. Diese Facette von mir möchte ich mit dem Publikum teilen.

Ist dieses beson­dere „fran­zö­si­sche“ Gefühl, das Sie haben, auch der Grund, warum Ver­laines Lyrik damals so viele Kom­po­nisten inspi­riert hat, sie in Musik zu setzen?

Ich ver­gleiche das immer gerne mit dem Meta­stasio-Libretto im Barock. Es gibt ein­fach Stücke, die ver­tont man, um zu zeigen, dass man es kann. Genauso ist es mit man­chen Werken von Ver­laine. Da hatten Kom­po­nisten Faurés Ver­to­nung im Kopf und haben sich gedacht: Das kann ich doch besser machen.

Warum haben Sie nur ein paar Gedichte Ver­laines aus­ge­sucht, die sie dann in unter­schied­li­chen Ver­to­nungen vorstellen?

Ich wollte nicht nur die bekannten Kom­po­nisten zu Wort kommen lassen, son­dern auch die unbe­kann­teren. Es gibt meh­rere Kri­te­rien, warum man ein Stück auf­nehmen kann: 1. Weil es unbe­kannt ist, aber eine tolle Qua­lität hat. Oder 2. weil es eine beson­ders kon­tras­tie­rende Ver­gleich­bar­keit gibt, wie bei­spiels­weise bei C’est l’extase. Da gibt’s eine Ver­to­nung von Fauré und eine von Saint-Saëns, die könnten unter­schied­li­cher gar nicht sein. Warten Sie, ich zeig’s Ihnen! Das muss man hören! (Er holt sein Handy heraus und spielt seine Auf­nahme vor) Bei Fauré ist das Stück sehr langsam und atmo­sphä­risch. Bei Saint-Saëns das Gegen­teil. Da perlt es vor sich hin. Zwei kom­plett unter­schied­liche Men­ta­li­täten, zwei unter­schied­liche Vari­anten von Ekstase.

Haben Sie sich des­wegen ent­schieden, weniger Gedichte aus­zu­wählen, dafür diese in vielen unter­schied­li­chen Ver­to­nungen vorzustellen?

Ja. Man kann Stunden damit ver­bringen, zu ver­glei­chen. Gerade bei Fauré und Saint-Saëns ist es erstaun­lich unter­schied­lich: Oft geht’s bei Fauré in der Phrase hoch, in der glei­chen geht’s bei Saint-Saëns mit der Melodie runter. Das Gute bei Ver­laine ist: Man kann seine ganzen Recher­chen von Zuhause machen. Es gibt eine Seite im Netz, da gibt man „Ver­laine“ ein und kann alle Ver­to­nungen von allen Gedichten ein­sehen. Ein Meer von Musik! Aber es war richtig schwer, sich zu entscheiden …

Das Qua­tuor Ebène spielt bei einigen Stü­cken mit. Durften die mit aussuchen?

Die haben mir ver­traut. Ich kenne das Qua­tuor Ebène gut und wusste, was man mit ihnen machen kann. Wir haben ja die Arran­ge­ments für die gemein­samen Lieder selbst geschrieben. In einem Stück müssen sie jetzt sogar mit­singen. Für mich ist die Zusam­men­ar­beit mit dem Quar­tett ein ganz tolles Erlebnis. Ich bezeichne mich ja gerne selbst als „frus­trierten Geiger“. Schließ­lich habe ich früher Geige gelernt und wollte immer gerne in einem Quar­tett spielen. Wenn ich jetzt mit dem Qua­tuor Ebène auf der Bühne stehe, ist es, als wäre ich ein Teil von ihnen. Sie haben tolle Energie und bringen viel fri­sche Luft auf die Bühne.

Ist das Cover des Albums eine Refe­renz an die Zeit, in der Ver­laine lebte?

Auf jeden Fall. Das Tolle an diesem Pro­jekt ist für mich, dass ich end­lich die Leute, um die es geht, auch mal als Foto abbilden kann – sonst gab es immer nur Gemälde oder Kari­ka­turen von den Kom­po­nisten. Jetzt wollte ich das Paris, in dem Ver­laine damals lebte, dar­stellen. Und auf dem Cover sitze ich tat­säch­lich in Ver­laines Lieb­lings­café, dem berühmten Café Pro­cope in Paris. Es gibt Fotos von ihm, wie er da genau so sitzt und einen Wein trinkt.

