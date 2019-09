8.20 Uhr: An die­sem Sonn­tag­mor­gen ist die Ham­bur­ger Hafen­ci­ty nahe­zu men­schen­leer. Ver­ein­zelt haben schon Cafés geöff­net. Nur Möwen hört und sieht man über­all. Ich befin­de mich auf dem Weg zur Elb­phil­har­mo­nie, wo heu­te – kei­ne Über­trei­bung! – Musik­ge­schich­te geschrie­ben wird. Der bri­ti­sche Orga­nist Kevin Bowy­er führt die Zwei­te Orgels­in­fo­nie von Kaik­hos­ru Sha­pur­ji Sor­ab­ji auf, ein Wahn­sinns­werk. Oder das Werk eines Wahn­sin­ni­gen? Die Par­ti­tur umfasst 350 DIN A3-Sei­ten, die rei­ne Spiel­dau­er beträgt gut neun Stun­den. Ver­mut­lich, denn so genau weiß das noch kei­ner. Bis­lang wur­de das Werk noch nie an einem Stück und vor allem noch nie an einem Tag auf­ge­führt. Bowy­er hat die Sin­fo­nie zwar schon meh­re­re Male gespielt, aber immer auf zwei Tage ver­teilt. Eine Auf­füh­rung in Iowa, die 2017 eben­falls für einen Tag ange­setzt war, blieb unvoll­endet. Bowy­er muss­te im zwei­ten, gut vier Stun­den dau­ern­den Satz einen Teil aus­las­sen. Die Anstren­gung war zu groß. In Ham­burg unter­nimmt er erneut einen Ver­such.

Der Orga­nist Kevin Bowy­er gibt dem Publi­kum eine Ein­füh­rung in das außer­ge­wöhn­li­che Werk Sor­ab­jis.

10.45 Uhr: Es ist rich­tig fami­li­är in der Elb­phil­har­mo­nie. Das Publi­kum bleibt über­schau­bar, der gro­ße Saal füllt sich nur lang­sam, ist am Ende höchs­tens zu einem Drit­tel gefüllt. In die obe­ren Eta­gen unter der Saal­de­cke ver­irrt sich kaum jemand. Sor­ab­ji ist offen­bar doch etwas zu spe­zi­ell, selbst für das Elphi-hung­ri­ge Publi­kum. Für Musi­ker indes auch: Kevin Bowy­er ist aktu­ell der ein­zi­ge Orga­nist, der die ers­ten bei­den Sin­fo­ni­en Sor­ab­jis voll­stän­dig gespielt hat. Es gibt noch eine Drit­te, aber die soll noch schwe­rer sein als die ohne­hin schon als nahe­zu unspiel­bar gel­ten­de Zwei­te.

Der Orga­nist Tho­mas Cor­ne­li­us über­nimmt die Auf­ga­be, die Noten auf dem Touch­screen mit­tels Fern­be­die­nung „umzu­blät­tern“.

11 Uhr: Kevin Bowy­er und Tho­mas Cor­ne­li­us, Orga­nist an der Elb­phil­har­mo­nie, betre­ten die Büh­ne. Es gibt eine kur­ze Ein­füh­rung. „So lan­ge, wie ich in der Lage sein wer­de zu spie­len, wer­den Sie in der Lage sein zuzu­hö­ren“, macht Bowy­er dem Publi­kum Mut. Dafür, dass er gleich eine gera­de­zu her­ku­li­sche Auf­ga­be in Angriff neh­men will, wirkt er erstaun­lich gefasst. Auch Tho­mas Cor­ne­li­us steht ein Mara­thon bevor. Er muss die Noten auf dem Touch­screen, der auf dem Noten­pult des Orgel­spiel­ti­sches steht, mit­tels Fern­be­die­nung „umblät­tern“ und die Regis­trie­run­gen wei­ter­schal­ten. Das ver­langt höchs­te Kon­zen­tra­ti­on. Die oft auf mehr als drei Sys­te­men notier­te Musik Sor­ab­jis ist hoch­kom­plex. 1475 Klang­kom­bi­na­tio­nen hat Kevin Bowy­er für die Zwei­te Sin­fo­nie vor­be­rei­tet. Gedau­ert hat das gut und ger­ne 12 Tage: 60 Stun­den, die er vor einem Jahr schon mal an der Orgel ver­bracht hat, und im Vor­feld die­ses Kon­zer­tes dann noch­mal 20.

Kevin Bowy­er beginnt zu spie­len, und Akkord­ge­bir­ge tür­men sich auf.

