Dass Bibiana Beglau mit den verschiedensten Formen künstlerischen Ausdrucks jonglieren kann, beweist sie mit immenser Präsenz auf der Bühne, jetzt aber auch im Fernsehen. Mit der Satireserie »Freiheit ist das Einzigste, was zählt« taucht sie in die groteske Welt der Reichsbürger ein. Und so befremdlich die 52-Jährige dieses Klientel findet, ist sie in ihrem Denken frei genug, um sich mit fremden Realitäten zu konfrontieren.