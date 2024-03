Kampf um das Theater Kassel

Vor der Vertrags­ver­län­ge­rung von Inten­dant Florian Lutz ringt das Theater mit seiner Ausrich­tung und einer Führungs­kultur

Von Axel Brüg­ge­mann

Was da derzeit in Kassel passiert, könnte grund­sätz­lich eine lehr­reiche und span­nende Dabatte darüber sein, wie eine offene Gesell­schaft um den Kurs seines Thea­ters ringt. Was hat Vorrang, die Regie oder die Musik? Wie inno­vativ sollen Theater sein? Wie weit kann Regie gehen? Doch irgendwie ist dieser Diskurs einem unver­söhn­li­chen Ringen hinter den Kulissen gewi­chen und wächst derzeit zu einem scheinbar unlös­baren Kampf zwischen dem Orchester und dem Inten­danten Florian Lutz.

In der letzten Woche habe ich zahl­reiche Tele­fo­nate geführt, und dieses ist der Versuch, die aufge­heizten Dinge eini­ger­maßen sach­lich von außen zu ordnen.

Die einzelnen Gruppen, die in Kassel aufein­ander prallen, stehen stell­ver­tre­tend für ganz unter­schied­liche Erwar­tungen inner­halb einer Gesell­schaft an eine städ­ti­sche Bühne. Da ist zum einen das Orchester, das um die Rolle der Musik an einem von Regie­kon­zepten getrie­benen Haus fürchtet, das darum kämpft, gehört zu werden – beson­ders in Fragen der Neube­set­zung eines GMD. Gerade hat es erklärt, dass sich 97 Prozent der Musi­ke­rinnen und Musiker gegen eine Fort­set­zung der Inten­danz von Florian Lutz ausge­spro­chen hätten. Lutz‘ Insze­nie­rungen gewinnen Thea­ter­preise, seine Arbeit wird im Feuil­leton gefeiert, der aber schon in seiner Zeit als Inten­dant in Halle bekam er zu spüren, dass Neudenken auch Fein­ge­fühl verlangt – sowohl intern als auch gegen­über dem Publikum. Letzt­lich musste Lutz Halle verlassen.

Natür­lich gibt es in Kassel auch so etwas wie eine Offen­bach­sche „öffent­liche Meinung“, vertreten zum einen durch die „Hessische/​Niedersächsische Allge­meine“, die zu einer Stimme des Orches­ters geworden ist und zum anderen durch eine jahre­lange Förde­rerin des Thea­ters, die Bären­reiter-Verle­gerin Barbara Scheuch-Vötterle. Sie hatte in der Findungs­kom­mis­sion einst für Inten­dant Lutz gestimmt, ist jetzt aber offen­sicht­lich verstimmt darüber, wie er das Haus führt. Endgültig und öffent­lich eska­liert ist das schon länger gespannte Verhältnis der beiden durch eine geplante Gala-Veran­stal­tung des Bären­reiter-Verlages, die nach einigem Hick-Hack nun doch nicht statt­findet.

Tatsäch­lich scheint es bei all dem aber auch um die grund­sätz­liche Frage zu gehen: Wie weit soll Regie gehen? Darf Pamina Tamino erschießen? Ist die Komple­xität der Kassler „Raum­bühne“ mit dem musi­ka­li­schen Anspruch eines Orches­ters kompa­tibel? Und mit welchen Mitteln kann ein Inten­dant seinen Kurs am Haus durch­setzen? Kurz gesagt: Hier tobt der uralte Kampf zwischen „prima le parole“ oder „prima la musica“.

Die Theater-Emotionen haben die Entschei­dungs­pro­zesse in Kassel längst auf verschie­denen Ebenen über­nommen. Eine erste Eska­la­tion war die Findung eines neuen GMD, nachdem der amtie­rende Chef­di­ri­gent Fran­cesco Ange­lico bekannt gab, dass er seinen Vertrag nicht verlän­gern wolle.

Das Orchester fürch­tete, dass Inten­dant Lutz seine Kandi­daten gegen den Willen des Ensem­bles durch­setzen würde und erhöhte den öffent­li­chen Druck. Lutz selber reagierte ange­fasst und griff relativ schnell zu dras­ti­schen Mitteln. In einem so genannten „Maul­korb-Erlass“ hatte er den Musi­ke­rinnen und Musi­kern verboten, über Thea­ter­themen oder ihre Unzu­frie­den­heit mit Leitungs­ent­schei­dungen zu spre­chen – selbst im Fami­li­en­kreis. Wört­lich hieß es: „Auch für Sie als Musi­ke­rinnen und Musiker des Staats­or­ches­ters gilt im Rahmen ihres Arbeits­ver­trags eine Verschwie­gen­heits­pflicht und Treue­pflicht gegen­über den Inter­essen Ihres Arbeit­ge­bers. Das heißt, dass Sie mit Personen, die nicht zu unserer Beleg­schaft gehören, nicht über theater- oder orches­ter­in­terne Infor­ma­tionen spre­chen oder diese in irgend­einer Weise weiter­leiten dürfen.“ Ein Musiker erhielt eine Abmah­nung von Lutz, nachdem er Kontakt zu einem GMD-Bewerber aufge­nommen hatte und ihm über die Kräf­te­ver­hält­nisse im Orchester berichtet hatte. Der Diri­gent schied danach frei­willig aus dem Verfahren aus. Lutz selber hat den „Maul­korb-Erlass“ inzwi­schen zurück­ge­nommen und auch die Abmah­nung soll wohl gelöscht werden.

Inzwi­schen sind die letzten beiden GMD-Kandi­daten in Kassel Diri­genten, die vom Orchester selber vorge­schlagen wurden. Man könnte also meinen, dass alles wieder im Lot sei. Aber dem ist nicht so. Die Eska­la­tion geht weiter.

