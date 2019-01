Bis­her kann­te ich den in Graz leben­den deut­schen Pia­nis­ten Andre­as Woy­ke als sou­ve­rä­nen, äußerst pro­fi­lier­ten Beglei­ter des öster­rei­chi­schen Cel­lis­ten Fried­rich Klein­hapl, mit dem er in den letz­ten Jah­ren eine Rei­he exzel­len­ter Duo-Alben pro­du­zier­te. Jetzt hat der 52-jäh­ri­ge Grenz­gän­ger zwi­schen Jazz und Klas­sik ein Solo­al­bum mit je zwei Schlüs­sel­wer­ken der süd­ame­ri­ka­ni­schen Klas­si­ker Hei­tor Vil­la-Lobos und Alber­to Ginas­te­ra zu einem gigan­ti­schen Feu­er­werk des ent­fes­sel­ten Rhyth­mus gebün­delt und bril­liert mit über­wäl­ti­gen­der Tech­nik und Aus­drucks­kraft. Zwei zeit­gleich ent­stan­de­ne, aus der bra­si­lia­ni­schen bzw. argen­ti­ni­schen Folk­lo­re gespeis­te „Tanzsuite„n bil­den den bild­mäch­ti­gen, pul­sie­ren­den Rah­men für Vil­la-Lobos’ unspiel­ba­re, exzes­siv-wil­de „Rude­po­ema-Fan­ta­sie“, die hier noch archai­scher klingt als Stra­win­skys „Sacre“, wäh­rend in Ginas­te­ras Ers­ter Sona­te argen­ti­ni­sche Musik­tra­di­tio­nen kom­plex in moder­ne Satz­tech­ni­ken ein­ge­ar­bei­tet sind. Mit fan­tas­ti­schem Timing und orches­tra­ler Wucht ent­facht Woy­ke auf dem gro­ßen Bösen­dor­fer ihre süd­ame­ri­ka­ni­sche See­le. Ein fes­seln­des Hör­aben­teu­er.