Warum trägt das Album den Titel „Green“?

Erst wollte ich es „Das Ver­laine Album“ nennen, aber es ist momentan ziem­lich modern, Alben nur ein kna­ckiges Wort als Titel zu geben. Und da erin­nerten wir uns an das Leben von Ver­laine, was wahr­lich nicht ein­fach war: Er hat ver­sucht, den Dichter Arthur Rim­baud umzu­bringen, lan­dete im Gefängnis und ver­brachte seinen Lebens­abend mit der Trin­kerei. Jemand schlug also den Titel „Absinth“ vor – aber ich kann doch kein Album „Absinth“ nennen, wenn das Vor­gänger-Album „Opium“ heißt (lacht). Aber Absinth wird ja auch die „grüne Fee“ genannt und tat­säch­lich gibt es ein wun­der­schönes Gedicht von Ver­laine mit dem Titel „Green“, eine Lie­bes­er­klä­rung an besagten Rim­baud. Ich habe drei Ver­to­nungen von Green auf­ge­nommen. Das passt doch per­fekt. Es ist kurz, es ist eine Farbe und der Name ist auch noch inter­na­tional. Ich bin so modern! (lacht)

Wagen Sie schon eine Pro­gnose, wie das neue Reper­toire auf­ge­nommen wird beim Publikum?

Beim deut­schen Publikum mache ich mir da gar keine Sorgen. Die sind ja Lie­der­abende und Rezi­tale gewöhnt. In Frank­reich ist das ein biss­chen anders. Ich habe das Gefühl, die Men­schen haben ein Pro­blem mit ihrem eigenen Reper­toire. Diese fran­zö­si­schen Lieder gelten oft als altmodisch.

Wieso denn das?

Ich glaube, es hat etwas mit der Sprache zu tun. Meist werden diese Lieder in alter fran­zö­si­scher Aus­sprache gesungen, also bei­spiels­weise mit gerolltem R in „Frrrrance“. Das mache ich nicht. Ich singe die Stücke in der modernen Aus­sprache, sodass es klingt, als würde ich ganz normal spre­chen. Ich sage nicht, dass das die ulti­ma­tive Wahr­heit ist, diese Stücke zu inter­pre­tieren – sie ist es nicht, denn früher wurde es ja anders gemacht – aber es ist mein Stand­punkt! Und mein Ver­such, dem Publikum näher zu kommen.

Vor der Auf­nahme haben Sie schon drei Kon­zerte mit dem Ver­laine-Pro­gramm gegeben. Hat das denn geklappt?

Ich habe das schon damals bei „Opium“ gemerkt: Manche Leute sind ein biss­chen über­rascht oder geschockt, dass ich plötz­lich auf fran­zö­sisch singe, in meiner Mut­ter­sprache, ganz direkt und dann noch mit dieser hohen Stimme. Das Pro­gramm ist wirk­lich ganz anders als vir­tuose Oper. Stan­ding-Ova­tions und krei­schende Fans kann man da ver­gessen – das Pro­gramm wird ja wie ein Lie­der­abend prä­sen­tiert. Das Publikum hat kaum die Zeit, sich in ein Lied ein­zu­finden. Manchmal ist nach zwei Minuten schon alles vorbei. Des­wegen ver­suche ich auch, keinen Applaus zwi­schen den Stü­cken zu haben. Ich genieße die Stücke genauso wie die Stille dazwi­schen. Die ist genauso wichtig. Um sich in eine andere Welt ein­zu­fühlen, braucht es keinen Applaus zwi­schen­durch. Nie­mand klatscht mitten in Schu­berts Win­ter­reise. Also muss das in diesem Pro­gramm auch nicht sein. Ich ver­suche eine Brücke, einen Span­nungs­bogen zu schaffen.

Den Applaus gibt’s dann nach dem Konzert?

