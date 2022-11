Die Bezie­hung zwischen Musiker und Instru­ment ist eine beson­dere, eine eigene Liebes­be­zie­hung. Das Kennen­lernen, die Dating-Phase und die erste große Liebe. Der austra­lisch-taiwa­ni­sche Geiger Ray Chen darf diese Erfah­rungen gerade wieder aufs Neue machen – mit einem außer­ge­wöhn­li­chen Instru­ment, der Stra­di­vari „Dolphin“ aus dem Jahr 1714.

Im Inter­view erzählt er uns von der ersten Begeg­nung, dem ein oder anderen schick­sal­haften Zusam­men­treffen und alten Bekannt­schaften.

Part­ner­schaft heißt Zwei­sam­keit, Musi­zieren ist ein soziales Erlebnis und so kann sich das Üben in den eigenen vier Wänden oft einsam anfühlen. Ray Chen schafft mit seiner neuen Tonic App eine Online-Platt­form, auf der sich Musiker welt­weit verbinden können. Gleich­ge­sinnte können sich in soge­nannten Live-Studios beim Proben zuhören, unter­stützen und gegen­seitig moti­vieren. Es entsteht eine Gemein­schaft, die wert­frei den Prozess des Probens mitein­ander teilt – eine Commu­nity, die bereits 180.000 Live-Studios mit Nutzern aus über 130 Ländern zählen kann.

„It´s about cele­bra­ting the authentic self – unfil­tered“, betont Ray in einem Gespräch mit CRESCENDO und defi­niert für seine App einen neuen Maßstab an Erfolg: „It´s not longer about being the best performer, but the best prac­ticer.”

Der perfekte Drei­klang für mehr Spaß am Üben: Authen­ti­zität, Moti­va­tion und Zusam­men­halt.

Hier der Link zur App: https://​www​.join​tonic​.com