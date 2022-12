Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

der letzten Ausgabe vor der Weih­nachts­pause. Deshalb heute nur mit posi­tiven Nach­richten! Wir feiern die fünf Klassik-Menschen des Jahres 2022 und geben einen Ausblick darauf, was 2023 wichtig werden könnte. Ich persön­lich sage an dieser Stelle: Danke! Danke an Sie, die diesen News­letter in diesem turbu­lenten Jahr nicht nur gelesen haben, sondern immer wieder mit debat­tiert haben. Gerade verrückte Jahre, in denen die Welt etwas anders dreht, sind Bewäh­rungs­proben für die Kultur. Ich bin der festen Über­zeu­gung, dass sie in diesen Zeiten die beson­ders wich­tige Aufgabe hat, rele­vante Themen zu debat­tieren, ein Ort werden muss, an dem argu­men­tiert und gestritten werden darf. Ich danke Ihnen, die mitge­macht haben, die sich gerieben haben, die geflucht und gelobt haben. Unsere Kultur ist lebendig.

DIE HIGH­LIGHTS 2022

Hier sind sie, meine persön­li­chen fünf Klassik-Menschen des Jahres 2022

I. Klaus Mäkelä

Klaus Mäkelä ist der Shoo­ting-Star des Jahres 2022: Der finni­sche Diri­gent und Musik­di­rektor des Orchestre de Paris und der Osloer Phil­har­mo­niker wird 2027 auch zum Chef­di­ri­genten des Concert­ge­bou­wor­kest in Amsterdam. Dieses Jahr begeis­terte er auf einer Tournee mit seinem Orchester aus Norwegen – beson­ders spitz­fin­dige Kollegen warnten aber auch vor einem zu großen Hype. Das neue Jahr läutet Mäkelä am Pult der Wiener Sympho­niker mit Beet­ho­vens Neunter ein. (Hörtipp: „Alles klar, Klassik?“ mit Concert­ge­bou­wor­kest-Chefin Ulrike Niehoff)

II. Maria Kole­s­ni­kowa

Maria Kole­s­ni­kowa hat den Groß­teil des Jahres 2022 im Gefängnis verbringen müssen. Die bela­ru­si­sche Flöten­spie­lerin, deren Wahl­heimat Baden-Würt­tem­berg war, wurde auf offener Straße von Alex­ander Luka­schenkos Knüppel-Polizei geschnappt und wegge­sperrt, weil die Musi­kerin für die Demo­kratie und für Menschen­rechte auf die Straße gegangen war. Ihr Mut und ihr Schicksal stehen stell­ver­tre­tend für ein Jahr, mit mutigen Bürge­rinnen und Bürgen von Belarus über Russ­land bis in den Iran – und dafür, dass unsere Soli­da­rität mit den Mutigen nicht aufhören darf! (Hörtipp: „Alles klar, Klassik?“ über den Konflikt in der Ukraine mit Oksana Lyniv)

III. Tina Lorenz

Tina Lorenz leitet die Digi­tal­sparte des Staats­thea­ters Augs­burg und defi­niert einen voll­kommen neuen Job mit großen Visionen und großer Aufmerk­sam­keit. In Augs­burg werden Auffüh­rungen längst schon mit den digi­talen Möglich­keiten gedacht, und der Ort des Thea­ters hat sich voll­kommen neu defi­niert. Alle, die skep­tisch über Katha­rina Wagners Augmented-Reality-Parsifal sind, sollten sich in Augs­burg ansehen, wie span­nend das Theater der Zukunft sein kann. (Hörtipp: „Alles klar, Klassik?“ über AR und digi­tale Kultur)

IV. Martin Grubinger

Martin Grubinger hatte 2022 seine letzte ganze Saison als Welt­klasse-Perkus­sio­nist. Wer kann, sollte eines seiner letzten Konzerte 2023 besu­chen. Musik auf hohem Niveau ebenso wie die Kunst des Aufhö­rens.

V. Michael Volle

Michael Volle steht stell­ver­tre­tend für das wohl spek­ta­ku­lärste Klassik-Ereignis der Saison: Nachdem Chris­tian Thie­le­mann den Ring an der Staats­oper in Berlin absagen musste, sprang Chris­tian Thie­le­mann ein. Die vier Abende (in einer eher mittel­mä­ßigen Regie) wurden auch deshalb zum Erfolg, weil Volle den Wotan in eine urei­gene Dimen­sion gesungen hat: ein allzu mensch­li­cher Gott. (Hörtipp: „Alles klar, Klassik?“: Chris­tian Thie­le­mann im XXL-Inter­view)

DIE HIGH­LIGHTS 2023

Und hier die Menschen und Themen, über die 2023 sicher­lich gespro­chen wird.