Ehr­lich gesagt: Je älter ich werde, desto weniger brauche ich diesen Applaus über­haupt. Ich würde auch fünf Minuten Stille nach einer tollen Arie genießen. Dann hat man Zeit, sich in die neue Welt ein­zu­fühlen. Und man hat eine inti­mere Ver­bin­dung zum Publikum. Die sind doch da, um Musik zu hören und ich bin da, um Musik zu machen. Es geht nicht um das Feiern meiner Person. Als junger Mensch braucht man diese Unter­stüt­zung und Bestä­ti­gung, denn man muss auf der Bühne so viel beweisen, gerade in der klas­si­schen Musik. Aber jetzt? Jetzt würde ich mir wün­schen, dass einmal nach dem Kon­zert ein­fach keiner das Bedürfnis hat, zu klat­schen. Das wäre komisch – aber großartig!

Brau­chen diese fran­zö­si­schen Lieder eine andere Vor­be­rei­tung als die vir­tuose Barockarie?

Ja, es ist etwas kom­plett anderes. Beim Lied bin ich viel nackter, wie ich da auf der Bühne stehe und ein Gedicht vor­trage. In der Oper kann man ja immer noch schau­spie­lern, wie ver­zwei­felt man doch ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn man beim Lied etwas zu sehr for­ciert oder ein Wort zu sehr betont, dann leidet die Poesie dar­unter. Ich bewun­dere die Art, wie Edith Piaf und Jac­ques Brel ihre Chan­sons singen. Sie kommen dieser Musik oft näher als irgend­welche Opernsänger.

Weil sie sich ganz in ihre Lieder hin­ein­werfen und keine Angst haben, auch mal häss­lich zu singen?

Ich glaube genau das ist es. In der Oper muss man sich immer auf seine Stimme kon­zen­trieren. Natür­lich kann man auch beim Lied tech­nisch arbeiten, aber darum geht es nicht in erster Linie, son­dern dass man das, was man sich vor­stellt, trans­por­tiert. Beim Lied-Reper­toire musst du ein Risiko eingehen!

Und man ist nur zu zweit …

Das ist aber auch die Chance, tiefer in die Musik ein­zu­steigen und viel schneller zu reagieren. Mit einem 20-Mann-Orchester hat man oft nicht die Zeit, vorher so viel zu proben. Zu zweit ist das anders und mein Pia­nist Jérôme Ducros und ich kennen uns schon lange und gut. Wir müssen gar nicht dar­über spre­chen, dass ich eine Stelle plötz­lich im lei­sesten Piano singen will – er reagiert ein­fach direkt.

Mit Ihrem Ver­laine-Pro­jekt schwimmen Sie momentan ein biss­chen gegen den Strom. Ihre Coun­ter­tenor-Kol­legen scheinen haupt­säch­lich auf vir­tuose Arien zu setzen.

Also ich bin mir sicher, dass ich mir für das Pro­gramm auch Kritik werde anhören müssen, à la „Das ist doch gar nicht für Coun­ter­te­nöre geschrieben.“ Stimmt auch. Aber sind wir mal ehr­lich: Fast nichts ist für Coun­ter­te­nöre geschrieben! Als Alfred Deller damals ange­fangen hat, als Coun­ter­tenor zu singen, wurde als eines der ersten Stücke der Som­mer­nachts­traum umge­schrieben. Wir können viel aus­su­chen und pro­bieren. Und ich freue ich, mal wieder eine andere Rich­tung einzuschlagen.

Sie haben ja auch viel Kas­traten-Reper­toire gesungen.

Ja klar. Ich kann das immer nur mit ein biss­chen Scham ein­ge­stehen: Natür­lich sind diese Kas­traten-Arien ein wun­der­barer Weg, um Erfolg beim Publikum zu haben. Auch so viele Sopran-Kol­le­ginnen singen jetzt dieses Reper­toire, weil es ein­fach elek­tri­sie­rend ist. Da kriegt man Stan­ding Ova­tions! Natür­lich nicht so ein­fach, denn diese Stücke sind richtig schwer. Aber wenn man es kann, dann klappt᾽s.

Dann steht das Publikum Kopf?

