Barrie Kosky erzählt in seiner Autobiografie »Und Vorhang auf, hallo!« aus seiner Kindheit in Australien, seiner Entdeckung der Oper und seiner Karriere in den europäischen Kulturmetropolen.

Die Verqui­ckung aus Fami­li­en­ge­schichte, Coming-of-age-Report und künst­le­ri­schem Kate­chismus des Regis­seurs (und bis 2022 Inten­dant der Komi­schen Oper Berlin) liest sich unter­haltsam, kurz­weilig, intel­li­gent. Barrie Kosky unter­lässt alle Promi-Memoiren-Sche­mata. Dafür gibt es prägnante Aussagen und wesent­liche Momente aus der inneren Biografie des „schwulen Kängurus“, als das er sich mehr­fach bezeich­nete. Der Band glänzt weniger durch neue Einsichten als dadurch, wie Kosky mit emotio­nalen und inhalt­li­chen Erkennt­nissen umgeht. Was er ansteuert, ist getragen von einer an Sparten-Schwellen zwischen Oper, Operette und Musical nicht halt­ma­chenden Leiden­schaft für das Musik­theater. Wunderbar, wie er falsche Salome-Appro­xi­ma­tive herun­ter­bü­gelt, wie er sich an erste inten­sive Kultur­er­kun­dungen mit seiner Groß­mutter erin­nert und wie er den Bogen von der Muppet-Show zu seiner ersten Musical-Insze­nie­rung Kiss Me, Kate mit Dagmar Manzel spannt. Hinter­grün­diger Witz in allen Situa­tionen und ein bemer­kens­wert unsen­ti­men­tales, dabei inten­sives Erin­nern an den Holo­caust machen den Rück­blick des Austra­liers mit den russisch-jüdisch-polnisch-unga­ri­schen Wurzeln zu einem sehr persön­li­chen Souvenir-Book. Dieses schließt äußere Höhe­punkte wie Die Meis­ter­singer von Nürn­berg bei den Bayreu­ther Fest­spielen und innere Meilen­steine wie Eugen Onegin an der Komi­schen Oper Berlin ein. Billige Anek­doten gibt es keine, dafür in Erin­ne­rungen verpackte persön­liche Danke­schöns an wich­tige Kolle­gInnen wie Asmik Grigo­rian. Koskys inten­sives Ringen um von ihm zuerst gemie­dene Werke zeigt: Im Opern- und Show­busi­ness steckt nicht nur Spaß, sondern auch harte Arbeit.