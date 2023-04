Lila Chrisp und Floren­tine Schu­ma­cher sind die Preis­trä­ge­rinnen des Musik­wett­be­werbs Ton & Erklä­rung des Kultur­kreises der deut­schen Wirt­schaft im Fach Gesang. „Lila Chrisp hat sich im Wett­be­werb profi­liert und sich als kluge, inter­es­sante und liebens­werte Künst­ler­per­sön­lich­keit gezeigt. Sie war in den gespro­chenen Beiträgen über­zeu­gend und hat mit ihrer perfekt geführten, wunder­schönen Stimme die musi­ka­li­sche Kommu­ni­ka­tion vertieft und unsere Herzen berührt“, erklärte Annette Dasch, die den Vorsitz der Jury inne­hatte und in dem Wett­be­werb vor allem „ein starkes Zeichen für die Musik“ sah. Die Mezzo­so­pra­nistin Lila Chrisp erhielt den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis, der zudem die Urauf­füh­rung einer Auftrags­kom­po­si­tion des Kultur­kreises beinhaltet.

Gewann den zweiten Preis: die Sopra­nistin Floren­tine Schu­ma­cher

Der mit 5000 Euro dotierte zweite Preis ging an die Sopra­nistin Floren­tine Schu­ma­cher. „Über eine Sopran­stimme von enormem Umfang, die selbst in extremen Lagen zu großen dyna­mi­schen Unter­schieden fähig ist, verfügt Floren­tine Schu­ma­cher“, so Annette Dasch. „Zusätz­lich zu ihrer glän­zenden Technik vermag sie mit viel Verstand und Gefühl, die unter­schied­lichsten Frau­en­cha­rak­tere zum Leben zu erwe­cken.“ Beide Preis­trä­ge­rinnen erhalten zusätz­lich in der Saison 2023/2024 Enga­ge­ments bei Festi­vals und Konzert­häu­sern. Ihre Auszeich­nung erfolgt im Rahmen der Jahres­ta­gung des Kultur­kreises am 13. Oktober 2023 bei einem Final­kon­zert unter der Beglei­tung des Natio­nal­theater-Orches­ters Mann­heim.

Die beiden Gewin­ne­rinnen Lila Chrisp und Floren­tine Schu­ma­cher inmitten aller Betei­ligten

15 junge Sänge­rinnen und Sänger zeigten vom 30. März bis zum 1. April 2023 vor der Jury, der neben der Sopra­nistin Annette Dasch u.a. der Tenor Paul Schwei­nester und der Pianist Gerold Huber ange­hörten, ihr Können. Der Wett­be­werb fand in Koope­ra­tion mit dem Baye­ri­schen Rund­funk und dem Münchner Rund­funk­or­chester in München statt. In der Final­runde wurden die Sänger und Sänge­rinnen vom Münchner Rund­funk­or­chester unter der Leitung des Diri­genten Kerem Hasan begleitet.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zur Mezzosopranistin Lila Chrisp: www.lilachrisp.com Auftrittstermine und weitere Informationen zur Sopranistin Florentine Schumacher: florentineschumacher.de Weitere Informationen zum Kulturkreis der deutschen Wirtschaft: www.kulturkreis.eu