Über­di­men­sio­na­le, düs­te­re Bücher­wän­de umgren­zen einen kar­gen Raum, der den Ein­druck her­me­ti­scher Abge­schlos­sen­heit ver­mit­telt. An der Baye­ri­schen Staats­oper ver­legt der pol­ni­sche Regis­seur Krzy­sztof War­li­kow­ski die mythen­um­wo­be­ne Geschich­te der lüs­ter­nen Königs­toch­ter Salo­me, die aus Rache den Kopf Johan­nes des Täu­fers ver­langt, in ein Ver­steck ver­folg­ter Juden wäh­rend der NS-Zeit. Die Ein­ge­schlos­se­nen, die ein­an­der auf Gedeih und Ver­derb aus­ge­lie­fert sind, füh­ren die Fin-de-Siè­cle-Oper nach dem gleich­na­mi­gen Dra­ma von Oscar Wil­de als „Thea­ter auf dem Thea­ter“ auf.

Was War­li­kow­ski damit sagen will, ist aller­dings nicht selbst­er­klä­rend und bleibt sogar nach der Lek­tü­re des Pro­gramm­hefts noch kryp­tisch. Weder geht es ihm um das Fan­ta­sie­pro­dukt Femme fata­le noch um die Lei­dens­ge­schich­te des Pre­di­gers, der bei Wil­de Joch­a­na­an heißt. Sein Ansatz, der „Fra­ge der Macht über Leben und Tod“ in einer ima­gi­nä­ren Aus­ein­an­der­set­zung intel­lek­tu­el­ler Juden mit Strauss‘ Werk nach­zu­ge­hen, führt unwei­ger­lich auf Abwe­ge. War­li­kow­ski, der etwa an Thea­ter­auf­füh­run­gen im War­schau­er Ghet­to denkt, über­frach­tet sein Kon­zept mit der­art vie­len Ein­fäl­len aus unter­schied­li­chen Quel­len, dass dar­aus kein schlüs­si­ges Gan­zes ent­ste­hen will.

An den Anfang setzt er einen im Ori­gi­nal nicht vor­kom­men­den sze­ni­schen Pro­log mit einer Kaba­rett­auf­füh­rung, unter­malt von einer his­to­ri­schen Auf­nah­me des ers­ten Stücks aus Gus­tav Mah­lers „Kin­der­to­ten­lie­dern“, diri­giert von Bru­no Wal­ter. Dies mag als Anspie­lung dar­auf ver­stan­den wer­den, dass der jüdi­sche Diri­gent nach der Macht­er­grei­fung Hit­lers 1933 zur Emi­gra­ti­on gezwun­gen war, wäh­rend Strauss kurz dar­auf Prä­si­dent der Reichs­mu­sik­kam­mer wur­de.

In einem Inter­view ver­weist War­li­kow­ski außer­dem auf Joseph Loseys im Zwei­ten Welt­krieg spie­len­den Film „Mon­sieur Klein“, der eine Kaba­rett­sze­ne ent­hält, in der ein kli­schee­haft dar­ge­stell­ter Jude zu Mah­lers Musik einer deut­schen Wit­we Schmuck stiehlt. Er beschreibt außer­dem eine Sze­ne aus dem Film „Der Nacht­por­tier“ von Lilia­na Cava­ni, in der ein SS-Offi­zier einer Gefan­ge­nen im KZ einen Kar­ton mit dem Haupt eines Man­nes über­gibt.

War­li­kow­skis Ver­such, Strauss‘ Oper mit dem Schick­sal der Juden wäh­rend des Holo­causts zu ver­bin­den, wirft vie­le Fra­gen auf, die durch das Büh­nen­ge­sche­hen nicht beant­wor­tet wer­den. Der Bezug zu „Salo­me“ kommt abhan­den. Dass die Neu­pro­duk­ti­on der Baye­ri­schen Staats­oper nicht voll­ends zum Fias­ko gerät, ist den her­vor­ra­gen­den Sän­gern und nicht zuletzt dem Staats­or­ches­ter unter Lei­tung von Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Kirill Petren­ko zu ver­dan­ken. Petren­ko arbei­tet das Klang­schwel­ge­ri­sche der Strauss’schen Par­ti­tur eben­so wie deren gro­tes­ke Züge meis­ter­haft her­aus.

In ihrem Rol­len­de­büt gibt Mar­lis Peter­sen eine kind­lich-las­zi­ve Salo­me, die sie stimm­lich wie dar­stel­le­risch sou­ve­rän inter­pre­tiert. Wolf­gang Koch beein­druckt als reli­giö­ser Eife­rer Joch­a­na­an und lässt die Ambi­va­lenz die­ser Gestalt her­vor­tre­ten. Über­zeu­gend sind auch Wolf­gang Ablin­ger-Sper­r­ha­cke als der sei­ne Stief­toch­ter begeh­ren­de Hero­des, Michae­la Schus­ter als sei­ne Frau Hero­di­as und Pavol Bres­lik als Haupt­mann Nar­ra­both, der sich aus Ver­zweif­lung über die Aus­sichts­lo­sig­keit sei­ner Lie­be zu Salo­me das Leben nimmt. War­li­kow­ski lässt die Oper nicht nur mit dem Tod Salo­mes enden, son­dern er erfin­det einen kol­lek­ti­ven Sui­zid. Eine Anspie­lung auf den Frei­tod ver­folg­ter Juden oder auf deren Ermor­dung im KZ? Das irri­tier­te Publi­kum reagiert am Pre­mie­ren­abend der Münch­ner Opern­fest­spie­le mit laut­star­ken Buhs für die Regie und ver­dien­tem Jubel für Sän­ger und Orches­ter.

Die Pre­mie­re fand am 27. Juni 2019 statt. Die Fotos zei­gen Sze­nen aus Krzy­sztof War­li­kow­skis Insze­nie­rung (©Wil­fried Hösl).