Das Ensem­ble Siem­pre Loco mit dem Pro­gramm ¡Te quer­e­mos, Piaz­zol­la, wir lieben Dich! am 12. April 2022 im Schaus­piel­haus der Münch­n­er Kammerspiele

Getanzt wird auf der Bühne der Münch­n­er Kam­mer­spiele nicht. Aber auch ohne dieses Ele­ment kann das Pub­likum beim Gast­spiel von Siem­pre Loco inten­siv in die Welt des Tan­go Nue­vo von Astor Piaz­zol­la ein­tauchen. Auf der abge­dunkel­ten Bühne der Münch­n­er Kam­mer­spiele sor­gen der Frank­furter Bassist Gre­gor Praml, der Akko­rdeon­ist Vass­i­ly Dück, der Geiger Lau­rent Weibel und die Pianistin Rica Bard für vollen Klang, der zwis­chen wild und schwärmerisch laviert; trotz häu­figer Tem­po- und Stim­mungswech­sel zieht sich ein melan­cholisch-sehn­suchtsvoller Unter­ton durch alle Stücke – egal ob Adiós Noñi­no, Auszü­gen aus der Oper María de Buenos Aires, Kom­po­si­tio­nen über Engel und Teufel oder für den Film Sur.

Katha­ri­na Bach singt Yo Soy María von Astor Piaz­zol­la und Horacío Fer­rer, gefilmt von Gre­gor Praml

Kon­ge­nial ergänzt wird das Quar­tett durch Katha­ri­na Bach: In einem roten, schul­ter­freien Kleid, das sich boden­lang an den Kör­p­er der biegsam-schlanken Schaus­pielerin schmiegt, ist sie ein Hin­guck­er im fokussierten Schein­wer­fer­licht, während sie zu Piaz­zol­las Musik Texte von Pablo Neru­da, Jorge Luis Borges und ihr selb­st spricht. Erstaunlich dunkel über­rascht ihre Sing-Stimme beim Intonieren von Yo Soy María – der Haupt­fig­ur aus María de Buenos Aires, die Katha­ri­na Bach mit Furor verkör­pert. Und das nicht nur in den Münch­n­er Kam­mer­spie­len, deren Ensem­ble-Mit­glied sie ist, son­dern auch in einem YouTube-Video, das Gre­gor Praml mit ihr und seinen Musik­er-Kol­le­gen während des Coro­na-Lock­downs im März 2021 zum 100. Geburt­stag von Astor Piaz­zol­la gedreht hat. Damals ent­stand die Idee, weit­er­hin gemein­sam als Ensem­ble Siem­pre Loco aufzutreten. Nach einem aus­ge­fal­l­enen Konz­ert am Frank­furter Kün­stler­haus Mouson­turm ist das jet­zt in München gelun­gen. Bleibt zu hof­fen, dass dem Auftritt weit­ere fol­gen. Bei der Kom­bi­na­tion aus Tan­go, Tex­ten und Per­for­mance bril­lieren fünf Tal­ente – jedes für sich genau­so wie alle aus einem Guss.