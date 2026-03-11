Der Abend beginnt mit einem Lamento: Drama­tisch beklagt Orest (Max Poer­ting) den Tod seines Vaters Agamemnon, der von seiner Frau Klytaim­nestra ermordet wurde. Doch trotz großer Trauer fehlt Orest der Mut, sich an seiner Mutter zu rächen. Was erst wie eine klas­si­sche Insze­nie­rung eines Stücks von Sopho­kles wirkt, wird bald darauf stilis­tisch durch den Auftritt von Apollon gebro­chen. Als über­di­men­sio­nale Video­pro­jek­tion ruft Genet Zegay als grie­chi­scher Gott Orest auf, über seine Mutter zu richten – immer wütender und umgangs­sprach­lich-ausfal­lender im Ton.

Den Faden vom Fami­li­en­fluch ewiger Rache spinnt Regis­seur Lorenz Nolting mit einem Sprung in die Gegen­wart weiter. Eigent­lich soll Elektra (Marlene Markt) an ihrem Geburtstag eine erste große Schen­kung von ihrer Mutter Susanne Klatten (Liv Stapel­feldt) bekommen, Deutsch­lands reichster Frau und Haupt­ak­tio­närin von BMW. Doch auf Apol­lons Geheiß hinter­fragt Elektra, woher die Milli­arden kommen und welche Schuld die Unter­neh­mer­fa­milie Quandt in der Nazi-Zeit auf sich geladen hat. Rheto­risch wie emotional geschickt, reka­pi­tu­liert Susanne Klatten die Vergan­gen­heit beschö­ni­gend mit einem Exkurs über harte Arbeit, Pflicht und verdiente Erfolge. Zunächst einge­schüch­tert, dann zuse­hends frene­tisch hält Elektra mit einer Viel­zahl entlar­venden Fakten dagegen.

Die sukzes­sive Demon­tage der über­mäch­tigen Mutter insze­niert Lorenz Nolting in weiten Teilen laut, über­dreht-schrill und mit multi­me­dialen Mitteln. Es gibt aber auch stil­lere Momente: insbe­son­dere Elektras inten­siver Monolog über gravie­rende Kriegs­ver­bre­chen der Familie Quandt. Ihre „Vegan­gen­heits­über­wäl­ti­gung“ gipfelt in der Ermor­dung der Mutter, die glei­cher­maßen für Susanne Quandt wie für Klytaim­nestra steht. Doch damit nicht genug: Elektra und Orest verlassen gemeinsam das Volks­theater und fahren zur Münchner Zentrale von BMW, um als Erben über­kom­mene Macht­struk­turen anzu­pran­gern; ihr Furor wird für die Zuschauer 20 Minuten per Live-Stream über­tragen – bis Elektra mit Orest auf das BWM-Firmen­ge­lände stürmt und das Video stoppt.

