Bach, Beet­hoven, Brahms – sie gelten als die „drei großen Bs“ der klas­si­schen Musik­ge­schichte. Oft schon hat man ihre Musik zusammen auf die Bühne gebracht. Dass die Musik­welt aber auch eine Viel­zahl an weiteren inter­es­santen „Bs“ zu bieten hat, zeigt das Feuer­bach Quar­tett mit seinem Album „Brahms, Britten, Beatles“.

Straw­berry Fields Forever von den Beatles, arran­giert und inter­pre­tiert vom Feuer­bach Quar­tett

Außer der Alli­te­ra­tion scheint diese musi­ka­li­schen Größen wenig mitein­ander zu verbinden, dass sich ihre Werke program­ma­tisch aber wunderbar ergänzen können, beweisen die jungen Musiker mit ihrer viel­sei­tigen Track­liste. Johannes Brahms« Erstes Streich­quar­tett in c‑Moll sowie Benjamin Brit­tens selten gespielte Simple Symphony bilden den klas­si­schen Rahmen, in den sich die selbst-arran­gierten Pop-Song-Klas­siker der Beatles wie Come Toge­ther oder Let It Be fügen. Mit frechen Pizzi­cati, ausge­feilten Arran­ge­ments und einer unglaub­li­chen Spiel­freude gelingt es dem Quar­tett, den Songs einen eigenen, unver­kenn­baren Anstrich zu verleihen. Ein Album, das nicht nur durch nuan­ciertes Zusam­men­spiel punktet, sondern Freude beim Hören bereitet und dem Klischee der „einge­staubten, lang­wei­ligen“ Kammer­musik mit Einfalls­reichtum und viel Energie entge­gen­tritt.

