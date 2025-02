Für einen Thea­ter­be­such muss man sich nicht zwin­gend vorab einlesen, sondern kann sich auch unvor­be­reitet von Insze­nie­rungen über­ra­schen lassen. Doch im Fall von „Salome“ empfiehlt sich eine Vorab-Infor­ma­tion, die das Münchner Resi­denz­theater mit seiner Audio­kurz­ein­füh­rung namens„Vorspiel“ und einem Gratis-Auszug aus dem Programm­heft bequem ermög­licht. Denn da Regis­seurin Ewelina Marci­niak und Drama­turg Jarosław Murawski „Theater als Raum der Möglich­keiten und der Phan­tasie, in dem alles erlaubt ist“ verstehen, orien­tieren sie zwar an der Vorlage von Oscar Wilde über die Geschichte von Salome, Herodes, Hero­dias und den Propheten Joch­a­naan. Diese wird aber als Stück im Stück aufge­führt und von Opern­pre­mieren-Gästen begleitet, die sich in der Realität nie in dieser Konstel­la­tion begegnet sind: Richard Strauss, Oscar Wilde, Adolf Hitler sowie die Tochter seiner Halb­schwester Geli Raubal, mit der Hitler am Prinz­re­gen­ten­platz seine Wohnung und wohl auch das Bett teilte. Dieses Quar­tett kommen­tiert die Auffüh­rung und ist dabei selbst mit auf der Bühne präsent. Es wird außerdem Teil der „Salome“-Darbietung, zuvor­derst Geli Raubal. Wie Salome ist sie von ihren weib­li­chen Reizen über­zeugt und setzt sie ein, um ihre Ziele zu errei­chen. Wie Salome möchte sie aber nicht auf eine Rolle fest­ge­legt werden, freier entscheiden und sein. Wie Salome möchte sie mehr Macht haben.

Diese Wünsche werden im Lauf des zwei­stün­digen Abends immer vehe­menter – bis Salome von Herodes den Kopf von Joch­a­naan fordert, da dieser nicht auf ihre Avancen einge­gangen ist. Und bis sowohl Salome als auch Geli Raubal – virtuos von Vassi­lissa Rezni­koff als Pole Dance-Nummer inter­pre­tiert – einen„Tanz der sieben Schleier“ zeigen, der für Regis­seurin Ewelina Marci­niak und Drama­turg Jarosław Murawski ein „Synonym für den Ausbruch sexu­eller Frei­heit ist“. Ihre „Salome“ kreist konse­quent um den Frei­heits­kampf zweier Frauen, männ­li­ches Begehren und gesell­schaft­liche Konven­tionen– ein ernstes Thema, dem durch das exal­tierte Spiel aller Prot­ago­nisten, schrille Kostüme von Julia Korn­acke, die ebenso hoch­ge­schlossen wie körper­be­tont sind, und live gemixte Musik (Tim Roth) die Schwere genommen wird.

> Weitere Aufführungen im Cuvillíestheater am 12./16.2.25, 2./8.3.25, Informationen über www.residenztheater.de