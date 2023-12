Justus Frantz überlegt, seinen 80. Geburtstag in St. Petersburg zu feiern. Der Pianist erwägt zudem eine Aufenthaltserlaubnis in Russland, will jedoch keine russische Staatsbürgerschaft.

Frantz will Geburtstag viel­leicht in St. Peters­burg feiern

Der Pianist Justus Frantz denkt darüber nach, seinen 80. Geburtstag in St. Peters­burg zu feiern. Der Deut­schen Welle sagte er: „Wenn die Deut­schen mich nicht mehr mögen, gibt es eine Versu­chung, das Jubi­läum in einer der schönsten Städte der Welt zu feiern – in St. Peters­burg.“

Über­haupt versteht er die Kritik der letzten Tage an ihm nicht. Frantz wurde nach einem Spiegel-Artikel zuneh­mend seine Russ­land-Nähe vorge­worfen. Der Pianist erklärt der Deut­schen Welle nun, wie Wladimir Putin in die Konzerte gekommen sei, die er in Russ­land diri­giert habe („Die Zauber­flöte auf Deutsch, das war eine Sensa­tion in Russ­land.“) und sagt, er habe Valery Gergiev bereits zu seiner Ernen­nung als Chef des Bolschoi gratu­liert.

Auf die Frage, ob er die russi­sche Staats­bür­ger­schaft annehmen wolle, antwortet Frantz: „Nein, ich bin Deut­scher. Aber ich denke über eine Aufent­halts­er­laubnis in Russ­land nach.“

CRESCENDO hatte bereits am Montag über einen Salon berichtet, zu dem Frantz unter anderem Sahra Wagen­knecht, Roger Köppel und Hans-Joachim Frey geladen hatte.