11.16 Uhr: Es geht los. Nach­dem Bowy­er sich noch­mal für eini­ge Minu­ten gesam­melt hat, betritt er die Büh­ne und beginnt. Akkord­ge­bir­ge tür­men sich auf, zahl­lo­se Melo­die­li­ni­en mäan­dern schein­bar ziel­los umher, ver­hed­dern sich, ver­schwin­den im musi­ka­li­schen Nir­wa­na, in das Kevin Bowy­er sich und sein Publi­kum gera­de kata­pul­tiert. Sor­ab­jis Musik passt in kei­ne Kate­go­rie. Hoch­kom­ple­xe rhyth­mi­sche Ver­schach­te­lun­gen, eben­so gigan­ti­sche wie viel­schich­ti­ge archi­tek­to­ni­sche Struk­tu­ren und eine höchst schil­lern­de, zwi­schen Tona­li­tät und Ato­na­li­tät chan­gie­ren­de Har­mo­nik machen die­se Musik zu einem abso­lu­ten Uni­kum. Ich bin zunächst völ­lig erschla­gen, über­wäl­tigt. Offen­bar auch ein Teil des Publi­kums. Es dau­ert kei­ne Vier­tel­stun­de, dann ver­las­sen die ers­ten Zuhö­rer den Saal.

Ein Blick nach der Pau­se in den Saal: Die Rei­hen haben sich gelich­tet.

12.26 Uhr: Die ers­te Pau­se. 70 Minu­ten hat allein die Intro­duk­ti­on der Zwei­ten Sin­fo­nie gedau­ert. Ein Klacks gegen­über dem, was mir und dem Publi­kum noch bevor­steht. Bei der Rück­kehr in den Saal zeigt sich: Die Rei­hen haben sich wei­ter gelich­tet.

Kaik­hos­ru Sha­pur­ji Sor­ab­ji wur­de 1892 in Essex gebo­ren und starb 1988 in Dor­set.

13.33 Uhr: Der zwei­te Satz beginnt, ein The­ma mit immer­hin 50 Varia­tio­nen. Non­stop gespielt, wären das über vier Stun­den Musik. Zum Glück gibt es nach Varia­ti­on 28 noch­mal eine Pau­se. Die Musik ist nun etwas zugäng­li­cher. Mys­ti­sche Akkor­de wabern zu Beginn durch den Elphi-Wein­berg, duf­ti­ge Har­mo­ni­en ent­strö­men dem gro­ßen Reflek­tor unter der Decke, wo auch ein Teil der ins­ge­samt 69 Regis­ter der Orgel unter­ge­bracht sind. Die Haupt­or­gel beglei­tet das mit pas­tell­far­be­nen Klän­gen. Sor­ab­ji, gebo­ren 1892 in Essex und gestor­ben 1988 in Dor­set, hat­te 1929 zunächst den ers­ten Satz voll­endet und danach lie­gen­ge­las­sen. Erst 1932 wur­den auch die rest­li­chen bei­den Sät­ze fer­tig.

Exzes­si­ve Dop­pel­pedal­pas­sa­gen, über sämt­li­che Manua­le mäan­dern­de Melo­die­ket­ten, kom­ple­xes­te rhyth­mi­sche Ver­stri­ckun­gen – Kevin Bowy­ers Spiel ist beein­dru­ckend.

14.01 Uhr: Kevin Bowy­er ackert sich unbe­irr­bar Takt für Takt durch die Par­ti­tur, pflügt uner­müd­lich durch ziem­lich wil­de Par­ti­en, aber auch durch ruhi­ge­re Gewäs­ser. Als Hörer bin nicht nur ich jetzt im Flow. Die Spiel­tech­nik Bowy­ers ist phä­no­me­nal. Exzes­si­ve Dop­pel­pedal­pas­sa­gen, über sämt­li­che Manua­le mäan­dern­de Melo­die­ket­ten, kom­ple­xes­te rhyth­mi­sche Ver­stri­ckun­gen, alles spielt er mit stu­pen­der Ruhe und abso­lu­ter Sou­ve­rä­ni­tät. Beein­dru­ckend.

15.01 Uhr: Zwei­te Pau­se. Wird auch Zeit, der Sekun­den­schlaf wird immer mäch­ti­ger. An der Bar fach­sim­peln Sor­ab­ji-Enthu­si­as­ten eupho­risch über Pedal­tei­lun­gen und Regis­trie­run­gen. Einer hat das gan­ze Pro­gramm­heft bis auf den letz­ten Mil­li­me­ter voll­ge­krit­zelt mit Noti­zen. Da staunt auch der Jour­na­list.

Die Leis­tung Kevin Bowy­ers ist unfass­bar. Er spielt wei­ter und immer wei­ter.

15.42 Uhr: Eini­ge Zuhö­rer gehen nur weni­ge Minu­ten nach der Pau­se, obwohl sie die Musik schon vor­her erlebt haben. War­um jetzt? Bowy­er unter­des­sen spielt und spielt und spielt und spielt und … Ein­fach unfass­bar die­se Musik. Die Cho­ral­fan­ta­si­en von Max Reger schei­nen nichts dage­gen. Die gigan­to­ma­ni­schen Dimen­sio­nen die­ser Musik – ohne­hin ein Mar­ken­zei­chen für Sor­ab­jis Wer­ke – sind erdrü­ckend. Bowy­er hat zuwei­len durch­aus damit zu kämp­fen. Aber er spielt wei­ter. Immer wei­ter. Auch das: unfass­bar. Nur gele­gent­lich wischt er sich den Schweiß von der Stirn, wenn gera­de mal eine Hand frei ist. Aber das ist nicht oft der Fall.

