Daniel Hope, der seit 2018 Künstlerischer Leiter des New Century Chamber Orchestra in San Francisco ist, feiert mit seinem Album »Music For A New Century« das 30-jährige Bestehen des Ensembles.

Das Album, sagt Hope, sei mit dem Ziel konzi­piert, „das Orchester und seine krea­tive Ausein­an­der­set­zung mit Neuer Musik zu feiern“ und gleich­zeitig einen viel­sei­tigen Blick auf „das Kompo­nieren in post­mo­dernen Zeiten“ zu werfen. Die facet­ten­reiche Track­liste umfasst daher stilis­tisch höchst unter­schied­liche Werke von Philip Glass, Tan Dun, Jake Heigge und Mark-Anthony Turnage. Auf den ersten Blick mag man diese vier Kompo­nisten nicht unbe­dingt mitein­ander in Verbin­dung bringen, doch genau darin offen­bart sich die hohe künst­le­ri­sche Diver­sität des Chamber Orchestra, denn alle hier einge­spielten Stücke sind als Auftrags­werke eigens für das Ensemble entstanden.

Feiern die Ausein­an­der­set­zung mit Neuer Musik: Daniel Hope und das New Century Chamber Orchestra

Die Over­ture von Jake Heigge, die ironi­scher­weise den Abschluss des Albums bildet, besticht beson­ders durch ihren farben­frohen, jubi­lie­renden, teil­weise barock anmu­tenden Klang. Im Kontrast dazu steht das Lament für Solo­vio­line und Strei­cher von Mark-Anthony Turnage. Verfasst kurz nach dem Tod einer geliebten Person, ist das Werk gezeichnet vom melan­cho­lisch seuf­zenden Ton der Strei­cher und einer tiefen Bedrückt­heit in der Musik.

Spielen Tan Duns Doppel­kon­zert: Daniel Hope und das New Century Chamber Orchestra

Daniel Hope kann sein musi­ka­li­sches Finger­spit­zen­ge­fühl vor allem in Tan Duns rhyt­misch prägnantem Doppel­kon­zert unter Beweis stellen. Manchmal aggressiv krat­zend, teils geschmeidig lieb­lich, aber immer eindrück­lich, weiß er die komplexe Emotio­na­lität und Musi­ka­lität des Stückes hervor­zu­heben. Künst­le­risch ebenso über­zeu­gend wie intel­li­gent ist auch das Spiel des ukrai­ni­schen Pianisten Alexey Botvinov in Glass’ Piano Concerto no. 3. Ihm gelingt es wunderbar, die mysti­sche Atmo­sphäre und den flie­ßenden Klang in Glass« Werk herauf­zu­be­schwören.

So unter­schied­lich die Werke auch sein mögen: Die Freude am Spiel sowie die Tiefe Verbun­den­heit und Liebe zum gespielten Reper­toire hört man in jedem Ton. Ein gelun­genes Album, das Neugierde auf weitere 30 Jahre weckt!

> Auftrittstermine und weitere Informationen zu Daniel Hope und dem New Century Chamber Orchestra: www.ncco.org