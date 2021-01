Das Fauré Quartett spielt Werke seines Namensgebers, Gabriel Fauré.

Seit 25 Jahren gibt es das Fauré Quartett, und bis heute spielt es in unveränderter Besetzung. Die Musiker feiern diese Erfolgsgeschichte mit einem Album, das sie ihrem Namensgeber, Gabriel Fauré, widmen. Im Zentrum stehen die Klavierquartette op. 15 und op. 45, in denen Fauré die einzelnen Stimmen meisterhaft miteinander verflicht und in einen fließenden Dialog treten lässt.

Packende Interpretation

Energiegeladen, nach vorne drängend und von großer Frische im Grundcharakter, ziehen die beiden Schlüsselwerke in der packenden Interpretation des Quartetts unmittelbar in Bann. Ergänzt werden die beiden Quartette durch fünf Lieder, darunter Notre amour, Les berceaux, Après un rêve, Clair de lune und Mandoline, die Dietrich Zöllner arrangiert hat und die mit subtilen harmonischen Wechseln, anmutigen Melodien und schwelgerischen Phrasen betören. So lässt das Ensemble die Musik des Tonschöpfers in all ihren Farben eindrucksvoll lebendig werden und macht seinem Namen dabei alle Ehre.