18 Uhr: Ende des ers­ten Teils. Es folgt eine zwei­stün­di­ge Pau­se, um 20 Uhr geht es wei­ter. Essen. Denn das Cate­ring der Elb­phil­har­mo­nie mag für „nor­ma­le“ Kon­zer­te gerüs­tet sein, bei die­sem Mam­mut­kon­zert bräuch­te man schon etwas mehr als Bier und Bre­zeln.

Mys­tisch und geheim­nis­voll beginnt das gro­ße Fina­le.

20.05 Uhr: Nach einer noch­ma­li­gen kur­zen Ein­füh­rung durch Tho­mas Cor­ne­li­us beginnt das gro­ße Fina­le. Mys­tisch, ver­hal­ten, geheim­nis­voll. Drei Stun­den Musik ste­hen mir und dem Publi­kum noch bevor.

21.07 Uhr: Die ers­te Fuge der abschlie­ßen­den Tri­pel­fu­ge beginnt. Auf­ge­ben kommt jetzt nicht mehr in Fra­ge. Eigent­lich. Ein Teil des auf­ge­frisch­ten Publi­kums ist jedoch schon vor­her gegan­gen. Und Bowy­er? Der spielt und spielt und … Er legt Stur­heit, Kon­di­ti­on und Durch­hal­te­ver­mö­gen eines Extrem­sport­lers an den Tag.

Ein gewal­ti­ger Orgel­don­ner beschließt das gut neun­stün­di­ge Werk.

23.10 Uhr: Die Musik ver­dich­tet sich zuse­hends, mas­si­ve Akkor­de bal­len sich zusam­men wie dro­hen­de Vor­bo­ten eines schreck­li­chen Gewit­ters. Dann end­lich ist es voll­bracht: die gro­ße Erup­ti­on, ein Schluss­ak­kord, der mit gewal­ti­gem Orgel­don­ner alles bis­her gehör­te zu bün­deln scheint. Schluss. Ende. Aus. Kevin Bowy­er sackt kurz zusam­men, dann rich­tet er sich auf, wird vom ver­blie­be­nen Publi­kum fre­ne­tisch gefei­ert. Minu­ten­lang. Zu Recht. Es ist zwei­fels­oh­ne eine epo­cha­le Leis­tung, die er heu­te voll­bracht und auf die er sich jahr­zehn­te­lang vor­be­rei­tet hat. Hat da jemand Zuga­be geru­fen?

Kevin Bowy­er dankt den noch ver­blie­be­nen Zuhö­rern für den fre­ne­ti­schen Applaus.

23.21 Uhr: Back­stage. Kevin Bowy­er ist erleich­tert, bekommt erst mal ein küh­les Bier. Sei­ne aus­ge­druck­te Par­ti­tur, die er als Back­up dabei hat­te, ver­schenkt er frisch signiert an Tho­mas Dahl, den Kir­chen­mu­si­ker der Ham­bur­ger Haupt­kir­che St. Petri. Fünf Kilo­gramm Papier, voll bedruckt mit Noten. Vie­len Noten. Ich wer­de bei­zei­ten nach­fra­gen, wie weit Dahl schon mit dem Üben gekom­men ist…

Sor­ab­ji ist und bleibt ein Soli­tär. Rät­sel­haft. Geheim­nis­um­wo­ben. Von sei­ner Musik leben muss­te er nie. An Auf­füh­run­gen war er lan­ge nicht inter­es­siert. Wenn man einen Tag mit die­ser nahe­zu unspiel­ba­ren Musik ver­bracht hat, beginnt man zu ahnen, war­um. Aber viel­leicht ging es ihm mit sei­nen Wer­ken auch nicht um Musik, son­dern um die Suche nach dem Tran­szen­den­ten, über die mensch­li­che Exis­tenz Hin­aus­wach­sen­den. Kevin Bowy­er jeden­falls ist an die­sem Tag in gera­de­zu über­mensch­li­cher Wei­se über sich hin­aus­ge­wach­sen.

23.30 Uhr: Fuß­marsch ins Hotel. Ein biss­chen Bewe­gung tut nach einem gan­zen Tag rum­sit­zen und zuhö­ren ziem­lich gut. Es bleibt ein unwirk­li­ches Gefühl. Ist es tat­säch­lich schon vor­bei? War das alles? Unfass­bar.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über Leben und Werk des Kom­po­nis­ten Kaik­hos­ru Sha­pur­ji Sor­ab­ji bie­tet das Sor­ab­ji Archiv: www.sorabji-archive.co.uk