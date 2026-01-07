Christoph Reuters Buch "Musik macht schlau-außer manche"
Wohltuende Wirkung
von Antoinette Schmelter-Kaiser
7. Januar 2026
Wissen, Witz und Wahnsinn: Der Pianist, Komponist und Kabarettist Christoph Reuter erklärt in seinem neuen Buch, warum Musik schlau macht und von der Geburt bis ins hohe Alter gut tut.
Frühgeborene entwickeln sich besser, wenn für sie gesungen und musiziert wird. Schulkinder haben nach mehreren Jahren Musikunterricht einen höheren Intelligenzquotienten. Musiktherapien können Schlaganfall- und Parkinson-Patienten genauso wie bei psychischen Problemen helfen. Musikalische Erinnerungen bleiben bei Menschen mit Demenz verankert, auch wenn alle anderen längst verblassen. Keine Frage: Musik hat erwiesenermaßen eine wohltuende Wirkung auf Körper und Geist. Zahlreiche Belege dafür hat Christoph Reuter in seinem Buch „Musik macht schlau – außer manche“ versammelt, das jetzt bei Heyne erschienen ist. Als Pianist, Komponist und Musik-Kabarettist weiß er auch aus eigener Erfahrung, dass Musik ein Geschenk ist. Und dass sowohl die Konzentration als auch Entscheidungsfähigkeit, Selbstwertgefühl und Fähigkeit, mit schwierigen Situationen zurecht zu kommen, bei den Menschen größer sind, die ein Instrument spielen.
Christoph Reuter geht es dabei um mehr als um Wissensvermittlung. In insgesamt 60 Kapiteln und auf 304 Seiten reist er voller Neugier durch die ganze Welt der Musik, zu der auch Witz und Wahnsinn gehören – von Aberglauben über Gänsehautmomente und Kuriosa wie Pupsen als Kunstform bis zur Zirkularatmung, die Didgeridoo-Spieler brauchen. On top streut er kurze Biografien wegweisender Musikerinnen und Musikern ein – auch das lebendig-anschaulich im Ton und immer mit einem Schuss Humor statt bierernst.
Nicht jedes Kapitel zahlt auf das Konto ein, warum Musik schlau macht. Aber um diese Frage allein möchte Christoph Reuter auch nicht kreisen. Sein roter Faden ist die „Begeisterung für Musik“, die alle seine musikalischen Geschichten, Biografien, neurologischen Erkenntnissen, Instrumentenbeschreibungen und Fakten widerspiegelt. Und sein erklärtes Ziel ist es, dass man sich beim Lesen amüsiert und im günstigsten Fall humorvoll neue Erkenntnisse bekommt.