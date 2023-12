Leonard Bern­stein kann immer noch siegen: Der biopic Maesteo mit Breadley Cooper wurde für vier Golden Globes nomi­niert und konkur­riert in den Kate­go­rien Best Picture Drama, Best Actor Drama for Cooper, Best Actress Drama for Carey Mulligan, and Best Director for Cooper.

Kein Wunder, denn der Film zeigt die zerbrech­liche Liebe des großen Diri­genten. In Deutsch­land bereits jetzt in ausge­wählten Programm­kinos und ab Ende Dezember auf Netflix.