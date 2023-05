2023 hätte der große Diri­gent Claudio Abbado seinen 90. Geburtstag gefeiert. Die Fülle an einzig­ar­tigen musi­ka­li­schen Momenten, die er dem Publikum in seiner langen Karriere geschenkt hat, sowie sein tief­grei­fender Einfluss auf die Welt der klas­si­schen Musik, kann man in Worten kaum erfassen.

Als Chef­di­ri­gent der Berliner Phil­har­mo­niker (1990–2002) setzte er musi­ka­li­sche Maßstäbe. Seine Einspie­lungen der Sinfo­nie­zy­klen von Beet­hoven, Brahms und Mahler, die in jener Zeit entstanden, gelten heute noch als abso­lute Refe­renz­auf­nahmen. Das briti­sche Magazin Gramo­phone wählte den Diri­genten 2012 sogar unter die „50 Personen, die die klas­si­sche Musik verän­derten“ und schrieb tref­fend: „Was Claudio Abbado zu einem großen Musiker macht, ist sein Huma­nismus, seine außer­or­dent­liche Fähig­keit, den Klang eines Orches­ters vermit­tels einer einzigen Geste zu verän­dern… seine Auffüh­rungen können ein Leben verän­dern.“

Trailer zur Box mit sämt­li­chen Aufnahmen von Claudio Abbado für die Deut­sche Gram­mo­phon, Decca und Philips

Die Deut­sche Gram­mo­phon, die Abbados Schaffen über vier Jahr­zehnte beglei­tete, ehrt den außer­ge­wöhn­li­chen Künstler mit einem üppigen Boxset. Impo­sant ist dabei nicht nur der Inhalt, sondern auch die Optik. Eindrucks­voll führt die limi­tierte Edition „Complete Recor­dings on Deut­sche Gram­mo­phon and Decca“ das enorme musi­ka­li­sche Reper­toire Claudio Abbados vor Augen. 257 CDs und acht DVDs hat das Label für das Boxset zusam­men­ge­tragen. Von Bach bis Wagner, Orches­ter­werken bis Opern­auf­nahmen, Lieder­alben bis Klavierre­zi­talen arbeitet sich die opulent gestal­tete Samm­lung einmal durch das beein­dru­ckende Lebens­werk des Diri­genten.

Nicht minder beein­dru­ckend ist die Viel­zahl an bemer­kens­werten Orches­tern, Instru­men­ta­listen und Sängern, die sich auf den Alben künst­le­risch verewigt haben, seien es Martha Arge­rich, Jonas Kauf­mann, Jessye Norman oder Fried­rich Gulda. Einige von ihnen wie Alfred Brendel, Yuja Wang oder Evgeni Kissin teilen ihre wert­vollen Erin­ne­rungen im beilie­genden 112-seitigen Hard­cover-Buch und spre­chen ihre Bewun­de­rung aus.

Das Eintau­chen in Claudio Abbados Lebens­werk öffnet uns einen unbe­schreib­li­chen musi­ka­li­schen Schatz, der, so Evgeni Kissin, „auch in Zukunft, solange es Menschen gibt, vielen Millionen von ihnen Freude bereiten“ wird.