Lange pflegten der neue Inten­dant und der amtie­rende GMD Fran­cesco Ange­lico zumin­dest öffent­lich ein harmo­ni­sches Mitein­ander. Doch der italie­ni­sche Diri­gent bekam zuneh­mend Probleme mit Lutz‘ Arbeits- und Führungs­stil. Gegen­über „Crescendo“ führt er nun verschie­dene Situa­tionen an: In Vorbe­rei­tung zu einer „Don Giovanni“-Produktion habe Ange­lico gegen­über dem Regis­seur per Mail Bedenken geäu­ßert, dass zu sehr in die Musik einge­griffen würde. „Nur wenig später bekam ich eine Mail des Inten­danten“, berichtet Ange­lico, „der mir erklärte, dass er meine Antwort als ‚proble­ma­tisch‘ einstufe, da ich die Frei­heit des Regis­seurs unter­graben würde.“ Zuvor gab es bereits einen Eklat während der „Piqué Dame“-Proben: Kurz vor der Première habe die Regis­seurin eine grund­le­gende Szene ändern wollen, worauf Ange­lico protes­tierte und sich weigerte zu diri­gieren. Sein Argu­ment: Es fehle an Zeit für die musi­ka­li­sche Einstu­die­rung. Auch hier kam es zum Eklat, an dessen Ende sich der Diri­gent in der Landes­haupt­stadt Wies­baden gegen Vorwürfe des „Macht­miss­brau­ches gegen­über einer jungen Regis­seurin“ erklären sollte.

Inzwi­schen habe man aller­dings einen „Code of Conduct“ entwi­ckelt, heißt es aus dem Theater, nach dem Konflikte zwischen Regie und Dirigat gelöst werden sollen. Zum letzten Mal fand dieser Master­plan offen­sicht­lich letzte Woche bei den Proben zur neuen Produk­tion der „Hamlet Maschine“ Anwen­dung. Gegen die Verab­re­dungen mit dem Diri­genten Fran­cesco Ange­licio waren während einer Arie Viedo-Mitar­beiter auf der Bühne tätig. Ein Drama­turg soll dem Diri­genten erklärt haben, dass sein Protest „egal“ sei, da es sich um „eine Sache der Regie“ handle. Auch dieser Vorfall landete schließ­lich auf dem Schreib­tisch von Inten­dant Lutz – der nun entschied, dass die Arie ohne Video-Beglei­tung statt­finden soll.

Trotz interner Querelen soll eine Vertrags­ver­län­ge­rung von Florian Lutz bis 2031 bereits in weit­ge­hend trockenen Tüchern sein. Eine Verlän­ge­rung wurde Lutz angeb­lich noch von Hessens alter Kultur­mi­nis­terin Angela Dorn (Grüne) zuge­sagt, und auch ihr Nach­folger, Timon Grem­mels (SPD), scheint an der Verlän­ge­rung fest­zu­halten. Was fehlt, ist die Zustim­mung der Stadt Kassel, die eben­falls Trägerin des Thea­ters ist. Die letzten Male gab es vor den Abstim­mungen mit Ober­bür­ger­meister Sven Schoeller (Grüne) immer wieder Inter­ven­tionen: Mal wurden die Nach­richten von der geplatzten Gala-Veran­stal­tung bekannt, dann der „Maul­korb-Erlass“ und nun die Abstim­mung inner­halb des Orch­res­ters gegen eine Vertrags­ver­län­ge­rung von Lutz.

Spricht man mit Orches­ter­mit­glie­dern hört man Unzu­frie­den­heit darüber, dass der Inten­dant seine Leben­ge­fährtin fördere und dass die allge­meinen Bühnen-Verträge es einem großen Teil des Ensem­bles schwer machen, sich gegen Lutz auszu­spre­chen. Viele Mitar­bei­te­rinnen und Mitar­beiter würden Repres­sa­lien fürchten. Außerdem sugge­riert das Orchester, dass seine ableh­nende Haltung gegen Lutz einer breiten Stim­mung am Haus entspräche. Auch die Auslas­tungs­zahlen liest das Orchester anderes als der Inten­dant, der auf den Karten­ver­kauf beson­ders seiner Arbeiten, der „Carmen“ und der „Zauber­flöte“, verweist.

Tatsäch­lich reagierte ein großer Teil des Thea­ter­en­sem­bles schon bei ersten Vorwürfen gegen den Inten­danten mit einem offenen Brief, der Lutz den Rücken stärkt. Und auch in Gesprä­chen mit Mitar­bei­te­rinnen und Mitar­bei­tern des Hauses gab es durchaus Stimmen, die sich für den Kurs des Inten­danten begeis­tern.

Am Montag, den 4. März, will die Stadt nun angeb­lich abschlie­ßend über eine Vertrags­ver­län­ge­rung von Inten­dant Lutz entscheiden. Bislang haben Kassels Bürger­meister und Hessens Kultur­mi­nister es nicht geschafft, den Frust aus dem Theater in eine konstruk­tive Debatte zu über­führen. Aus Kreisen der Landes­re­gie­rung ist derweil zu hören, dass eine Vertrags­ver­län­ge­rung mit einem media­to­ri­schen Konzept einher­gehen solle, um die internen Kämpfe zu befrieden und eine konstruk­tive Ebene herzu­stellen.

Letzt­lich ist das, worum es in Kassel eigent­lich geht, eine Debatte, die an vielen deut­schen Thea­tern geführt werden sollte. Es geht nämlich um nichts weniger als um die Frage: Was für ein Theater wollen wir uns als Gesell­schaft leisten und wie soll dieses Theater geführt werden?