Mephisto kennt man einer­seits als diabo­li­schen Gegen­spieler zu Goethes Faust. Ande­rer­seits ist er die Haupt­figur in Klaus Manns gleich­na­migem Roman, der 1936 erschien. Dieser kreist um den Schau­spieler Hendrik Höfgen, der zugunsten seines beruf­li­chen Erfolgs mit den Natio­nal­so­zia­listen paktiert und dabei alle mora­li­schen und poli­ti­schen Bedenken über Bord wirft. Vorbild für Manns „Roman einer Karriere“ war Gustav Gründ­gens, der in der Rolle des Mephisto zum Publi­kums-Lieb­ling avan­cierte und von Herr­mann Göring zunächst zum Inten­danten des Berliner Schau­spiel­hauses und später zum Gene­ral­inten­danten der Preu­ßi­schen Staats­theater gemacht wurde.

An den Münchner Kammer­spielen insze­niert Jette Steckel „Mephisto“ als Thea­ter­probe, also Stück im Stück. Vor, während und nach ihr demas­kiert sie Höfgen als Erfolgs­ge­trie­benen, der ohne Rück­sicht auf Verluste ins Rampen­licht will. Thomas Schmauser verkör­pert ihn konge­nial in all seiner Zerris­sen­heit und Wider­sprüch­lich­keit– einer­seits unsi­cher und zwei­felnd, ande­rer­seits geltungs­be­dürftig und nur an seinem Eigen­nutz inter­es­siert. Drei­ein­halb Stunden gibt Thomas Schmauser bis zum begeis­terten Schluss­ap­plaus physisch und psychisch alles. Dabei beherrscht er sowohl die Klaviatur der leisen als auch der lauten Töne, über­zeugt mit Ernst­haf­tig­keit genauso wie mit komö­di­an­ti­schen Momenten. Denn bei aller Schwere des Themas baut Jette Steckel auch parodis­tisch-über­zeich­nende Elemente ein, die Lacher provo­zieren. Zum Beispiel Höfgens Unter­hal­tung mit Lotte Linden­thal, die als Schau­spie­lerin ebenso unta­len­tiert wie blau­äugig ist. Oder Höfgens Nach­hil­fe­stunde für Hitler, der sich sprach­lich noch in seine Rolle als Demagoge einfinden und seinen Schnauzer an der rechten Stelle plat­zieren muss. Erwin Alkucić, der aufgrund seiner Glas­kno­chen­krank­heit im Roll­stuhl oder gestützt auf Krücken auftritt, spielt nicht nur Hitler, sondern drei weitere starke Rollen. Edmund Telgen­kämper über­zeugt ebenso wand­lungs­fähig als Inten­dant Kroge, Professor und Minis­ter­prä­si­dent, Elias Krischke als erst glühender und dann enttäuschter Nazi-Anhänger Hans Miklas sowie Live-Percus­sio­nist.

Mit Thomas Schmauser an vorderster Front gelingt Jette Steckel ein packender Thea­ter­abend, der durch Anspie­lungen an die aktu­ellen Erfolge von Trump oder der AfD wieder­holt die Brücke ins Hier und Heute schlägt. Seine zentrale Frage, wie sich der Einzelne in der ihn umge­benden poli­ti­schen Realität verhalt, wird nicht nur auf der Bühne verhan­delt. Man nimmt sie auch nach Hause mit.

> Weitere Aufführungen am 6./9./11./18./27./30.3., 3./4./11./12./28.5., 25.6., 21.7; Infos unter https://www.muenchner-kammerspiele.de/de/programm/32919-mephisto?activity=38841