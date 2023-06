Seit Jahr­hun­derten spielen Liebe, Lust und Leiden­schaft eine bedeu­tende Rolle in Musik, Dich­tung und Lite­ratur. Doch haben sich unsere Vorstel­lungen von Selbst­be­stim­mung und Sexua­lität im Laufe dieser Jahr­hun­derte immer wieder gewan­delt: Die Frage nach dem Recht am eigenen Körper hat sich zu einer poli­ti­schen und sozialen Debatte entwi­ckelt. Brad Mehldau und Ian Bostridge unter­su­chen auf ihrem Album „The Folly of Desire“ die Grenzen sexu­eller Frei­heit und eroti­schen Verlan­gens in einem poli­ti­schen Zeit­alter nach #MeToo. Ein konge­niales Zusam­men­spiel zweier Künstler, das durch musi­ka­li­sche Reife und emotio­nales Verständnis bril­liert.

Trailer zum Album „The Folly of Desire“ von Brad Mehldau und Ian Bostridge

Liegt in der Natur der Lust etwas Anima­li­sches, ja sogar Gewalt­tä­tiges? Und dürfen wir ihr als Menschen blind folgen? Namens­ge­bend für das Album ist der Lied­zy­klus The folly of desire, den Mehldau eigens für Bostridge kompo­nierte. Dabei sind die Lied­kom­po­si­tionen so unter­schied­lich und komplex wie ihre poeti­schen Vorlagen, die von Shake­speare und Blake bis zu Brecht und Goethe reichen.

„Der Lieder­zy­klus“, so Bostridge, „spielt mit Stilen vom Einfa­chen zum Komplexen, vom Stillen bis zum Rausch­haften, vom Zyni­schen bis zum bis hin zum Senti­men­talen: ‚I contain multi­tudes‘, wie Whitman es ausdrückte.“ So kann auch Bostridge seine stimm­liche Viel­sei­tig­keit auf beein­dru­ckende Weise präsen­tieren. Düster bari­tonal und mit leicht sinis­terer Komik zeigt er sich in Bertolt Brechts Verfüh­rung von Engeln. Flie­ßend, mit zarten Piani rückt er die lyri­schen Quali­täten seiner Stimme in William Butler Yeats Sailing to Byzan­tium in den Fokus. Program­ma­tisch auf inter­es­sante Weise ergänzt wird das Album durch Lied­kom­po­si­tionen von Cole Porter und Franz Schu­bert.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zu Brad Mehldau: www.bradmehldaumusic.com