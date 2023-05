Carolin Pirich stellt in ihrem Buch »Das Vorspiel« Menschen vor, die in verschiedenen Bereichen des Musikbetriebs tätig sind.

Die Musik gehört zu den Künsten, denen sich die meisten Menschen kaum entziehen können. Für viele stellt sie einen wich­tigen Teil ihres Lebens dar. In ihrem Buch über Begeg­nungen mit Musik stellt die Publi­zistin Carolin Pirich in 15 Kapi­teln Menschen vor, die sich mit Leiden­schaft der Musik widmen oder mit Hingabe für den Musik­be­trieb tätig sind. Dafür sprach sie unter anderen mit der Diri­gentin Joana Mall­witz über die Schwie­rig­keit, als Frau in einem Männer­beruf tätig zu sein, mit dem Pianisten Igor Levit über sein poli­ti­sches Enga­ge­ment und mit einem Platz­an­weiser der Deut­schen Oper Berlin über die Marotten von Zuschauern und Künst­lern. Titel gebend für das Buch ist das Kapitel Das Vorspiel, das einfühlsam die Befind­lich­keiten eines Kontra­bas­sisten schil­dert, der mit 24 Kollegen zum Probe­spiel einge­laden wurde. Pirich schreibt span­nend und auf hohem sprach­li­chem Niveau. In der Viel­falt der Geschichten wird der Leser so manche neue Erkenntnis über Musik und den Musik­be­trieb erlangen.