Exakt. Aber dieses Reper­toire zeigt mir per­sön­lich auch die Grenzen meiner Stimme auf. Bei den Lie­dern nach Ver­laines Gedichten ist das anders. Das fühlt sich viel natür­li­cher an. Warum sollte ein fran­zö­si­scher Coun­ter­tenor nicht auch fran­zö­si­sche Poesie aus­drü­cken dürfen? Hier geht’s gar nicht um Stimm­um­fang oder Vir­tuo­sität, son­dern um Sen­si­bi­lität für diese Musik. Wenn man diese vir­tuosen Arien hört, ist es, als tränke man Cham­pa­gner. Ver­laines Lieder sind eher wie ein guter Bor­deaux, den man erst nach und nach zu schätzen lernt. Man­chen Lie­dern muss man eine zweite und dritte Chance geben, bis man ihre Schön­heit kom­plett erfassen kann. Das ist nicht ein­fach, denn wir leben in einer Gesell­schaft, in der man alles gleich beim ersten Hören mögen muss.

Ist das eine Ten­denz in der Klassik-Szene?

Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr Spek­takel wollen. Damit ver­passen wir aber einen großen Teil des klas­si­schen Reper­toires! Ich muss regel­mäßig Schu­bert hören, denn er löst ein anderes Gefühl in mir aus. Warum muss man immer positiv und lustig sein? Unter­hal­tend und spek­ta­kulär? Damit zer­stört man die Band­breite der Gefühle, die Musik eigent­lich aus­lösen kann. Einer der schönsten Momente ist, wenn jemand nach dem Kon­zert zu mir kommt und sagt: „Ich hätte weinen können.“ Das heißt übri­gens nicht, dass ich auf­hören werde, baro­ckes Reper­toire zu singen. Aber ich werde in Zukunft mehr Pro­jekte machen, bei denen es nicht um Vir­tuo­sität geht.

Welche Pro­jekte haben Sie da im Kopf?

Eines meiner wich­tigsten Pro­jekte wird Bach sein. Und Bach ist ja auch vir­tuos – auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich habe schon ein biss­chen Sorge vor meinen ersten Kon­zerten mit Bach in Deutsch­land – auf Deutsch … Es ist der Punkt in meiner Kar­riere, an dem ich gerne mehr Bach singen will und auch das Risiko der Sprache ein­gehe. Ich hoffe, Sie ver­geben mir, auch wenn es nicht ganz per­fekt ist.

Keine Sorge, die Deut­schen lieben fran­zö­si­schen Akzent!

(zögert und grinst) Auch bei Bach?

Aber es geht ja in der Musik nicht nur um Per­fek­tion, oder?

Früher war ich ein echter Kon­troll­freak und wollte, dass alles per­fekt ist. Mitt­ler­weile habe ich gelernt, dass es auf Per­fek­tion nicht ankommt. Wenn ich eine Phrase gesungen habe, die in Farbe und Aus­druck magisch ist, aber ein Ton nicht hun­dert Pro­zent sauber into­niert ist – dann behalte ich sie trotzdem. Per­fek­tion ist nicht das, was die Leute bewegt.

Was hat sich noch ver­än­dert für Sie seit „Opium“ 2009?

Damals wollte ich den Leuten beweisen, dass ich dieses Reper­toire singen kann. Jetzt ist mir die Mei­nung der anderen voll­kommen egal. Ich hatte so viel Freude, diese Lieder zu singen, so viel Energie, so viel Spaß. Darauf kommt es mir an. Bei „Opium“ hatte ich echt Angst. Und ich hatte recht, denn die fran­zö­si­schen Kri­tiken waren am Anfang schreck­lich. Manchmal gab es in ein und dem­selben Magazin zwei Rezen­sionen. Eine für das Album und eine dagegen. Mitt­ler­weile mag ich solche kon­tro­vers dis­ku­tierten Pro­jekte. Oft sagen die Leute über mich, ich sei so ein netter, süßer Typ mit dieser Engels­stimme. Manche finden mich des­wegen lang­weilig. Mit einem Pro­jekt wie dem Ver­laine-Pro­jekt, gehe ich gerne wieder ein Riskio ein. Und viel­leicht über­zeuge ich damit man­chen vom Gegenteil.