I. Chris­tian Thie­le­mann

Chris­tian Thie­le­mann steht sinn­bild­lich für das neue Jahr wie kein anderer Klassik-Künstler. Er wird 2023 nicht in Bayreuth diri­gieren, nicht bei den Salz­burger Oster­fest­spielen sein, und sein Vertrag mit der Staats­ka­pelle Dresden ist aufge­löst. Und dennoch: Thie­le­mann scheint in seiner neuen Frei­heit auch eine Art Gewinner zu sein. Egal, ob er nach Berlin gehen wird oder nicht: Er steht für den Umbruch der Klassik und die Lust am Musi­zieren im Moment. Belohnt wird er – so hört man – dafür wohl mit dem Dirigat des Wiener Neujahrs­kon­zertes 2024.

II. Richard Lutz

Richard Lutz ist der Chef der Deut­schen Bahn. Und er gehört in diese Liste, weil es in Zeiten der Klima­krise normal geworden ist, dass große Orchester wie die Berliner Phil­har­mo­niker oder das Sympho­nie­or­chester des Baye­ri­schen Rund­funks auf ihren Social-Media-Platt­formen Bilder posten, wie sie neuer­dings mit der Bahn auf Tournee gehen. Man kann viel gegen die DB-Bruch­bude haben: Aber 2023 muss auch ein Jahr werden, in dem der Zug zum normalsten aller Verkehrs­mittel und die Klassik ein nach­hal­tiges Unter­nehmen wird.

III. Hart­mann / Heine

Doro­thea Hart­mann und Beate Heine werden das Hessi­sche Staats­theater in Wies­baden zwar erst 2024 über­nehmen, aber ihre Beru­fung ist ein Zeichen für die Branche. Unser Freund Kai-Uwe, mit dem wir so manchen Kampf über veral­tete Inten­danten-Bilder ausge­fochten haben, musste gehen. Hoffent­lich kehrt neuer – und endlich wieder krea­tiver – Wind ein in Wies­baden. Die Volks­oper und das Theater an der Wien zeigen, dass neue Besen durchaus alten Staub aufwir­beln können! Gut so.

IV. Nathalie Stutz­mann

Nathalie Stutz­mann wird viele Ohren haben, die ihr Bayreuth-Debüt im Sommer 2023 verfolgen werden. Kritiker haben die Konzerte der Diri­gentin in diesem Jahr überall beju­belt. Stutz­mann wird Tobias Krat­zers Tann­häuser diri­gieren – und damit auch einen anderen Klassik-Menschen der Zukunft in Szene setzen: Kratzer ist desi­gnierter Inten­dant der Staats­oper in Hamburg und derzeit auf der Suche nach einem Nach­folger für Kent Nagano.

V. Umbruch

Umbruch ist viel­leicht das Wort des Jahres 2023. So wie Olaf Scholz von einer Zeiten­wende gespro­chen hat, befindet sich unsere Kunst in Trans­for­ma­tion: Nach­hal­tig­keit, Publi­kums­nähe, neue Erzähl­for­mate, das Ende alter hier­ar­chi­scher Struk­turen, ein neues Bewusst­sein für Viel­falt und Fair­ness in der Kultur. So viel Umbruch wie 2023 war selten – es wird ein span­nendes Klassik-Jahr, das hoffent­lich den Neuden­ke­rinnen und Neuden­kern gehört, den Mutigen und Expe­ri­men­tie­rern.

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es nur? Es ist schwer, in dieser Zeit das Posi­tive zu finden, und dennoch ist es uns an dieser Stelle Woche für Woche aufs Neue gelungen. Wir Jour­na­lis­tinnen und Jour­na­listen bereiten die Platt­form für eine gesell­schaft­liche Debatte, schaffen einen Ort, an dem um Ästhetik, Kunst, aber auch um unsere Gesell­schaft gestritten werden kann. Wir sind – zum Glück – nicht immer einer Meinung. Und wir leben in Zeiten radi­kaler Umbrüche: Alte Systeme, alte Auto­ri­täten, alte Erzähl­formen werden neu hinter­fragt. Auch hier: eine Zeiten­wende. Und das ist positiv. Erlauben Sie mir, an dieser Stelle, mit dem folgenden Video, noch einmal ganz persön­lich in das so über­quel­lend volle Jahr 2022 zurück­zu­bli­cken, ein Jahr, das mich auf so vielen Ebenen, in Filmen, Mode­ra­tionen, mit dem Podcast, poli­ti­schen Debatten, aber vor allen Dingen auch durch diesen News­letter so sehr in Atem gehalten hat. Lehnen wir uns zurück, sammeln dieser Tage Kraft: Wir werden sie 2023 brau­chen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami­lien besinn­liche Weih­nachts­tage und ein span­nendes 2023.

Ach so, einen kleinen Tipp für die Zeit „zwischen den Jahren“ habe ich noch: Angela Merkel war zu Gast beim Podcast Spre­chen wir über Mord der Kollegen von SWR2 – in drei Folgen debat­tiert sie die straf­recht­liche Lage in Richard Wagners Ring des Nibe­lungen. Hab es selber noch nicht gehört – steht aber auf der Liste.

